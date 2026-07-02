Тьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайди
Франция футболи афсонаси Тьерри Анри Англия терма жамоасининг Жахон чемпионати нимчорак финали доирасида Мексикага қарши кутилаётган баҳси олдидан ўз хавотирларини билдирди. Унинг фикрича, Томас Тухель шогирдлари фақатгина Гарри Кейннинг шахсий маҳоратига таяниб қолиши жамоа учун қимматга тушиши мумкин. Англиянинг Конго ДР устидан қозонган иродали ғалабаси Генрини заррача бўлса-да ишонтира олгани йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри хабарига кўра, собиқ ҳужумчи Англия терма жамоасининг ўйинни суст бошлаш одати Мекцикадаги ўзига хос иқлим шароитида ҳалокатли бўлишини таъкидламоқда. Мексика пойтахтидаги баландлик ва намлик даражаси футболчиларнинг жисмоний ҳолатига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу эса ҳар қандай хатони тузатишни икки баробар қийинлаштиради.
Азтека стадиони ва иқлимий тўсиқларТьерри Анри Фох Sportс телеканалига берган интервюсида Англиянинг ўйин услубини танқид остига олди. Унинг айтишича, кондиционерли ёпиқ ареналарда ўйнаш билан денгиз сатидан 2200 метр баландликда жойлашган афсонавий Азтека стадионида тўп суриш ўртасида катта фарқ бор. Бундай шароитда жамоа ўйин бошидаёқ ҳисобда ортда қолса, вазиятни ўнглаш деярли имконсиз вазифага айланади.
"Агар инглизлар Конго ДР билан ўйиндаги каби суст бошласа, Мексика уларни шафқатсизларча жазолайди. Баландликда нафас олиш қийинлашади, куч тезроқ сарфланади. Ҳар доим ҳам Гарри Кейн каби 'қутқарувчи' чиқиб, ўйин охирида дубл қайд этавермайди", — дейди Генри ўз чиқишида.
Мексиканинг мустаҳкам мудофаасиМексика терма жамоаси ушбу турнирда ўзига хос рекорд ўрнатмоқда. Улар гуруҳ босқичида Жанубий Африка, Жанубий Корея, Чехия ва Эквадорга қарши баҳсларда бирорта ҳам гол ўтказиб юборгани йўқ. Бундай темир интизомга эга жамоага қарши ўйинда Англиянинг тактик хилма-хиллиги етишмаслиги мумкинлиги айтилмоқда.
Статистикага назар ташласак, Англия терма жамоаси ўз тарихи давомида Жаҳон чемпионатларида фақат икки марта биринчи бўлиб гол ўтказиб юбориб, якунда ғалаба қозонган. Мексика эса ўз уйидаги Азтека стадионида ўтказилган мундиал ўйинларида ҳали мағлубият нималигини билмай келмоқда. Бу омиллар Томас Тухель учун жиддий бошоғриқ бўлиши аниқ.
Тьерри Анри Гарри Кейннинг маҳоратига тан берса-да, жамоавий ўйинни кучайтириш зарурлигини уқтирмоқда. Унинг фикрича, Бавария ҳужумчиси ҳар қандай ҳимояни ёриб ўтишга қодир, бироқ замонавий футболда битта ўйинчи бутун бир турнир тақдирини ҳал қилиши жуда қийин. Англия чорак финалга чиқишни истаса, ўйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олиши шарт.
…