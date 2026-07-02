Тьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайди

·0·Спорт
Тьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайди

Франция футболи афсонаси Тьерри Анри Англия терма жамоасининг Жахон чемпионати нимчорак финали доирасида Мексикага қарши кутилаётган баҳси олдидан ўз хавотирларини билдирди. Унинг фикрича, Томас Тухель шогирдлари фақатгина Гарри Кейннинг шахсий маҳоратига таяниб қолиши жамоа учун қимматга тушиши мумкин. Англиянинг Конго ДР устидан қозонган иродали ғалабаси Генрини заррача бўлса-да ишонтира олгани йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри хабарига кўра, собиқ ҳужумчи Англия терма жамоасининг ўйинни суст бошлаш одати Мекцикадаги ўзига хос иқлим шароитида ҳалокатли бўлишини таъкидламоқда. Мексика пойтахтидаги баландлик ва намлик даражаси футболчиларнинг жисмоний ҳолатига жиддий таъсир кўрсатиши кутилмоқда. Бу эса ҳар қандай хатони тузатишни икки баробар қийинлаштиради.

Азтека стадиони ва иқлимий тўсиқлар

Тьерри Анри Фох Sportс телеканалига берган интервюсида Англиянинг ўйин услубини танқид остига олди. Унинг айтишича, кондиционерли ёпиқ ареналарда ўйнаш билан денгиз сатидан 2200 метр баландликда жойлашган афсонавий Азтека стадионида тўп суриш ўртасида катта фарқ бор. Бундай шароитда жамоа ўйин бошидаёқ ҳисобда ортда қолса, вазиятни ўнглаш деярли имконсиз вазифага айланади.

"Агар инглизлар Конго ДР билан ўйиндаги каби суст бошласа, Мексика уларни шафқатсизларча жазолайди. Баландликда нафас олиш қийинлашади, куч тезроқ сарфланади. Ҳар доим ҳам Гарри Кейн каби 'қутқарувчи' чиқиб, ўйин охирида дубл қайд этавермайди", — дейди Генри ўз чиқишида.

Мексиканинг мустаҳкам мудофааси

Мексика терма жамоаси ушбу турнирда ўзига хос рекорд ўрнатмоқда. Улар гуруҳ босқичида Жанубий Африка, Жанубий Корея, Чехия ва Эквадорга қарши баҳсларда бирорта ҳам гол ўтказиб юборгани йўқ. Бундай темир интизомга эга жамоага қарши ўйинда Англиянинг тактик хилма-хиллиги етишмаслиги мумкинлиги айтилмоқда.

Статистикага назар ташласак, Англия терма жамоаси ўз тарихи давомида Жаҳон чемпионатларида фақат икки марта биринчи бўлиб гол ўтказиб юбориб, якунда ғалаба қозонган. Мексика эса ўз уйидаги Азтека стадионида ўтказилган мундиал ўйинларида ҳали мағлубият нималигини билмай келмоқда. Бу омиллар Томас Тухель учун жиддий бошоғриқ бўлиши аниқ.

Тьерри Анри Гарри Кейннинг маҳоратига тан берса-да, жамоавий ўйинни кучайтириш зарурлигини уқтирмоқда. Унинг фикрича, Бавария ҳужумчиси ҳар қандай ҳимояни ёриб ўтишга қодир, бироқ замонавий футболда битта ўйинчи бутун бир турнир тақдирини ҳал қилиши жуда қийин. Англия чорак финалга чиқишни истаса, ўйиннинг дастлабки дақиқалариданоқ ташаббусни қўлга олиши шарт.

АнглияМексикаГарри КейнТьерри АнриЖаҳон Чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаТоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаБугун, 14:54Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаЭнзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаБугун, 14:33Исмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борИсмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борБугун, 14:31«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)Бугун, 14:09Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувАтлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувБугун, 13:51ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)ЖЧ-2026. Англия – ДР Конго 2:1 (голларни томоша қилинг)Бугун, 13:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди