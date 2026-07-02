Златко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтди
Хорватия миллий жамоаси бош мураббийи Златко Далич ЖЧ-2026 нимчорак финалида Португалияга қарши ўтадиган ҳал қилувчи баҳс олдидан рақибга юқори баҳо берди.
Мутахассис Португалияни дунёнинг энг кучли термаларидан бири деб атаб, Криштиану Роналду исталган дақиқада учрашув тақдирини ўзгартириб юбориши мумкинлигини таъкидлади.
«Дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири»
Златко Далич Португалия таркиби ва жамоанинг умумий савиясини алоҳида эътироф этди.
«Бу дунёнинг энг кучли миллий жамоаларидан бири», — деди Хорватия бош мураббийи.
Унинг фикрича, португалияликлар нафақат кучли футболчилар, балки юқори савияда иш олиб бораётган мураббийлар штабига ҳам эга.
Мартинеснинг фаолиятига юқори баҳо
Далич Португалия бош мураббийи Роберто Мартинеснинг ишини ҳам мақтади.
«Уларнинг ажойиб бош мураббийи бор ва у фантастик ишларни амалга оширмоқда. Буни аввал Белгияда, энди эса Португалияда ҳам исботлади», — деди у.
Хорватиялик мутахассис Мартинес жамоага ўз ғояларини сингдира олганини ва Португалияни хавфли рақибга айлантирганини қайд этди.
Роналду исталган пайт гол уриши мумкин
Далич Португалия ҳужуми ҳақида гапирар экан, Криштиану Роналдуга алоҳида тўхталди.
«Уларнинг сафида исталган дақиқада гол ура оладиган Криштиану Роналду бор», — деди мураббий.
Хорватия ҳимоячилари учрашув давомида португалиялик ҳужумчининг ҳар бир ҳаракатини диққат билан назорат қилишига тўғри келади.
Португалиянинг асосий кучи нимада?
Даличнинг фикрича, Португалиянинг энг кучли жиҳати — футболчиларнинг юқори техник маҳорати ва тўп назорати.
«Улар бу борада жуда кучли, кўплаб хавфли вазиятлар яратади ва доимо ўйинни назорат қилишга интилади», — деди у.
Шу сабаб Хорватия учун марказдаги кураш ва рақибга эркин ҳаракат қилиш имконини бермаслик муҳим аҳамият касб этади.
Ғолиб чоракфиналга чиқади
Португалия ва Хорватия миллий жамоалари ЖЧ-2026 1/8 финалида ўзаро баҳс олиб боради.
Учрашув 3 июль куни бўлиб ўтади. Ғалаба қозонган жамоа жаҳон чемпионати чоракфинали йўлланмасини қўлга киритади.
Роналду етакчилигидаги Португалия ва тажрибали Хорватия ўртасидаги баҳс турнирнинг энг муросасиз тўқнашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.
…