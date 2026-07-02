Златко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтди

·0·Спорт
Златко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтди

Хорватия миллий жамоаси бош мураббийи Златко Далич ЖЧ-2026 нимчорак финалида Португалияга қарши ўтадиган ҳал қилувчи баҳс олдидан рақибга юқори баҳо берди.

Мутахассис Португалияни дунёнинг энг кучли термаларидан бири деб атаб, Криштиану Роналду исталган дақиқада учрашув тақдирини ўзгартириб юбориши мумкинлигини таъкидлади.

«Дунёнинг энг кучли жамоаларидан бири»

Златко Далич Португалия таркиби ва жамоанинг умумий савиясини алоҳида эътироф этди.

«Бу дунёнинг энг кучли миллий жамоаларидан бири», — деди Хорватия бош мураббийи.

Унинг фикрича, португалияликлар нафақат кучли футболчилар, балки юқори савияда иш олиб бораётган мураббийлар штабига ҳам эга.

Мартинеснинг фаолиятига юқори баҳо

Далич Португалия бош мураббийи Роберто Мартинеснинг ишини ҳам мақтади.

«Уларнинг ажойиб бош мураббийи бор ва у фантастик ишларни амалга оширмоқда. Буни аввал Белгияда, энди эса Португалияда ҳам исботлади», — деди у.

Хорватиялик мутахассис Мартинес жамоага ўз ғояларини сингдира олганини ва Португалияни хавфли рақибга айлантирганини қайд этди.

Роналду исталган пайт гол уриши мумкин

Далич Португалия ҳужуми ҳақида гапирар экан, Криштиану Роналдуга алоҳида тўхталди.

«Уларнинг сафида исталган дақиқада гол ура оладиган Криштиану Роналду бор», — деди мураббий.

Хорватия ҳимоячилари учрашув давомида португалиялик ҳужумчининг ҳар бир ҳаракатини диққат билан назорат қилишига тўғри келади.

Португалиянинг асосий кучи нимада?

Даличнинг фикрича, Португалиянинг энг кучли жиҳати — футболчиларнинг юқори техник маҳорати ва тўп назорати.

«Улар бу борада жуда кучли, кўплаб хавфли вазиятлар яратади ва доимо ўйинни назорат қилишга интилади», — деди у.

Шу сабаб Хорватия учун марказдаги кураш ва рақибга эркин ҳаракат қилиш имконини бермаслик муҳим аҳамият касб этади.

Ғолиб чоракфиналга чиқади

Португалия ва Хорватия миллий жамоалари ЖЧ-2026 1/8 финалида ўзаро баҳс олиб боради.

Учрашув 3 июль куни бўлиб ўтади. Ғалаба қозонган жамоа жаҳон чемпионати чоракфинали йўлланмасини қўлга киритади.

Роналду етакчилигидаги Португалия ва тажрибали Хорватия ўртасидаги баҳс турнирнинг энг муросасиз тўқнашувларидан бири бўлиши кутилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Витиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилдиВитиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 16:48Лукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорЛукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорБугун, 16:32Тьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиТьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиБугун, 16:12Тоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаТоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаБугун, 14:54Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаЭнзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаБугун, 14:33Исмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борИсмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борБугун, 14:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди