Chery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилди
Хитойнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Chery Аутомобиле компанияси ўзининг янги авлоддаги Рҳино аккумуляторларига бўлган ишончини намойиш этиш мақсадида мисли кўрилмаган қадам ташлади. Эндиликда ушбу батареялар билан жиҳозланган барча янги электромобил ва гибрид моделлари учун биринчи эгаларига умрбод кафолат тақдим этилади. Бу қарор нафақат бренднинг технологик устунлигини кўрсатади, балки истеъмолчиларнинг электр транспортига бўлган ишончини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кафолат нафақат аккумулятор блокини, балки электромоторлар ва бошқарув блокларини ҳам ўз ичига олади. Бироқ, бу имтиёздан фақат шахсий фойдаланиш учун харид қилинган автомобиллар эгалари фойдаланишлари мумкин — тижорат мақсадларида, масалан, такси хизматида фойдаланиладиган транспорт воситалари учун ушбу қоида амал қилмайди. Бу каби стратегия Chery брендининг бозор улушини кенгайтиришда муҳим омил бўлиши шубҳасиз.
Хавфсизликнинг энг қатъий стандартлариУшбу кампания Хитойда аккумуляторлар хавфсизлиги бўйича янги мажбурий давлат стандарти кучга кириши ортидан эълон қилинди. Мутахассислар ушбу янги талабларни саноат тарихидаги энг қатъий хавфсизлик меъёрлари деб аташмоқда. Chery ўзининг Рҳино батареялари ушбу стандартларга тўлиқ жавоб беришини ва ҳатто улардан ўзиб кетишини таъкидламоқда. Янги қоидаларга кўра, аккумуляторларда термал қизиш содир бўлган тақдирда ҳам, 2 соат давомида ёнғин ёки портлаш кузатилмаслиги шарт.
Бундан ташқари, хавфсизлик талаблари салон ичидаги йўловчиларнинг ҳимоясига ҳам қаратилган. Хусусан, огоҳлантириш сигнали чалингандан сўнг 5 дақиқа давомида автомобил салонига тутун кирмаслиги керак. Шунингдек, батареялар механик зарбаларга чидамлилик бўйича ҳам синовдан ўтказилади: улар 150 Ж энергияга эга бўлган 30 мм диаметрли пўлат шарнинг уч марта урилишига бардош бериши лозим. Рҳино батареялари 300 марта тезкор қувватлаш сиклидан кейин ҳам ўзининг хавфсизлик хусусиятларини йўқотмаслиги билан ажралиб туради.
Компания масъулияти ва қамраб олинган моделларChery Аутомобиле вакиллари жуда дадил вада беришди: агар Рҳино батареяси билан жиҳозланган бирор-бир моделда инсон омили бўлмаган носозлик туфайли термал қизиш ёки шикастланиш юз берса, компания мижозга худди шу русумдаги мутлақо янги автомобилни тақдим этади. Бу каби кафолатлар бренднинг ўз маҳсулоти сифатига бўлган юксак ишончидан далолат беради.
Ҳозирги вақтда Рҳино аккумуляторлари Chery гуруҳига кирувчи тўртта асосий бренднинг моделларида қўлланилмоқда:
- Chery
- Эхеед
- Jetour
- иКар (иКаур)
…