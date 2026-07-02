Chery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилди

·0·Техно
Chery ўзининг янги Рҳино аккумуляторлари учун умрбод кафолат эълон қилди

Хитойнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Chery Аутомобиле компанияси ўзининг янги авлоддаги Рҳино аккумуляторларига бўлган ишончини намойиш этиш мақсадида мисли кўрилмаган қадам ташлади. Эндиликда ушбу батареялар билан жиҳозланган барча янги электромобил ва гибрид моделлари учун биринчи эгаларига умрбод кафолат тақдим этилади. Бу қарор нафақат бренднинг технологик устунлигини кўрсатади, балки истеъмолчиларнинг электр транспортига бўлган ишончини тубдан ўзгартириши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур кафолат нафақат аккумулятор блокини, балки электромоторлар ва бошқарув блокларини ҳам ўз ичига олади. Бироқ, бу имтиёздан фақат шахсий фойдаланиш учун харид қилинган автомобиллар эгалари фойдаланишлари мумкин — тижорат мақсадларида, масалан, такси хизматида фойдаланиладиган транспорт воситалари учун ушбу қоида амал қилмайди. Бу каби стратегия Chery брендининг бозор улушини кенгайтиришда муҳим омил бўлиши шубҳасиз.

Хавфсизликнинг энг қатъий стандартлари

Ушбу кампания Хитойда аккумуляторлар хавфсизлиги бўйича янги мажбурий давлат стандарти кучга кириши ортидан эълон қилинди. Мутахассислар ушбу янги талабларни саноат тарихидаги энг қатъий хавфсизлик меъёрлари деб аташмоқда. Chery ўзининг Рҳино батареялари ушбу стандартларга тўлиқ жавоб беришини ва ҳатто улардан ўзиб кетишини таъкидламоқда. Янги қоидаларга кўра, аккумуляторларда термал қизиш содир бўлган тақдирда ҳам, 2 соат давомида ёнғин ёки портлаш кузатилмаслиги шарт.

Бундан ташқари, хавфсизлик талаблари салон ичидаги йўловчиларнинг ҳимоясига ҳам қаратилган. Хусусан, огоҳлантириш сигнали чалингандан сўнг 5 дақиқа давомида автомобил салонига тутун кирмаслиги керак. Шунингдек, батареялар механик зарбаларга чидамлилик бўйича ҳам синовдан ўтказилади: улар 150 Ж энергияга эга бўлган 30 мм диаметрли пўлат шарнинг уч марта урилишига бардош бериши лозим. Рҳино батареялари 300 марта тезкор қувватлаш сиклидан кейин ҳам ўзининг хавфсизлик хусусиятларини йўқотмаслиги билан ажралиб туради.

Компания масъулияти ва қамраб олинган моделлар

Chery Аутомобиле вакиллари жуда дадил вада беришди: агар Рҳино батареяси билан жиҳозланган бирор-бир моделда инсон омили бўлмаган носозлик туфайли термал қизиш ёки шикастланиш юз берса, компания мижозга худди шу русумдаги мутлақо янги автомобилни тақдим этади. Бу каби кафолатлар бренднинг ўз маҳсулоти сифатига бўлган юксак ишончидан далолат беради.

Ҳозирги вақтда Рҳино аккумуляторлари Chery гуруҳига кирувчи тўртта асосий бренднинг моделларида қўлланилмоқда:

  • Chery
  • Эхеед
  • Jetour
  • иКар (иКаур)
Ўзбекистон бозорида ҳам Chery, Jetour ва Эхеед брендларининг машҳурлиги ортиб бораётганини ҳисобга олсак, ишлаб чиқарувчининг бундай глобал ташаббуслари маҳаллий харидорларнинг ҳам брендга бўлган муносабатига ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Компания ўзининг барча янги энергия турлари (BEV, PHEV ва EREV) билан ишлайдиган моделларини ушбу хавфсиз технология билан жиҳозлашни давом эттирмоқда.

CheryРҳиноАккумуляторЭлектромобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Таниқли шахс номидан келган хабар сизни тузоққа тушириши мумкин!Бугун, 16:25iPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max рекорд даражадаги аккумулятор билан жиҳозланиши маълум бўлдиБугун, 16:23Япония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиЯпония 2040 йилгача 10 миллион ақлли робот ишга туширадиБугун, 15:45Samsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиSamsung шахсий маълумотлар ҳимоясида инқилоб қилмоқчи: Привакй Дисплай барча Galaxy S27 флагманларига ўрнатиладиБугун, 15:22Tesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиTesla ҳайдовчи шахсини текшириш тизимини жорий этмоқда: ФСД фаоллашуви ўзгарадиБугун, 14:26Tesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиTesla Optimus ишлаб чиқаришга тайёр: Илон Маск дунёдаги энг илғор робот заводини очдиБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди