Тибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтди

·0·Спорт
Тибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтди

Белгия миллий жамоаси дарвозабони Тибо Куртуа ЖЧ-2026 1/16 финалида Сенегалга қарши кечган драматик учрашувдан кейин ўз фикрлари билан ўртоқлашди.

Белгия 0:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, сўнгги дақиқаларда мувозанатни тиклади ва қўшимча вақтда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.

«Ўзимизга бўлган ишончни йўқотмадик»

Куртуа Сенегалга қарши баҳс жамоа учун жуда оғир кечганини тан олди.

«Жуда оғир баҳс бўлди. Ўйин давомида 0:2 ҳисобида ортда бораётган эдик, аммо ўзимизга бўлган ишончни йўқотмадик», — деди дарвозабон.

Унинг фикрича, футболчилар энг қийин вазиятда ҳам учрашувни қутқариш мумкинлигига ишонган.

Битта гол барчасини ўзгартирди

Белгия асосий вақт якунига оз қолганида ҳам икки тўп фарқи билан мағлуб бўлаётган эди.

Бироқ биринчи жавоб голидан кейин жамоанинг ўйини бутунлай ўзгарди. Белгияликлар босимни кучайтириб, ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди.

«Футболда битта гол ҳам учрашув тақдирини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу сафар ҳаммаси бизнинг фойдамизга ҳал бўлди», — деди Куртуа.

Қўшимча вақтда ғалаба қўлга киритилди

Асосий вақт 2:2 ҳисобида якунлангач, жамоалар қўшимча бўлимларда курашни давом эттирди.

Белгия ҳал қилувчи голни киритиб, 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди ва кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритди.

«Жамоам билан фахрланаман»

Куртуа футболчиларнинг характер ва матонат кўрсатганини алоҳида таъкидлади.

«Жамоам билан фахрланаман», — деди Белгия термаси посбони.

Ушбу камбэк Белгиянинг турнирдаги имкониятлари ва энг оғир вазиятларда ҳам таслим бўлмаслигини кўрсатди.

Навбатдаги рақиб — АҚШ

Руди Гарсия бошчилигидаги Белгия ЖЧ-2026 1/8 финалида турнир мезбонларидан бири — АҚШ миллий жамоасига қарши майдонга тушади.

Сенегалга қарши драматик ғалабадан сўнг белгияликларни навбатдаги жиддий синов кутиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Златко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтдиЗлатко Далич Португалиянинг энг хавфли жиҳатини айтдиБугун, 16:50Витиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилдиВитиня Хорватияга қарши ўйин олдидан мухлисларга мурожаат қилдиБугун, 16:48Лукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорЛукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарорБугун, 16:32Тьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиТьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиБугун, 16:12Тоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаТоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаБугун, 14:54Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаЭнзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаБугун, 14:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди