Тибо Куртуа Белгия миллий жамоаси камбэкининг "асосий сири"ни айтди
Белгия миллий жамоаси дарвозабони Тибо Куртуа ЖЧ-2026 1/16 финалида Сенегалга қарши кечган драматик учрашувдан кейин ўз фикрлари билан ўртоқлашди.
Белгия 0:2 ҳисобида ортда бораётганига қарамай, сўнгги дақиқаларда мувозанатни тиклади ва қўшимча вақтда 3:2 ҳисобида ғалаба қозонди.
«Ўзимизга бўлган ишончни йўқотмадик»
Куртуа Сенегалга қарши баҳс жамоа учун жуда оғир кечганини тан олди.
«Жуда оғир баҳс бўлди. Ўйин давомида 0:2 ҳисобида ортда бораётган эдик, аммо ўзимизга бўлган ишончни йўқотмадик», — деди дарвозабон.
Унинг фикрича, футболчилар энг қийин вазиятда ҳам учрашувни қутқариш мумкинлигига ишонган.
Битта гол барчасини ўзгартирди
Белгия асосий вақт якунига оз қолганида ҳам икки тўп фарқи билан мағлуб бўлаётган эди.
Бироқ биринчи жавоб голидан кейин жамоанинг ўйини бутунлай ўзгарди. Белгияликлар босимни кучайтириб, ҳисобни тенглаштиришга муваффақ бўлди.
«Футболда битта гол ҳам учрашув тақдирини бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин. Бу сафар ҳаммаси бизнинг фойдамизга ҳал бўлди», — деди Куртуа.
Қўшимча вақтда ғалаба қўлга киритилди
Асосий вақт 2:2 ҳисобида якунлангач, жамоалар қўшимча бўлимларда курашни давом эттирди.
Белгия ҳал қилувчи голни киритиб, 3:2 ҳисобида иродали ғалабага эришди ва кейинги босқич йўлланмасини қўлга киритди.
«Жамоам билан фахрланаман»
Куртуа футболчиларнинг характер ва матонат кўрсатганини алоҳида таъкидлади.
«Жамоам билан фахрланаман», — деди Белгия термаси посбони.
Ушбу камбэк Белгиянинг турнирдаги имкониятлари ва энг оғир вазиятларда ҳам таслим бўлмаслигини кўрсатди.
Навбатдаги рақиб — АҚШ
Руди Гарсия бошчилигидаги Белгия ЖЧ-2026 1/8 финалида турнир мезбонларидан бири — АҚШ миллий жамоасига қарши майдонга тушади.
Сенегалга қарши драматик ғалабадан сўнг белгияликларни навбатдаги жиддий синов кутиб турибди.
…