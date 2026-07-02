Лукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарор

·31·Спорт
Лукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарор

Англия аёллар терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Лукй Бронзе Лондоннинг Челси клуби билан амалдаги шартномасини узайтиришга қарор қилди. Ушбу келишув клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги ноаниқликлар фонида мухлислар учун кутилган хушхабар бўлди. Янги битимга кўра, тажрибали футболчи яна бир мавсум давомида "кўклар" шарафини ҳимоя қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бронзе 2024-йилда Лондон клубига келиб қўшилганида икки йиллик шартнома имзолаган эди. Унинг аввалги келишуви шу йилнинг ёзида якунига етиши керак эди, бироқ жамоа раҳбарияти ва бош мураббий Сония Бомпастор футболчининг тажрибасини сақлаб қолишни лозим топди. Goal.com нашри хабарига кўра, янги шартнома расман пайшанба куни, аввалги битим муддати тугашидан икки кун ўтиб эълон қилинган.

Собиқ Барселона ва Лион юлдузи Челси таркибида нафақат ўнг қанот ҳимоясида, балки марказий ҳимояда ҳам ўзининг универсаллигини намойиш этиб келмоқда. Австралиялик Эллие Карпентер жамоага келгач, рақобат кучайган бўлса-да, Бронзе ўзининг асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолди. Футболчининг ўзи ушбу қароридан мамнунлигини билдириб, клубнинг Стамфорд Бридге стадионига кўчиб ўтиши ва янги марралар сари интилаётгани уни руҳлантираётганини таъкидлади.

Трансфер бозоридаги қийинчиликлар

Лукй Бронзе билан шартнома узайтирилиши Челси учун жуда муҳим эди, чунки клуб айни дамда трансфер бозорида жиддий тўсиқларга дуч келмоқда. Жамоани Сам Керр ва Катарина Макарио каби етакчи ҳужумчилар тарк этганидан сўнг, ҳужум чизиғини кучайтириш асосий вазифага айланган. Бироқ, кўзланган мақсадларга эришиш осон кечмаяпти.

Дастлаб, Манчестер Сити ҳужумчиси Хадижа Шоу билан музокаралар олиб борилган эди, бироқ Ямайка терма жамоаси аъзоси ўз клубида қолишни афзал кўрди. Шундан сўнг, Челси швециялик 19 ёшли иқтидор Фелисиа Счродер учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилди, аммо ёш юлдуз якунда Реал Мадрид билан шартнома имзолади.

Шунингдек, Барселона билан хайрлашган Салма Параллуело ҳам Лондон клубининг таклифини рад этди. Маълумотларга кўра, 22 ёшли футболчининг маош борасидаги талаблари (йилига 1 миллион фунт стерлингдан ортиқ) Челси раҳбариятини қониқтирмаган. Айни дамда Параллуело учун Арсенал, PSJ ва Лион каби грандлар кураш олиб бормоқда.

Челси мухлислари эндиликда жамоанинг бошқа аъзолари — Ҳаннаҳ Ҳамптон ва Аггие Беевер-Жонес тақдири билан боғлиқ янгиликларни кутишмоқда. Мазкур футболчиларнинг ҳам шартномалари якунига етиб бормоқда ва клуб уларни сақлаб қолиш учун ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бронзе каби тажрибали ўйинчининг қолиши жамоа ичидаги муҳитни барқарорлаштиришга ёрдам беради.

ЧелсиЛукй БронзеАёллар ФутболиТрансферАнглия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиТьерри Анри Англия терма жамоасини огоҳлантирди: Гарри Кейн ҳар доим ҳам қутқара олмайдиБугун, 16:12Тоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаТоттенхем ўз тарихидаги энг қиммат трансферни амалга оширди: Матеус Фернандес Лондон клубидаБугун, 14:54Энзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаЭнзо Фернандез Челси жамоасини тарк этиш йўлларини қидирмоқдаБугун, 14:33Исмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борИсмаел Саибари Бавария сафида кутилмаган рақамни танлади: Бунинг ортида ғамгин сабаб борБугун, 14:31«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)«Барселона» янги мавсум учун классик услубга қайтди (фото)Бугун, 14:09Атлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувАтлетико Мадрид кутилмаган трансферни амалга оширмоқда: Мортен Хьюлманн билан келишувБугун, 13:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди