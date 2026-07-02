Лукй Бронзе Челси билан шартномасини узайтирди: Лондон клубида муҳим қарор
Англия аёллар терма жамоасининг тажрибали ҳимоячиси Лукй Бронзе Лондоннинг Челси клуби билан амалдаги шартномасини узайтиришга қарор қилди. Ушбу келишув клубнинг ёзги трансфер ойнасидаги ноаниқликлар фонида мухлислар учун кутилган хушхабар бўлди. Янги битимга кўра, тажрибали футболчи яна бир мавсум давомида "кўклар" шарафини ҳимоя қилади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бронзе 2024-йилда Лондон клубига келиб қўшилганида икки йиллик шартнома имзолаган эди. Унинг аввалги келишуви шу йилнинг ёзида якунига етиши керак эди, бироқ жамоа раҳбарияти ва бош мураббий Сония Бомпастор футболчининг тажрибасини сақлаб қолишни лозим топди. Goal.com нашри хабарига кўра, янги шартнома расман пайшанба куни, аввалги битим муддати тугашидан икки кун ўтиб эълон қилинган.
Собиқ Барселона ва Лион юлдузи Челси таркибида нафақат ўнг қанот ҳимоясида, балки марказий ҳимояда ҳам ўзининг универсаллигини намойиш этиб келмоқда. Австралиялик Эллие Карпентер жамоага келгач, рақобат кучайган бўлса-да, Бронзе ўзининг асосий таркибдаги ўрнини сақлаб қолди. Футболчининг ўзи ушбу қароридан мамнунлигини билдириб, клубнинг Стамфорд Бридге стадионига кўчиб ўтиши ва янги марралар сари интилаётгани уни руҳлантираётганини таъкидлади.
Трансфер бозоридаги қийинчиликларЛукй Бронзе билан шартнома узайтирилиши Челси учун жуда муҳим эди, чунки клуб айни дамда трансфер бозорида жиддий тўсиқларга дуч келмоқда. Жамоани Сам Керр ва Катарина Макарио каби етакчи ҳужумчилар тарк этганидан сўнг, ҳужум чизиғини кучайтириш асосий вазифага айланган. Бироқ, кўзланган мақсадларга эришиш осон кечмаяпти.
Дастлаб, Манчестер Сити ҳужумчиси Хадижа Шоу билан музокаралар олиб борилган эди, бироқ Ямайка терма жамоаси аъзоси ўз клубида қолишни афзал кўрди. Шундан сўнг, Челси швециялик 19 ёшли иқтидор Фелисиа Счродер учун рекорд даражадаги маблағ таклиф қилди, аммо ёш юлдуз якунда Реал Мадрид билан шартнома имзолади.
Шунингдек, Барселона билан хайрлашган Салма Параллуело ҳам Лондон клубининг таклифини рад этди. Маълумотларга кўра, 22 ёшли футболчининг маош борасидаги талаблари (йилига 1 миллион фунт стерлингдан ортиқ) Челси раҳбариятини қониқтирмаган. Айни дамда Параллуело учун Арсенал, PSJ ва Лион каби грандлар кураш олиб бормоқда.
Челси мухлислари эндиликда жамоанинг бошқа аъзолари — Ҳаннаҳ Ҳамптон ва Аггие Беевер-Жонес тақдири билан боғлиқ янгиликларни кутишмоқда. Мазкур футболчиларнинг ҳам шартномалари якунига етиб бормоқда ва клуб уларни сақлаб қолиш учун ҳаракат қилиши кутилмоқда. Бронзе каби тажрибали ўйинчининг қолиши жамоа ичидаги муҳитни барқарорлаштиришга ёрдам беради.
…