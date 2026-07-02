Инфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўллади

·0·Спорт
Инфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўллади

ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон миллий жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебютини алоҳида эътироф этди.

У ўзининг расмий саҳифасида миллий жамоамиз катта орзу амалга ошиши мумкинлигини бутун дунёга исботлаганини таъкидлаб, келгуси мусобақаларда омад тилади.

«Катта орзу амалга ошиши мумкинлигини исботладингиз»

ФИФА раҳбари Ўзбекистоннинг илк бор мундиалда иштирок этишини мамлакат футболи учун улкан воқеа сифатида баҳолади.

«Сиз бутун дунёга ва ўз юртингиздаги инсонларга ҳар қандай катта орзу амалга ошиши мумкинлигини исботладингиз», — деб ёзди Инфантино.

Ўзбекистон миллий жамоасининг жаҳон чемпионатига йўл олиши миллионлаб мухлислар узоқ йиллар кутган тарихий натижа бўлди.

Илк голни стадионда кўрган

Жанни Инфантино Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги илк голига стадионда бевосита гувоҳ бўлганини ҳам эслади.

«ФИФА Жаҳон чемпионатидаги илк голингизни стадионда ўз кўзим билан кўрганим учун, ўша лаҳзада сиз ва мухлислар қандай ҳайажонни бошдан кечирганингизни жуда яхши биламан», — деди у.

Бу гол миллий футбол тарихида алоҳида саҳифа очиб, бутун мамлакатга унутилмас ҳис-туйғуларни тақдим этди.

Тарихий тажриба катта туртки беради

ФИФА президенти Ўзбекистоннинг мундиалдаги иштироки фақат бир турнир натижаси билан чекланиб қолмаслигига ишонч билдирди.

Унинг фикрича, жаҳон чемпионатида орттирилган тажриба мамлакатда футболнинг янада оммалашиши ва ривожланишига хизмат қилади.

«Ишончим комилки, бу тарихий тажриба Ўзбекистонда футболнинг янада ривожланишига катта туртки беради», — деб ёзди Инфантино.

«Келажакда омад тилайман»

Жанни Инфантино мурожаати якунида Ўзбекистон миллий жамоасига келгуси мусобақаларда муваффақият тилади.

«Келажакда сизларга омад тилайман!» — деди ФИФА президенти.

ФИФА раҳбарининг ушбу сўзлари Ўзбекистоннинг тарихий дебюти халқаро футбол жамоатчилиги томонидан ҳам юқори баҳоланганини кўрсатди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаЛиверпулда кутилмаган ўзгариш: Sport директори Ричард Ҳугҳес Саудия Арабистонига йўл олмоқдаБугун, 18:58Тоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиТоттенхем трансфер бозорини ларзага келтирмоқда: Де Зерби янги юлдуз учун 80 миллион фунт тикдиБугун, 18:56Эллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиЭллиот Андерсон «Манчестер Сити»га расман ўтдиБугун, 18:56Ўзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиЎзбекистон ўйини Қозоғистонда рекорд аудитория тўпладиБугун, 18:48Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Беҳруз Каримов нега ҳозирча гранд клубларга ўтишга шошилмаяпти?Бугун, 18:41Миланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиМиланович Ўзбекистон терма жамоасига нима етишмаганини айтдиБугун, 18:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди