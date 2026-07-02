Инфантино Ўзбекистонга таъсирли мурожаат йўллади
ФИФА президенти Жанни Инфантино Ўзбекистон миллий жамоасининг Жаҳон чемпионатидаги тарихий дебютини алоҳида эътироф этди.
У ўзининг расмий саҳифасида миллий жамоамиз катта орзу амалга ошиши мумкинлигини бутун дунёга исботлаганини таъкидлаб, келгуси мусобақаларда омад тилади.
«Катта орзу амалга ошиши мумкинлигини исботладингиз»
ФИФА раҳбари Ўзбекистоннинг илк бор мундиалда иштирок этишини мамлакат футболи учун улкан воқеа сифатида баҳолади.
«Сиз бутун дунёга ва ўз юртингиздаги инсонларга ҳар қандай катта орзу амалга ошиши мумкинлигини исботладингиз», — деб ёзди Инфантино.
Ўзбекистон миллий жамоасининг жаҳон чемпионатига йўл олиши миллионлаб мухлислар узоқ йиллар кутган тарихий натижа бўлди.
Илк голни стадионда кўрган
Жанни Инфантино Ўзбекистоннинг Жаҳон чемпионатидаги илк голига стадионда бевосита гувоҳ бўлганини ҳам эслади.
«ФИФА Жаҳон чемпионатидаги илк голингизни стадионда ўз кўзим билан кўрганим учун, ўша лаҳзада сиз ва мухлислар қандай ҳайажонни бошдан кечирганингизни жуда яхши биламан», — деди у.
Бу гол миллий футбол тарихида алоҳида саҳифа очиб, бутун мамлакатга унутилмас ҳис-туйғуларни тақдим этди.
Тарихий тажриба катта туртки беради
ФИФА президенти Ўзбекистоннинг мундиалдаги иштироки фақат бир турнир натижаси билан чекланиб қолмаслигига ишонч билдирди.
Унинг фикрича, жаҳон чемпионатида орттирилган тажриба мамлакатда футболнинг янада оммалашиши ва ривожланишига хизмат қилади.
«Ишончим комилки, бу тарихий тажриба Ўзбекистонда футболнинг янада ривожланишига катта туртки беради», — деб ёзди Инфантино.
«Келажакда омад тилайман»
Жанни Инфантино мурожаати якунида Ўзбекистон миллий жамоасига келгуси мусобақаларда муваффақият тилади.
«Келажакда сизларга омад тилайман!» — деди ФИФА президенти.
ФИФА раҳбарининг ушбу сўзлари Ўзбекистоннинг тарихий дебюти халқаро футбол жамоатчилиги томонидан ҳам юқори баҳоланганини кўрсатди.
…