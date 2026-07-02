Арзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилди

·0·Жамият
Арзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилди

Арзон нархда дори-дармон маҳсулотларини олиб келиб беришни ваъда қилиб, катта миқдордаги маблағни фирибгарлик йўли билан қўлга киритган шахсга нисбатан тайинланган жарима тўлиқ ундирилди.

Аниқланишича, қарздор Б.А. жабрланувчи А.Х.нинг ишончига кириб, хориждан арзон нархда дори-дармон маҳсулотларини етказиб беришини маълум қилган. Шу йўл билан у жабрланувчидан 46 000 АҚШ долларини олиб, фирибгарлик содир этган.

Жиноят иши кўриб чиқилиши жараёнида етказилган моддий зарар тўлиқ қопланган. Шу билан бирга, суд томонидан Б.А.га нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг 210,5 баравари миқдорида жарима жазоси тайинланган.

Мазкур ижро ҳужжати Мажбурий ижро бюросининг Янгиқўрғон туман бўлими иш юритувига келиб тушгач, давлат ижрочилари томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда ижро ҳаракатлари амалга оширилди. Олиб борилган чора-тадбирлар натижасида суд тайинлаган салкам 63,5 миллион сўмлик жарима маблағи тўлиқ давлат фойдасига ундирилди.

Шундан сўнг ижро ҳужжати белгиланган тартибда амалда тамомланди.

Фирибгарлик билан боғлиқ жиноятлар учун нафақат етказилган зарарни қоплаш, балки суд тайинлаган жазоларни ҳам ўз вақтида ва тўлиқ ижро этиш қонуннинг муҳим талабларидан бири ҳисобланади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда газ “заправка”сида кучли чақнаш содир бўлдиАндижонда газ “заправка”сида кучли чақнаш содир бўлдиБугун, 18:58Қизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқдаҚизларга шилқимлик қилгани айтилган директор текширилмоқдаБугун, 13:47Андижонда 15 ёшли қизнинг жасади каналдан топилдиАндижонда 15 ёшли қизнинг жасади каналдан топилдиБугун, 13:18Янги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилдиЯнги қонун: Зўравонликка қарши ҳимоя кучайтирилдиБугун, 12:13Германияга иш ваъдаси: 20 минг долларлик фирибгарлик фош бўлдиГерманияга иш ваъдаси: 20 минг долларлик фирибгарлик фош бўлдиБугун, 12:10Тошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиТошкентда Malibu дарахтни уриб, қаҳвахонага кириб кетдиБугун, 12:05
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Динозаврлар давридан қолган ноёб жонзот Бухорода пайдо бўлди
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
PUBG орқали бошланган танишув тўй билан якунланди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Боғчада болаларга банан фақат сурат учун берилиб, сўнг қайтариб олинди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Самарқандда Ўзбекистон байроғи рангига бўялган ҳўкиз муҳокама марказига чиқди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
Сурхандарё вилоятида тўрт оёқли чақалоқ дунёга келди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)