Арзон дори ваъдаси : жавобгардан салкам 63,5 млн. сўмлик жарима ундирилди
Арзон нархда дори-дармон маҳсулотларини олиб келиб беришни ваъда қилиб, катта миқдордаги маблағни фирибгарлик йўли билан қўлга киритган шахсга нисбатан тайинланган жарима тўлиқ ундирилди.
Аниқланишича, қарздор Б.А. жабрланувчи А.Х.нинг ишончига кириб, хориждан арзон нархда дори-дармон маҳсулотларини етказиб беришини маълум қилган. Шу йўл билан у жабрланувчидан 46 000 АҚШ долларини олиб, фирибгарлик содир этган.
Жиноят иши кўриб чиқилиши жараёнида етказилган моддий зарар тўлиқ қопланган. Шу билан бирга, суд томонидан Б.А.га нисбатан базавий ҳисоблаш миқдорининг 210,5 баравари миқдорида жарима жазоси тайинланган.
Мазкур ижро ҳужжати Мажбурий ижро бюросининг Янгиқўрғон туман бўлими иш юритувига келиб тушгач, давлат ижрочилари томонидан қонунчиликда белгиланган тартибда ижро ҳаракатлари амалга оширилди. Олиб борилган чора-тадбирлар натижасида суд тайинлаган салкам 63,5 миллион сўмлик жарима маблағи тўлиқ давлат фойдасига ундирилди.
Шундан сўнг ижро ҳужжати белгиланган тартибда амалда тамомланди.
Фирибгарлик билан боғлиқ жиноятлар учун нафақат етказилган зарарни қоплаш, балки суд тайинлаган жазоларни ҳам ўз вақтида ва тўлиқ ижро этиш қонуннинг муҳим талабларидан бири ҳисобланади.
…