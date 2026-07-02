Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилди

·27·Ўзбекистон
Ўзбекистоннинг ЖЧ-2026 туризм кампанияси 1 миллиарддан ортиқ кўрилди

Туризм қўмитаси футбол бўйича ЖЧ-2026 доирасида Ўзбекистон брендини тарғиб қилиш кампанияси натижаларини эълон қилди.

Маълумотга кўра, кампания материаллари жами 1,07 миллиарддан ортиқ кўрилган. Ўзбекистон ҳақидаги ахборотлар 3 мингдан зиёд халқаро оммавий ахборот воситаларида, жумладан BBC, Те Гуардиан ва Фох Невс каби нашрларда ёритилган.

Ижтимоий тармоқларда Ўзбекистон билан боғлиқ материаллар 52 миллиондан ортиқ ўзаро таъсир қайд этган. Бунга лайк, изоҳ, улашиш ва бошқа фаолликлар киритилган.

Google Трендс маълумотларига кўра, “Узбекистан” сўрови бўйича қидирувлар 40 фоизга ошган. Жаҳон чемпионати ва Ўзбекистонга боғлиқ махсус сўровлар эса 450 фоизга кўпайган.

Тарғибот ишлари доирасида Атланта аэропортида Ўзбекистон миллий павилони ишга туширилган. Шунингдек, ўйинлар ўтказилган шаҳарларда фан-зоналар ташкил этилган.

Таҳлилларга кўра, Ўзбекистон миллий терма жамоасининг натижалари билан мамлакатга бўлган сайёҳлик қизиқиши ўртасида бевосита боғлиқлик кузатилган. Қидирувлар энг кўп Колумбия ва Португалияга қарши ўйинлар пайтида ошган.

ЎзбекистонЖЧ-2026Туризм қўмитасиКолумбияПортугалияGoogle Трендс
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиАлишер Қодиров Мундиалдан қайтган футболчиларимизнинг нимасидан норози эканлигини очиқ айтдиБугун, 16:52Ўзбекистон терма жамоаси пойтахт аэропортида тантанали кутиб олиндиЎзбекистон терма жамоаси пойтахт аэропортида тантанали кутиб олиндиБугун, 16:31Эртага айрим ҳудудларда ёмғир, тоғларда сел хавфи кутилмоқдаЭртага айрим ҳудудларда ёмғир, тоғларда сел хавфи кутилмоқдаБугун, 16:07Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?Ўзбекистон паспорти глобал рейтингда қайси поғонани эгаллади?Бугун, 15:35Ўзбекистонда АИ-92 бензини нархи рекорд даражада қимматлашди Ўзбекистонда АИ-92 бензини нархи рекорд даражада қимматлашди Бугун, 12:54Ўзбекистонда автомобиллар сони рекорд даражага етгани маълум бўлдиЎзбекистонда автомобиллар сони рекорд даражага етгани маълум бўлдиКеча, 15:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Эртага давлат ташкилотларида иш соат 10:00 да бошланади
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Ўзбекистоннинг икки қишлоғи энди Қирғизистонга қарашли
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Сурхондарёда тўрт оёқли чақалоқ туғилди ва операция қилинди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
Тошкентда 2–3 балл, Сурхондарёда 4–5 балл зилзила сезилди
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
21 июн: энг узун кун ва энг қисқа тун
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Сайёрамиздаги энг йирик олтин кон Ўзбекистонда экани маълум бўлди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди
Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашди