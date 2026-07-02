Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватлади

·26·Техно
Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватлади

Мелинда Френч Гатес томонидан асос солинган Пивотал Вентурес инвестиция компанияси Магнифй Вентурес венчур фирмасининг иккинчи жамғармасини шакллантиришда асосий ҳамкор сифатида иштирок этди. Янги ташкил этилган Фунд ИИ жамғармаси 46,6 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди ва у асосан ижтимоий соҳа ҳамда оилавий эҳтиёжлар учун технологик ечимлар яратувчи стартапларни молиялаштиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

2021-йилда Жоанна Драке ва Жулие Вроблевски томонидан асос солинган Магнифй Вентурес компанияси "ғамхўрлик иқтисодиёти" (каре экономй) деб аталувчи йўналишда фаолият юритади. Бу соҳа ёрдамчи робототехника, оилавий киберхавфсизлик ва уй хўжалиги учун сунъий интеллект (AI) тизимларини ўз ичига олади. TechCrunch нашри хабарига кўра, янги жамғарма маблағлари уй тизимлари, соғлиқни сақлаш ва оилалар учун финтех инфратузилмасини ривожлантирувчи лойиҳаларга сарфланади.

Технологиялар ва ижтимоий масъулият уйғунлиги

Магнифй Вентурес ўзининг биринчи жамғармасини 2022-йилда 52 миллион доллар миқдорида шакллантирган эди. Ўшанда ҳам Пивотал Вентурес асосий инвестор сифатида майдонга чиққан. Ҳозиргача компания болалар парвариши билан шуғулланувчи Кинсиде ҳамда болалар харажатларини бошқаришга ихтисослашган Тилл Финансиал каби истиқболли стартапларни қўллаб-қувватлаб келмоқда.

Мелинда Френч Гатес бошчилигидаги Пивотал Вентурес нафақат сармоядор, балки ижтимоий ўзгаришлар ташаббускори сифатида ҳам танилган. Компания Папа ва Сеен Ҳеалт каби қарияларга ҳамда беморларга ғамхўрлик қилувчи платформаларга фаол сармоя киритиб келмоқда. Бу каби лойиҳалар замонавий технологияларни инсоний эҳтиёжлар билан боғлашда муҳим кўприк вазифасини ўтайди.

Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда оилавий молиявий саводхонлик ва масофавий таълим технологияларига қизиқиш ортиб бормоқда. Магнифй Вентурес каби глобал ўйинчиларнинг ушбу йўналишга эътибор қаратиши, келажакда AI ва робототехника фақат саноатда эмас, балки ҳар бир хонадоннинг кундалик ҳаётида, айниқса кексалар ва болалар парваришида ҳал қилувчи рол ўйнашидан далолат беради.

Мутахассисларнинг фикрича, Фунд ИИ жамғармасининг ишга туширилиши венчур бозорида ижтимоий йўналтирилган стартапларга бўлган ишончни янада мустаҳкамлайди. Бу эса ўз навбатида, фақат фойда кетидан қувмайдиган, балки жамиятдаги реал муаммоларни ҳал қилувчи технологик экотизимнинг кенгайишига хизмат қилади.

Мелинда ГатесМагнифй ВентуресСунъий IntelлектСтартапИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаСериаллар ва фильмлар ихлосмандларининг севимли иловаси ТВ Тиме ўз фаолиятини тўхтатмоқдаБугун, 20:58Yandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаYandex янги ақлли карнайлар устида ишламоқда: Нано, Тинй ва Пульс моделлари кутилмоқдаБугун, 20:52OpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиOpenAI ўз акцияларининг 5 фоизини АҚШ давлат жамғармасига беришни таклиф қилдиБугун, 20:29Intel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиIntel арзон компьютерлар бозорини сақлаб қолмоқчи: Эски процессорлар ишлаб чиқариш тикланадиБугун, 20:25Коммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиКоммодоре компанияси ижтимоий тармоқларсиз ишлайдиган Каллбакк 8020 смартфонини тақдим этдиБугун, 19:55Lucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаLucid Моторс раҳбариятида катта ўзгаришлар: Компания янги стратегияга ўтмоқдаБугун, 19:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда