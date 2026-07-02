Мелинда Френч Гатес оилавий иқтисодиётга йўналтирилган Магнифй Вентурес жамғармасини қўллаб-қувватлади
Мелинда Френч Гатес томонидан асос солинган Пивотал Вентурес инвестиция компанияси Магнифй Вентурес венчур фирмасининг иккинчи жамғармасини шакллантиришда асосий ҳамкор сифатида иштирок этди. Янги ташкил этилган Фунд ИИ жамғармаси 46,6 миллион доллар маблағ тўплашга муваффақ бўлди ва у асосан ижтимоий соҳа ҳамда оилавий эҳтиёжлар учун технологик ечимлар яратувчи стартапларни молиялаштиришга йўналтирилади. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
2021-йилда Жоанна Драке ва Жулие Вроблевски томонидан асос солинган Магнифй Вентурес компанияси "ғамхўрлик иқтисодиёти" (каре экономй) деб аталувчи йўналишда фаолият юритади. Бу соҳа ёрдамчи робототехника, оилавий киберхавфсизлик ва уй хўжалиги учун сунъий интеллект (AI) тизимларини ўз ичига олади. TechCrunch нашри хабарига кўра, янги жамғарма маблағлари уй тизимлари, соғлиқни сақлаш ва оилалар учун финтех инфратузилмасини ривожлантирувчи лойиҳаларга сарфланади.
Технологиялар ва ижтимоий масъулият уйғунлигиМагнифй Вентурес ўзининг биринчи жамғармасини 2022-йилда 52 миллион доллар миқдорида шакллантирган эди. Ўшанда ҳам Пивотал Вентурес асосий инвестор сифатида майдонга чиққан. Ҳозиргача компания болалар парвариши билан шуғулланувчи Кинсиде ҳамда болалар харажатларини бошқаришга ихтисослашган Тилл Финансиал каби истиқболли стартапларни қўллаб-қувватлаб келмоқда.
Мелинда Френч Гатес бошчилигидаги Пивотал Вентурес нафақат сармоядор, балки ижтимоий ўзгаришлар ташаббускори сифатида ҳам танилган. Компания Папа ва Сеен Ҳеалт каби қарияларга ҳамда беморларга ғамхўрлик қилувчи платформаларга фаол сармоя киритиб келмоқда. Бу каби лойиҳалар замонавий технологияларни инсоний эҳтиёжлар билан боғлашда муҳим кўприк вазифасини ўтайди.
Ўзбекистон бозорида ҳам сўнгги йилларда оилавий молиявий саводхонлик ва масофавий таълим технологияларига қизиқиш ортиб бормоқда. Магнифй Вентурес каби глобал ўйинчиларнинг ушбу йўналишга эътибор қаратиши, келажакда AI ва робототехника фақат саноатда эмас, балки ҳар бир хонадоннинг кундалик ҳаётида, айниқса кексалар ва болалар парваришида ҳал қилувчи рол ўйнашидан далолат беради.
Мутахассисларнинг фикрича, Фунд ИИ жамғармасининг ишга туширилиши венчур бозорида ижтимоий йўналтирилган стартапларга бўлган ишончни янада мустаҳкамлайди. Бу эса ўз навбатида, фақат фойда кетидан қувмайдиган, балки жамиятдаги реал муаммоларни ҳал қилувчи технологик экотизимнинг кенгайишига хизмат қилади.
…