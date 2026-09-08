Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...
Мутлақ жаҳон чемпиони Наоя Иноуэ фаолиятининг кейинги босқичи ҳақида муҳим баёнот берди. Япониялик боксчи ўзининг ҳозирги вазн тоифасида қолишдан кўра, янги ва жиддий синовни қабул қилишга тайёр эканини билдирди.
Иноуэнинг режаси бир рақибга боғлиқ. Агар у кутилган Жесси Родригес билан жанг ўтказа олмаса, чемпионлик камарларини ҳимоя қилиш билан чекланиб қолмаслиги мумкин.
Иноуэ учун янги вазн тоифаси эшиги очилди
Наоя Иноуэ ҳозирги позицияси ўзгармаганини таъкидлаган. Бироқ Жесси Родригес билан эҳтимолий жанг ташкил этилмаса, у юқорироқ вазн тоифасига кўтарилиш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда.
«Аслида позициям ўзгаргани йўқ. Агар Жесси Родригес билан жанг уюштирилмаса, ярим енгил вазн тоифасига ўтиш ҳақида ўйлаб кўраман», — деди Иноуэ.
Бу баёнот япон юлдузининг карьерасида янги саҳифа очилиши мумкинлигини англатади.
«Хавфсиз жанглар» Иноуэни қизиқтирмайди
Иноуэ ўз фаолиятининг ҳал қилувчи палласига яқинлашаётганини яхши тушунади. Шунинг учун у қолган икки-уч йилини рақиб танлашда эҳтиёткорлик билан ўтказишни истамаяпти.
«Карьерамнинг қолган икки-уч йилини хавфсиз "ўйинлар"га сарф қилмоқчи эмасман. Мен оғирроқ вазн тоифасига кўтарилиб, ўзимга янги челленж ташкил қилмоқчиман», — дея япон боксчисининг сўзларини келтирди The Ring.
Иноуэ учун бу оддий вазн алмаштириш эмас. Япониялик чемпион ўзини яна бир бор энг юқори даражада синаб кўришни мақсад қилмоқда.
Нега Родригес жанги муҳим?
Иноуэнинг кейинги режасида Жесси Родригес номи алоҳида аҳамиятга эга. Агар бу тўқнашув амалга ошса, япон боксчиси ҳозирги вазн тоифасида қолиш имкониятига эга бўлади.
Акс ҳолда эса унинг олдида яна бир вариант пайдо бўлади:
юқорироқ вазн тоифасига кўтарилиш;
янги рақиблар билан тўқнаш келиш;
чемпионлик мақомини яна бир вазнда синаб кўриш;
карьерасининг сўнгги йилларини максимал даражадаги жангларга бағишлаш.
Шу жиҳатдан Родригес билан жанг тақдири Иноуэнинг кейинги карьера йўналишини белгилаб бериши мумкин.
Иноуэнинг сўнгги жанги қандай якунланган?
Наоя Иноуэ охирги жангини Жунто Накатанига қарши ўтказган. Кутилаётган катта тўқнашувда японлар рингидаги икки таниқли боксчи ўзаро куч синашган.
Жанг якунида Иноуэ ҳакамлар қарори билан очколар бўйича ғалаба қозонган.
Бу натижа унинг юқори даражадаги рақобатни давом эттириш истагини яна бир бор кўрсатди.
Энди асосий савол — Иноуэ қаерга кўтарилади?
Мутлақ жаҳон чемпиони олдида икки эҳтимолий йўл турибди: Жесси Родригес билан кутилган тўқнашувни ташкил этиш ёки юқорироқ вазнга кўтарилиб, янги чақириқни қабул қилиш.
Иноуэнинг ўзи берган сигнал эса аниқ: у карьерасининг қолган қисмини осон рақиблар билан ўтказишни истамаяпти.
Шунинг учун Родригес билан жанг амалга ошмаса, Наоя Иноуэ учун навбатдаги катта мақсад — юқорироқ вазн тоифасида ўзини синаб кўриш бўлади. Бу эса унинг профессионал фаолиятидаги энг жиддий ва қизиқарли янги босқичлардан бирига айланиши мумкин.
…