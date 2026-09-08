Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...

·3·Спорт
Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...

Мутлақ жаҳон чемпиони Наоя Иноуэ фаолиятининг кейинги босқичи ҳақида муҳим баёнот берди. Япониялик боксчи ўзининг ҳозирги вазн тоифасида қолишдан кўра, янги ва жиддий синовни қабул қилишга тайёр эканини билдирди.

Иноуэнинг режаси бир рақибга боғлиқ. Агар у кутилган Жесси Родригес билан жанг ўтказа олмаса, чемпионлик камарларини ҳимоя қилиш билан чекланиб қолмаслиги мумкин.

Иноуэ учун янги вазн тоифаси эшиги очилди

Наоя Иноуэ ҳозирги позицияси ўзгармаганини таъкидлаган. Бироқ Жесси Родригес билан эҳтимолий жанг ташкил этилмаса, у юқорироқ вазн тоифасига кўтарилиш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда.

«Аслида позициям ўзгаргани йўқ. Агар Жесси Родригес билан жанг уюштирилмаса, ярим енгил вазн тоифасига ўтиш ҳақида ўйлаб кўраман», — деди Иноуэ.

Бу баёнот япон юлдузининг карьерасида янги саҳифа очилиши мумкинлигини англатади.

«Хавфсиз жанглар» Иноуэни қизиқтирмайди

Иноуэ ўз фаолиятининг ҳал қилувчи палласига яқинлашаётганини яхши тушунади. Шунинг учун у қолган икки-уч йилини рақиб танлашда эҳтиёткорлик билан ўтказишни истамаяпти.

«Карьерамнинг қолган икки-уч йилини хавфсиз "ўйинлар"га сарф қилмоқчи эмасман. Мен оғирроқ вазн тоифасига кўтарилиб, ўзимга янги челленж ташкил қилмоқчиман», — дея япон боксчисининг сўзларини келтирди The Ring.

Иноуэ учун бу оддий вазн алмаштириш эмас. Япониялик чемпион ўзини яна бир бор энг юқори даражада синаб кўришни мақсад қилмоқда.

Нега Родригес жанги муҳим?

Иноуэнинг кейинги режасида Жесси Родригес номи алоҳида аҳамиятга эга. Агар бу тўқнашув амалга ошса, япон боксчиси ҳозирги вазн тоифасида қолиш имкониятига эга бўлади.

Акс ҳолда эса унинг олдида яна бир вариант пайдо бўлади:

  • юқорироқ вазн тоифасига кўтарилиш;

  • янги рақиблар билан тўқнаш келиш;

  • чемпионлик мақомини яна бир вазнда синаб кўриш;

  • карьерасининг сўнгги йилларини максимал даражадаги жангларга бағишлаш.

Шу жиҳатдан Родригес билан жанг тақдири Иноуэнинг кейинги карьера йўналишини белгилаб бериши мумкин.

Иноуэнинг сўнгги жанги қандай якунланган?

Наоя Иноуэ охирги жангини Жунто Накатанига қарши ўтказган. Кутилаётган катта тўқнашувда японлар рингидаги икки таниқли боксчи ўзаро куч синашган.

Жанг якунида Иноуэ ҳакамлар қарори билан очколар бўйича ғалаба қозонган.

Бу натижа унинг юқори даражадаги рақобатни давом эттириш истагини яна бир бор кўрсатди.

Энди асосий савол — Иноуэ қаерга кўтарилади?

Мутлақ жаҳон чемпиони олдида икки эҳтимолий йўл турибди: Жесси Родригес билан кутилган тўқнашувни ташкил этиш ёки юқорироқ вазнга кўтарилиб, янги чақириқни қабул қилиш.

Иноуэнинг ўзи берган сигнал эса аниқ: у карьерасининг қолган қисмини осон рақиблар билан ўтказишни истамаяпти.

Шунинг учун Родригес билан жанг амалга ошмаса, Наоя Иноуэ учун навбатдаги катта мақсад — юқорироқ вазн тоифасида ўзини синаб кўриш бўлади. Бу эса унинг профессионал фаолиятидаги энг жиддий ва қизиқарли янги босқичлардан бирига айланиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!Бугун, 23:25Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиРасман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиБугун, 23:20«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилинди«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилиндиБугун, 23:12«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилиндиБугун, 23:11Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Бугун, 22:12Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиЛамин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиБугун, 19:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди