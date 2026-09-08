«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!

·9·Спорт
«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!

Жаҳон футболида якка тартибдаги энг нуфузли мукофот ҳисобланган «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини учун даъвогарлар рўйхати эълон қилиниши билан Франциянинг «ПСЖ» клуби янги тарихий ютуқни қайд этди. Мукофот учун тақдим этилган 30 нафарлик якуний рўйхатдан Париж грандининг нақ 10 нафар футболчиси ўрин олди. Бу натижа жаҳон футболи тарихида битта клубнинг бир йилда энг кўп футболчиси номзод сифатида кўрсатилиши бўйича мутлақ рекорд ҳисобланади. Хўш, Луис Энрике шогирдлари орасидан қайси юлдузлар нуфузли рўйхатга кирди ва ушбу рекорд кимга тегишли эди? Мақола охирида эса асосий интрига — 10 нафар рекордчи даъвогарларнинг тўлиқ рўйхати ва янгиланган тарихий кўрсаткичнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Париж суперклубининг қитъадаги мисли кўрилмаган гегемонлиги

«ПСЖ»нинг бу йилги эътирофи клуб сиёсати ва жамоавий ўйин даражаси қай даражада юқорига кўтарилганини яққол намойиш этди:

  • Мутлақ устунлик: 30 нафар дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан иборат рўйхатнинг нақ учдан бир қисмини биргина Париж жамоаси аъзолари ташкил этди;

  • Ўз рекордини ўзи янгилаш: Аввалги тарихий рекорд ҳам айнан «ПСЖ» клубига тегишли бўлиб, ўтган йили парижликларнинг 9 нафар футболчиси «Олтин тўп»га номзодлар қаторидан жой олган эди;

  • Барқарор муваффақият: Ҳимоядан тортиб то ҳужум чизиғигача бўлган ҳар бир позициядаги етакчилар халқаро экспертларнинг юқори баҳосига сазовор бўлди.

«Битта жамоадан 10 нафар футболчининг бир вақтнинг ўзида «Олтин тўп» 30 талигига киритилиши замонавий футболда камдан-кам учрайдиган тарихий воқеликдир», — дея қайд этилмоқда халқаро спорт шарҳларида.

«Олтин тўп»га даъвогар бўлган «ПСЖ»нинг 10 нафар юлдузи

Париж клуби шарафини ҳимоя қилиб, нуфузли соврин даъвогарлари қаторидан ўрин олган футболчилар:

  • Ҳимоя қўрғони: Маркинос, Нуну Мендеш, Ашраф Ҳакимий, Уилям Пачо;

  • Ярим ҳимоя маркази: Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витиня;

  • Ҳужум қанотлари ва маркази: Усмон Дембеле, Хвича Кварацхелия ҳамда ўтган ёзда «Барселона»дан трансфер қилинган Ферран Торрес.

Асосий ечим ва мукофот учун имкониятлар

Кўпчилик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — «ПСЖ»нинг ушбу 10 нафар номзоди орасидан ким ҳақиқатдан ҳам асосий совринни қўлга киритишга яқин турибди. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, парижликлар нафақат 10 нафар номзод билан жаҳон рекордини янгилади, балки жамоавий ўйин даражаси бўйича ҳам Европа футболида тенгсиз эканини яна бир бор исботлади. Рўйхатдаги етакчиларнинг якуний кучли учликка кириши ва мукофот тақдири бўйича тафсилотлар тез орада ҳал бўлади.

Сизнингча, «ПСЖ»нинг ушбу 10 нафар даъвогаридан қайси бири жорий йилги «Олтин тўп» бош совринига энг кўп муносиб? Париж клубининг бирданига 10 нафар номзод чиқаргани ҳаққоний баҳоланди деб ўйлайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим тарихий рекорд хабарини футбол мухлисларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиРасман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиБугун, 23:20«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилинди«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилиндиБугун, 23:12«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилиндиБугун, 23:11Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Бугун, 22:12Ламин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиЛамин Ямал Хавининг Нидерландия терма жамоасидаги ишига муносабат билдирдиБугун, 19:19Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Футбол тарихида мисли кўрилмаган рекорд: Ёзги трансферларда қанча маблағ сарфланди!Бугун, 18:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди