«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!
Жаҳон футболида якка тартибдаги энг нуфузли мукофот ҳисобланган «Олтин тўп» (Ballon d'Or) соврини учун даъвогарлар рўйхати эълон қилиниши билан Франциянинг «ПСЖ» клуби янги тарихий ютуқни қайд этди. Мукофот учун тақдим этилган 30 нафарлик якуний рўйхатдан Париж грандининг нақ 10 нафар футболчиси ўрин олди. Бу натижа жаҳон футболи тарихида битта клубнинг бир йилда энг кўп футболчиси номзод сифатида кўрсатилиши бўйича мутлақ рекорд ҳисобланади. Хўш, Луис Энрике шогирдлари орасидан қайси юлдузлар нуфузли рўйхатга кирди ва ушбу рекорд кимга тегишли эди? Мақола охирида эса асосий интрига — 10 нафар рекордчи даъвогарларнинг тўлиқ рўйхати ва янгиланган тарихий кўрсаткичнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Париж суперклубининг қитъадаги мисли кўрилмаган гегемонлиги
«ПСЖ»нинг бу йилги эътирофи клуб сиёсати ва жамоавий ўйин даражаси қай даражада юқорига кўтарилганини яққол намойиш этди:
Мутлақ устунлик: 30 нафар дунёнинг энг яхши ўйинчиларидан иборат рўйхатнинг нақ учдан бир қисмини биргина Париж жамоаси аъзолари ташкил этди;
Ўз рекордини ўзи янгилаш: Аввалги тарихий рекорд ҳам айнан «ПСЖ» клубига тегишли бўлиб, ўтган йили парижликларнинг 9 нафар футболчиси «Олтин тўп»га номзодлар қаторидан жой олган эди;
Барқарор муваффақият: Ҳимоядан тортиб то ҳужум чизиғигача бўлган ҳар бир позициядаги етакчилар халқаро экспертларнинг юқори баҳосига сазовор бўлди.
«Битта жамоадан 10 нафар футболчининг бир вақтнинг ўзида «Олтин тўп» 30 талигига киритилиши замонавий футболда камдан-кам учрайдиган тарихий воқеликдир», — дея қайд этилмоқда халқаро спорт шарҳларида.
«Олтин тўп»га даъвогар бўлган «ПСЖ»нинг 10 нафар юлдузи
Париж клуби шарафини ҳимоя қилиб, нуфузли соврин даъвогарлари қаторидан ўрин олган футболчилар:
Ҳимоя қўрғони: Маркинос, Нуну Мендеш, Ашраф Ҳакимий, Уилям Пачо;
Ярим ҳимоя маркази: Жоау Невеш, Фабиан Руис, Витиня;
Ҳужум қанотлари ва маркази: Усмон Дембеле, Хвича Кварацхелия ҳамда ўтган ёзда «Барселона»дан трансфер қилинган Ферран Торрес.
Асосий ечим ва мукофот учун имкониятлар
Кўпчилик футбол ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — «ПСЖ»нинг ушбу 10 нафар номзоди орасидан ким ҳақиқатдан ҳам асосий совринни қўлга киритишга яқин турибди. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, парижликлар нафақат 10 нафар номзод билан жаҳон рекордини янгилади, балки жамоавий ўйин даражаси бўйича ҳам Европа футболида тенгсиз эканини яна бир бор исботлади. Рўйхатдаги етакчиларнинг якуний кучли учликка кириши ва мукофот тақдири бўйича тафсилотлар тез орада ҳал бўлади.
Сизнингча, «ПСЖ»нинг ушбу 10 нафар даъвогаридан қайси бири жорий йилги «Олтин тўп» бош совринига энг кўп муносиб? Париж клубининг бирданига 10 нафар номзод чиқаргани ҳаққоний баҳоланди деб ўйлайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим тарихий рекорд хабарини футбол мухлисларига улашинг!
…