«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ислом Махачев, UFC тарихидаги энг узун ғалабали серия рекордини янгилаганидан сўнг, Жон Жонсни ҳаёти қоидабузарликлар билан боғлиқ бўлгани ва доим жазодан қуруқ чиққани учун танқид қилди.
- Махачев, Жонснинг допинг можаролари сабаб рекордлари ҳақиқий ҳисобланмаслигини таъкидлади, чунки унинг Даниел Корме билан жанги натижаси бекор қилинган эди.
Аралаш жанг санъати (MMA) оламининг икки буюк юлдузи — амалдаги чемпион Ислом Махачев ҳамда икки вазн тоифасида собиқ UFC чемпиони Жон Жонс ўртасидаги оғзаки баҳс чинакам шахсий ва шафқатсиз тўқнашувга айланди. Август ойида яримўрта вазн тоифасида чемпионлик камарини Иэн Мачадо Гэррига қарши баҳсда муваффақиятли ҳимоя қилиб, UFC тарихидаги энг узун ғалабали серия рекордини янгилаган россиялик жангчининг ушбу тарихий муваффақиятини Жонс очиқчасига шубҳа остига олган эди.
Америкалик спортчи Махачевни «барча замонларнинг энг буюк жангчиси» (GOAT) унвонига лойиқ эмас деб атагач, Ислом ҳам жим турмади ва Жонснинг энг оғриқли нуқтасига зарба берди: «Жон, мен ҳеч қандай ҳолатда сенинг ютуқларингни камситмоқчи эмасман. Аммо шундай кўринадики, бутун ҳаётинг қандайдир тарзда қоидаларни бузиш билан боғлиқ ва қандайдир йўл билан сен доим айбсиз бўлиб чиқасан!»
Хўш, Жон Жонснинг афсонавий серияси нега допинг можаролари сабаб бекор бўлган, Ислом Махачев унинг қайси жиноятларини эслатди ва октагон тарихидаги энг буюк жангчи номи аслида кимга тегишли?
«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Махачевнинг очиқ айблови
Икки чемпион ўртасидаги сўнгги мунозара тафсилотлари:
Можаролар ва жазодан қутулиш: Махачев ижтимоий тармоқлар орқали рақибига юзланиб, Жонс спортда ҳам, ҳаётда ҳам доимо чегаралардан чиқиб кетгани ва ҳар сафар жазодан сувдан қуруқ чиққандек қутулиб қолганини юзига солди;
Рекордларнинг сохталиги масаласи: Ислом аввалроқ берган интервьюсида Жонснинг кетма-кет ғалабалар бўйича рекорди расман ҳақиқий деб ҳисобланмаслигини, чунки унинг допинг-тестлардан йиқилгани ва Даниэль Кормье билан жанги бекор қилингани ҳисобни нолдан бошлаб юборганини уқтирган эди;
Жонснинг оғриқли жавоби: Бу гапларга чидай олмаган америкалик фахрий спортчи ҳеч қачон тақиқланган модда истеъмол қилмаганини даъво қилиб, Махачевга фаолиятидаги илк нокаутли мағлубиятини эслатиб ўч олишга уринди.
Махачевнинг рекорд янгилаши ва Жонснинг рашки
Баҳснинг авж олишига сабаб бўлган асосий омиллар:
Августдаги триумф ва янги рекорд: Ислом Махачев яримўрта вазнда Иэн Мачадо Гэррини мағлуб этгач, UFC ташкилоти тарихидаги энг узун узлуксиз ғалабалар серияси бўйича мутлақ рекордчига айланди;
Жонснинг тан олишни истамаслиги: Бу натижа Жонсни кескин ғазаблантирди ва у Махачевнинг тарихий рекордини тан олишдан бош тортиб, уни буюк жангчилар қаторига қўшиб бўлмаслигини даъво қилди;
Тенгсиз доминация: Бугунги кунда бир нечта вазн тоифасида тенгсиз эканини исботлаётган Махачев рейтингларда биринчи ўринни мустаҳкам ушлаб тургани Жонснинг асабларига тегмоқда.
Допинг, Кормье ва тикланмас обрў: Ким ҳақиқий GOAT?
Тарих саҳифалари ва экспертларнинг якдил хулосаси:
Кормье билан можаро ва бекор қилинган натижа: Жон Жонснинг фаолияти туринбол ва бошқа тақиқланган моддалар бўйича бир неча бор мусбат тестлар чиқиши ҳамда Даниэль Кормьега қарши жанг натижаси бекор қилиниб (No Contest), узоқ муддатли дисквалификациялар билан доғланган;
Соф ғалабалар ва мукаммал интизом: Ислом Махачев эса нафақат допинг можароларисиз, балки ҳар қандай криминал ва сиёсий хатолардан холи тарзда профессионал спортчи этикасини намойиш этиб келмоқда;
Мухлислар ва мутахассислар танлови: Октагон экспертлари Жонснинг табиий истеъдоди юқори бўлса-да, унинг допинг ва мунтазам қоидабузарликлари уни «соф GOAT» мақомидан анча йироқлаштириб қўйганини таъкидламоқда.
Ислом Махачев ва Жон Жонс ўртасидаги бу очиқ нафратли баҳс MMA тарихида ҳақиқий буюклик фақатгина ном билан эмас, балки соф виждон ва ҳалол спорт мезони билан ўлчанишини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, допинг тестларидан йиқилиб, ҳаётида турли қонунбузарликлар қилган Жон Жонс ҳали ҳам MMA тарихидаги энг зўрими ёки тоза, ҳалол ва мутлақ рекордларга эришаётган Ислом Махачев ҳақиқий GOAT унвонига эгами? Исломнинг Жонсга айтган гапларида қанчалик ҳақиқат бор? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жанг оламининг ушбу шов-шувли тўқнашуви таҳлилини барча MMA ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…