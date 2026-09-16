NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шарт

·11·Техно
NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шарт
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • NASA раҳбари Жаред Айзектман АҚШнинг Ойсга Хитойдан олдин қўниши миллий хавфсизлик ва глобал нуфуз учун муҳим эканлигини таъкидлади.
  • 2028-йилда Ойсга инсонларни етказиш режалаштирилган бўлса-да, Хитой 2030-йилга мўлжаллаган миссияси билан Қўшма Штатларни ортда қолдириши мумкин.
  • Ойнинг жанубий қутбидаги чекланган ресурслар ва қўниш жойлари келажакдаги технологик стандартлар ва халқаро иттифоқларга таъсир кўрсатади.

АҚШ Ойсига хитойлик астронавтлардан олдинроқ қадам қўйиши шарт, чунки янги фазовий пойганинг натижаси нафақат космик дастурларга, балки халқаро иттифоқлар, технологик стандартлар ва Американинг глобал нуфузига ҳам жиддий таъсир кўрсатиши мумкин. Бу ҳақда NASA раҳбари Жаред Айзектман маълум қилди. Унинг таъкидлашича, мазкур мусобақа мамлакат миллий хавфсизлигининг муҳим таркибий қисмига айланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳозирги вақтда NASA инсонларни Ойна юзасига 2028-йилда етказиб боришни режалаштирган бўлса, Хитой ўзининг бошқариладиган миссиясини 2030-йилга мўлжаллаган. Бироқ, ixbt.com хабар қилишича, агар америкалик мутахассислар графикка амал қилмаса, Пекин Қўшма Штатларни ортда қолдириши эҳтимоли йўқ эмас. Бу эса келажакдаги геосиёсий мувозанат учун ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.

Ойнинг жанубий қутби ва чекланган имкониятлар

Янги фазовий пойганинг асосий ҳудуди этиб Ойнинг жанубий қутби белгиланган. Мазкур ҳудудда фойдали қазилмалар бўлиши эҳтимоли юқори бўлиб, у ердаги шароит келгусида Марсга уюштириладиган миссиялар учун зарур бўлган технологияларни синовдан ўтказишга жуда мос келади. Шу билан бирга, қўниш ва фаолият олиб бориш учун қулай жойлар жуда чекланган.

Айзектман бу ҳудудларни «чекланган сондаги тўхташ жойлари»га қиёслади ва уларга ҳар икки давлат даъвогар эканлигини таъкидлади. Биринчи бўлиб қадам қўйган томон бошқа давлатларнинг қайси технологияларни ривожлантириши, кимнинг стандартларини қабул қилиши ва хавфсизлик соҳасида ким билан ҳамкорлик қилишига бевосита таъсир кўрсатиши мумкин.

Тарихий параллеллар ва ҳарбий ҳамкорлик

NASA раҳбари 1969-йилда амалга оширилган «Аполлон-11» миссиясини эслаб, уни АҚШ имкониятларининг ёрқин намойиши сифатида баҳолади. Унинг фикрича, агар Хитой бу гал биринчи бўлиб муваффақиятга эришса, бу Америка таъсирига тескари таъсир кўрсатиши ва салбий оқибатларга олиб келиши мумкин.

Шу муносабат билан, Айзектман NASA ва Pentagon ўртасидаги ўзаро ҳамкорликни янада кучайтириш тарафдори эканини билдирди. Ҳар икки идора алоҳида тузилмалар бўлиб қолишига қарамай, улар Ой атрофидаги фазода операциялар ва технологияларни, шунингдек, космик ядро энергетикаси лойиҳаларини биргаликда ривожлантириши мақсадга мувофиқ.

Экспертнинг фикрича, икки идоранинг алоҳида иш олиб бориши чекланган ресурсларнинг сочилиб кетишига олиб келади. Қўшма инвестициялар эса фуқаролик ва ҳарбий космик дастурлар имкониятларидан янада самаралироқ фойдаланиш имконини беради.

NASAОй пойгасиХитойКосмосТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиStarlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиБугун, 13:58Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиXiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиБугун, 13:21Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиNubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиБугун, 12:52iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиiPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиБугун, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиXiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиБугун, 11:56ЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиЛГ Смарт ТВ фойдаланувчилар суҳбатини яширин ёзиб оладими? Компания тарқалган хабарларга расмий муносабат билдирдиБугун, 11:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади