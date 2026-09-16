Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Интерлуне компанияси Ойда гелий-3 қазиб олиш ва космик инфратузилма қуриш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилди.
- Бу маблағ компаниянинг 2026-йилда Ойга юбориладиган минералогик хариталаш мосламаси ва келажакдаги гелий-3 қазиб олиш миссиялари учун муҳимдир.
- Гелий-3 тиббий визуализация, квант ҳисоблаш ва термоядровий энергетика каби соҳаларда қўлланилиши мумкин, унинг 500 грамми 9 миллион доллардан ошади.
Сиетлда жойлашган Интерлуне технологик компанияси келажакдаги капитал бўйича оддий битим (САFE) механизми орқали яна 5 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилганини эълон қилди. Ушбу молиялаштириш босқичи компанияга нафақат Ер йўлдоши ресурсларини ўзлаштириш, балки келгусидаги космик инфратузилмани барпо этиш йўлида муҳим қадам ташлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, компания шундай молиялаштириш схемасидан 2026-йил бошида ҳам фойдаланган бўлиб, ўшанда ҳам 5 миллион доллар маблағ олган эди. Янги инвестиция раундида ҳам эски, ҳам янги сармоядорлар фаол қатнашган. 2020-йилда асос солинган Интерлуне дастлаб Ой реголитидан қимматбаҳо ресурсларни ажратиб олиш технологияларига эътибор қаратган эди.
Компаниянинг асосий мақсади Ойдаги гелий-3 изотопидир. Ушбу элемент Ерда жуда кам топилса-да, Ойда сезиларли даражада кўп миқдорда мавжуд. Материалнинг қиймати 500 грамм учун 9 миллион доллардан ошиши мумкинлиги унинг иқтисодий жозибадорлигини белгилайди.
Гелий-3 нинг истиқболли йўналишлариИнтерлуне тақдим этган маълумотларга кўра, гелий-3 бир нечта юқори технологияли соҳаларда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Хусусан, уни тиббий визуализация тизимларида, жадал ривожланиб бораётган квант ҳисоблашларда ҳамда келажакдаги термоядровий энергетикада қўллаш имкониятлари мавжуд.
Бироқ компания ўз бизнес-режасини сезиларли даражада кенгайтирди. Эндиликда Интерлуне фақатгина қазилма бойликлар билан чекланиб қолмасдан, Ойда ишлаш учун зарур бўлган инфратузилма ва ҳаётни таъминлаш тизимларини ҳам ишлаб чиқмоқда. Бунинг учун асосий эътибор мавжуд ресурсларни ажратиш технологияларидан фойдаланишга қаратилган.
NASA режалари ва келажакдаги миссияларЖорий йилнинг июль ойида Интерлуне АҚШнинг саноат ускуналари ишлаб чиқарувчиси Вермеер билан ҳамкорлигини янада кенгайтирди. Мазкур шериклик Ойда фойдаланишга мўлжалланган махсус қурилиш техникасини яратишни ўз ичига олади ва ушбу ускуналар NASA агентлигининг Ой инфратузилмасини барпо этиш режалари доирасида қўлланилиши кутилмоқда.
Компаниянинг илк фойдали юки — минералогик хариталаш мосламаси 2026-йилда Voyager Течнологиес компаниясининг Гриффин-1 қўниш аппарати ёрдамида Ойга етказилиши режалаштирилган. Шундан сўнг амалга ошириладиган миссиялар гелий-3 захираларини ўрганиш ва Ой тупроғини қазиб олиш технологияларини амалда синаб кўришга хизмат қилади.
Режаларга кўра, Интерлуне 2030-йилларда Ойда гелий-3 қазиб олишни бошлаш ва уни Ерга етказиб бериш логистикасини йўлга қўйишни мақсад қилган. Бу эса космик иқтисодиёт ва янги авлод энергетикаси ривожланишида туб бурилиш ясаши мумкин.
Изоҳлар 0
…