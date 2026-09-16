Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилди

·16·Техно
Интерлуне Ойда гелий-3 қазиб олиш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Интерлуне компанияси Ойда гелий-3 қазиб олиш ва космик инфратузилма қуриш учун яна 5 миллион доллар маблағ жалб қилди.
  • Бу маблағ компаниянинг 2026-йилда Ойга юбориладиган минералогик хариталаш мосламаси ва келажакдаги гелий-3 қазиб олиш миссиялари учун муҳимдир.
  • Гелий-3 тиббий визуализация, квант ҳисоблаш ва термоядровий энергетика каби соҳаларда қўлланилиши мумкин, унинг 500 грамми 9 миллион доллардан ошади.

Сиетлда жойлашган Интерлуне технологик компанияси келажакдаги капитал бўйича оддий битим (САFE) механизми орқали яна 5 миллион доллар миқдорида сармоя жалб қилганини эълон қилди. Ушбу молиялаштириш босқичи компанияга нафақат Ер йўлдоши ресурсларини ўзлаштириш, балки келгусидаги космик инфратузилмани барпо этиш йўлида муҳим қадам ташлаш имконини беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, компания шундай молиялаштириш схемасидан 2026-йил бошида ҳам фойдаланган бўлиб, ўшанда ҳам 5 миллион доллар маблағ олган эди. Янги инвестиция раундида ҳам эски, ҳам янги сармоядорлар фаол қатнашган. 2020-йилда асос солинган Интерлуне дастлаб Ой реголитидан қимматбаҳо ресурсларни ажратиб олиш технологияларига эътибор қаратган эди.

Компаниянинг асосий мақсади Ойдаги гелий-3 изотопидир. Ушбу элемент Ерда жуда кам топилса-да, Ойда сезиларли даражада кўп миқдорда мавжуд. Материалнинг қиймати 500 грамм учун 9 миллион доллардан ошиши мумкинлиги унинг иқтисодий жозибадорлигини белгилайди.

Гелий-3 нинг истиқболли йўналишлари

Интерлуне тақдим этган маълумотларга кўра, гелий-3 бир нечта юқори технологияли соҳаларда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Хусусан, уни тиббий визуализация тизимларида, жадал ривожланиб бораётган квант ҳисоблашларда ҳамда келажакдаги термоядровий энергетикада қўллаш имкониятлари мавжуд.

Бироқ компания ўз бизнес-режасини сезиларли даражада кенгайтирди. Эндиликда Интерлуне фақатгина қазилма бойликлар билан чекланиб қолмасдан, Ойда ишлаш учун зарур бўлган инфратузилма ва ҳаётни таъминлаш тизимларини ҳам ишлаб чиқмоқда. Бунинг учун асосий эътибор мавжуд ресурсларни ажратиш технологияларидан фойдаланишга қаратилган.

NASA режалари ва келажакдаги миссиялар

Жорий йилнинг июль ойида Интерлуне АҚШнинг саноат ускуналари ишлаб чиқарувчиси Вермеер билан ҳамкорлигини янада кенгайтирди. Мазкур шериклик Ойда фойдаланишга мўлжалланган махсус қурилиш техникасини яратишни ўз ичига олади ва ушбу ускуналар NASA агентлигининг Ой инфратузилмасини барпо этиш режалари доирасида қўлланилиши кутилмоқда.

Компаниянинг илк фойдали юки — минералогик хариталаш мосламаси 2026-йилда Voyager Течнологиес компаниясининг Гриффин-1 қўниш аппарати ёрдамида Ойга етказилиши режалаштирилган. Шундан сўнг амалга ошириладиган миссиялар гелий-3 захираларини ўрганиш ва Ой тупроғини қазиб олиш технологияларини амалда синаб кўришга хизмат қилади.

Режаларга кўра, Интерлуне 2030-йилларда Ойда гелий-3 қазиб олишни бошлаш ва уни Ерга етказиб бериш логистикасини йўлга қўйишни мақсад қилган. Бу эса космик иқтисодиёт ва янги авлод энергетикаси ривожланишида туб бурилиш ясаши мумкин.

ИнтерлунеГелий-3ОйКосмик технологияларNASA
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаSpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқдаБугун, 14:58NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартNASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартБугун, 14:29Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиStarlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиБугун, 13:58Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиXiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиБугун, 13:21Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиNubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиБугун, 12:52iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиiPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиБугун, 12:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади