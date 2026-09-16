«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди

·20·Спорт
«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Самарқандда расман бошланди, унда 200 дан ортиқ давлатдан гроссмейстерлар иштирок этмоқда.
  • Ўзбекистон 6 та жамоа билан мезбон сифатида қатнашиб, эркаклар ва аёллар ўртасида ўз шарафини ҳимоя қилади.
  • Мусобақанинг биринчи турида Ўзбекистоннинг асосий эркаклар жамоаси Ямайка, аёллар жамоаси эса Тринидад ва Тобагога қарши дона суради.

Бутун дунё ақл гимнастикаси ихлосмандларининг нигоҳи бугун тарихий ва муаззам Самарқанд шаҳрига қадалди. Сайёрамизнинг 200 дан ортиқ давлатидан энг сара гроссмейстерлар жам бўлган, ҳар икки йилда бир бор ташкил этиладиган нуфузли Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига расман старт берилди. Мазкур улкан шахмат форумида Ўзбекистон мезбонлик мақомидан фойдаланган ҳолда эркаклар ва аёллар ўртасида учтадан, жами 6 та жамоа билан ватанимиз шарафини ҳимоя қилади. Мусобақанинг биринчи турига соат 15:00 да старт берилиб, илк рақиблар расман эълон қилинди.

Асосий таркибдаги эркаклар жамоамиз Ямайкага, аёллар жамоамиз эса Тринидад ва Тобагога қарши дона суради. 2022 йилги Олимпиада чемпиони ва 2024 йилги Будапешт баҳсларининг бронза медали соҳиби бўлган ўзбек гроссмейстерлари ўз уйида фақат чемпионлик руҳи билан тахта қаршисига ўтирмоқда. Бироқ амалдаги бош чемпион — Будапештда ҳам эркаклар, ҳам аёллар ўртасида мутлақ олтинни илиб кетган Ҳиндистон жамоаси ҳам Самарқандда ўз унвонини ҳимоя қилишга шай. Хўш, Ўзбекистоннинг барча 6 жамоаси 1-турни қандай рақибларга қарши бошлайди, мезбонлик омили вакилларимизга қандай устунлик беради ва Самарқанд Олимпиадаси бош кубогини ким кўтаради?

«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди

«Ямайкадан Афғонистонгача»: Ўзбекистон жамоаларининг 1-турдаги рақиблари

Мезбон сифатида қатнашаётган терма жамоаларимизнинг илк тўқнашувлари:

  • Асосий таркиблар (Ўзбекистон-1): Эркаклар терма жамоамиз илк баҳсда Ямайка вакилларига қарши баҳс олиб борса, хотин-қизлар терма жамоамиз Тринидад ва Тобаго шахматчилари билан куч синашади;

  • Иккинчи жамоалар (Ўзбекистон-2): Ўзбекистоннинг иккинчи эркаклар жамоаси қўшни Афғонистон термаси билан дона суради, иккинчи аёллар термаси эса Того вакилаларига қарши майдонга чиқади;

  • Учинчи жамоалар (Ўзбекистон-3): Учинчи эркаклар таркиби Африканинг Мали термаси билан, аёллар жамоамиз эса Танзания терма жамоаси билан ҳисоб-китоб қилади;

  • Бошланиш вақти: Барча тур учрашувларига соат 15:00 да расман старт берилди ва илк юришлар амалга оширилди.

«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди

Будапештдан Самарқандгача: Тахт учун азалий кураш

Олимпиаданинг бош интригаси ва чемпионлик тарихи:

  • Ҳиндистоннинг мутлақ гегемонлиги: 2024 йили Венгриянинг Будапешт шаҳрида ўтказилган 45-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ҳиндистон ҳам эркаклар, ҳам аёллар баҳсида тенгсиз бўлиб, мутлақ чемпион сифатида Самарқандга етиб келди;

  • Ўзбекистоннинг олтин ва бронза тарихи: 2022 йил Ченнайда сенсацион тарзда Олимпиада чемпиони бўлган Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси икки йил аввал Будапештда фахрли бронза медали билан чекланган эди;

  • Реванш ва ўз майдонидаги босим: Бу гал ўзбек шахматчилари ўз мухлислари қаршисида Будапештдаги бўшлиқни тўлдириш ва олтин медалларни яна юртимизга қайтариш учун бор маҳоратини ишга солади.

«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди

200 дан ортиқ мамлакат бир жойда: Самарқанд дунё марказида

Тарихий шаҳарда ўтаётган турнирнинг глобал аҳамияти:

  • Глобал миқёсдаги спорт байрами: Ер юзининг 200 дан зиёд давлати вакилларининг бир шаҳарга жамланиши Самарқандни жаҳон спорти ва маданиятининг марказига айлантирди;

  • Ёш иқтидорлар учун ноёб имконият: Учта эркаклар ва учта аёллар таркибининг қатнашиши Ўзбекистоннинг ўнлаб ёш ва истеъдодли шахматчиларига катта саҳнада ўз маҳоратини кўрсатиш имконини беради;

  • Муросасиз кураш майдони: Илк турлардан бошлаб рейтинг фаворитлари очко йўқотмаслик ва мусобақа пешқадамлигини қўлга олиш учун совуққонлик билан жанг олиб боради.

«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди

Самарқандда старт олган ушбу Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Ўзбекистон спорт тарихига янги олтин саҳифаларни ёзиб қолдириш ва юртимиз шахмат мактабининг қудратини яна бир бор исботлаш учун тарихий имкониятдир.

Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар ва аёллар терма жамоалари ўз майдонида — Самарқандда амалдаги чемпион Ҳиндистонни доғда қолдириб, бош олтин медални қўлга кирита оладими? Бу Олимпиадада шахматчиларимиздан нечта медаль кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқанддан бошланаётган ушбу оламшумул ақл жанги янгилигини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда юртдошларимизга фахр билан улашинг!

Самарқанд 45-чи шахмат олимпиадасиЎзбекистон шахмат командасиБудапешт 2024 шахмат олимпиадасиҲиндистон шахмат командаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?Жаҳон тожи учун Синдаров - Гукеш баҳси мукофот пуллари очиқланди — Ғолиб қанча олади?Бугун, 16:00«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилди«Ҳаётинг қоидабузарликка тўла»: Ислом Махачев Жон Жонсни можаролари учун танқид қилдиБугун, 15:52Ямал ўзини Месси, Роналду ва Марадона билан таққослади — Ламиннинг шов-шувли иқрори!Ямал ўзини Месси, Роналду ва Марадона билан таққослади — Ламиннинг шов-шувли иқрори!Бугун, 15:27«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...Бугун, 15:21«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайди«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайдиБугун, 15:17Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!Бугун, 14:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?