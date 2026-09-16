«Самарқандда ақл жанги бошланди!»: Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига старт берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Самарқандда расман бошланди, унда 200 дан ортиқ давлатдан гроссмейстерлар иштирок этмоқда.
- Ўзбекистон 6 та жамоа билан мезбон сифатида қатнашиб, эркаклар ва аёллар ўртасида ўз шарафини ҳимоя қилади.
- Мусобақанинг биринчи турида Ўзбекистоннинг асосий эркаклар жамоаси Ямайка, аёллар жамоаси эса Тринидад ва Тобагога қарши дона суради.
Бутун дунё ақл гимнастикаси ихлосмандларининг нигоҳи бугун тарихий ва муаззам Самарқанд шаҳрига қадалди. Сайёрамизнинг 200 дан ортиқ давлатидан энг сара гроссмейстерлар жам бўлган, ҳар икки йилда бир бор ташкил этиладиган нуфузли Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасига расман старт берилди. Мазкур улкан шахмат форумида Ўзбекистон мезбонлик мақомидан фойдаланган ҳолда эркаклар ва аёллар ўртасида учтадан, жами 6 та жамоа билан ватанимиз шарафини ҳимоя қилади. Мусобақанинг биринчи турига соат 15:00 да старт берилиб, илк рақиблар расман эълон қилинди.
Асосий таркибдаги эркаклар жамоамиз Ямайкага, аёллар жамоамиз эса Тринидад ва Тобагога қарши дона суради. 2022 йилги Олимпиада чемпиони ва 2024 йилги Будапешт баҳсларининг бронза медали соҳиби бўлган ўзбек гроссмейстерлари ўз уйида фақат чемпионлик руҳи билан тахта қаршисига ўтирмоқда. Бироқ амалдаги бош чемпион — Будапештда ҳам эркаклар, ҳам аёллар ўртасида мутлақ олтинни илиб кетган Ҳиндистон жамоаси ҳам Самарқандда ўз унвонини ҳимоя қилишга шай. Хўш, Ўзбекистоннинг барча 6 жамоаси 1-турни қандай рақибларга қарши бошлайди, мезбонлик омили вакилларимизга қандай устунлик беради ва Самарқанд Олимпиадаси бош кубогини ким кўтаради?
«Ямайкадан Афғонистонгача»: Ўзбекистон жамоаларининг 1-турдаги рақиблари
Мезбон сифатида қатнашаётган терма жамоаларимизнинг илк тўқнашувлари:
Асосий таркиблар (Ўзбекистон-1): Эркаклар терма жамоамиз илк баҳсда Ямайка вакилларига қарши баҳс олиб борса, хотин-қизлар терма жамоамиз Тринидад ва Тобаго шахматчилари билан куч синашади;
Иккинчи жамоалар (Ўзбекистон-2): Ўзбекистоннинг иккинчи эркаклар жамоаси қўшни Афғонистон термаси билан дона суради, иккинчи аёллар термаси эса Того вакилаларига қарши майдонга чиқади;
Учинчи жамоалар (Ўзбекистон-3): Учинчи эркаклар таркиби Африканинг Мали термаси билан, аёллар жамоамиз эса Танзания терма жамоаси билан ҳисоб-китоб қилади;
Бошланиш вақти: Барча тур учрашувларига соат 15:00 да расман старт берилди ва илк юришлар амалга оширилди.
Будапештдан Самарқандгача: Тахт учун азалий кураш
Олимпиаданинг бош интригаси ва чемпионлик тарихи:
Ҳиндистоннинг мутлақ гегемонлиги: 2024 йили Венгриянинг Будапешт шаҳрида ўтказилган 45-Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ҳиндистон ҳам эркаклар, ҳам аёллар баҳсида тенгсиз бўлиб, мутлақ чемпион сифатида Самарқандга етиб келди;
Ўзбекистоннинг олтин ва бронза тарихи: 2022 йил Ченнайда сенсацион тарзда Олимпиада чемпиони бўлган Ўзбекистон эркаклар терма жамоаси икки йил аввал Будапештда фахрли бронза медали билан чекланган эди;
Реванш ва ўз майдонидаги босим: Бу гал ўзбек шахматчилари ўз мухлислари қаршисида Будапештдаги бўшлиқни тўлдириш ва олтин медалларни яна юртимизга қайтариш учун бор маҳоратини ишга солади.
200 дан ортиқ мамлакат бир жойда: Самарқанд дунё марказида
Тарихий шаҳарда ўтаётган турнирнинг глобал аҳамияти:
Глобал миқёсдаги спорт байрами: Ер юзининг 200 дан зиёд давлати вакилларининг бир шаҳарга жамланиши Самарқандни жаҳон спорти ва маданиятининг марказига айлантирди;
Ёш иқтидорлар учун ноёб имконият: Учта эркаклар ва учта аёллар таркибининг қатнашиши Ўзбекистоннинг ўнлаб ёш ва истеъдодли шахматчиларига катта саҳнада ўз маҳоратини кўрсатиш имконини беради;
Муросасиз кураш майдони: Илк турлардан бошлаб рейтинг фаворитлари очко йўқотмаслик ва мусобақа пешқадамлигини қўлга олиш учун совуққонлик билан жанг олиб боради.
Самарқандда старт олган ушбу Бутунжаҳон шахмат Олимпиадаси Ўзбекистон спорт тарихига янги олтин саҳифаларни ёзиб қолдириш ва юртимиз шахмат мактабининг қудратини яна бир бор исботлаш учун тарихий имкониятдир.
Сизнингча, Ўзбекистон эркаклар ва аёллар терма жамоалари ўз майдонида — Самарқандда амалдаги чемпион Ҳиндистонни доғда қолдириб, бош олтин медални қўлга кирита оладими? Бу Олимпиадада шахматчиларимиздан нечта медаль кутяпсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Самарқанддан бошланаётган ушбу оламшумул ақл жанги янгилигини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда юртдошларимизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…