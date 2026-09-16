«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайди

·1·Спорт
«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайди

Ўзбекистон футболининг қитъа майдонларидаги кураши шиддатли паллага кирмоқда. Бугун, 16 сентябрь куни Қаршининг «Насаф» клуби Осиё Чемпионлар Лигаси-2 (ОЧЛ-2) мусобақасининг 1-тури доирасида сафарда Баҳрайннинг энг бой ва амбицияли жамоаларидан бири — «Ал Ҳалдия»га қарши майдонга тушади. 2020 йилда ташкил этилганига қарамай, қисқа фурсат ичида икки карра Баҳрайн чемпиони, икки карра Қирол кубоги ва тўрт карра Суперкубок соҳибига айланиб улгурган мезбонлар мухлислар орасида «Баҳрайн шерлари» номи билан машҳур. Риффа шаҳридаги 24 мингдан ортиқ ишқибозни бағрига боса оладиган Баҳрайн Миллий стадионида кечадиган баҳс «аждарлар» учун чинакам тактик имтиҳон бўлади.

Сабаби, хорватиялик таниқли мутахассис Горан Томич қўл остидаги баҳрайнликлар янги мавсумда рақиблари дарвозасини тўпга кўмиб ташламоқда: улар 3 та ўйинда 10 та гол уриб, ҳатто «Ал Нажма»ни 7:2 ҳисобида яксон қилган. Бундан ташқари, клуб ёзда таркибни ЖАР миллий термаси юлдузи Патрик Масванганйи, Шимолий Македония терма жамоаси ҳимоячиси Дарко Велковски ва европалик моҳир легионерлар билан кескин кучайтириб олди. Хўш, Рўзиқул Бердиев шогирдлари «Баҳрайн шерлари»нинг шиддатли ҳужумларини қандай тўхтата олади, «Насаф»нинг халқаро тажрибаси ғалаба учун етарли бўладими ва Қарши клуби ОЧЛ-2 ни 3 очко билан бошлай оладими?

«4 йилда 8 та соврин»: «Ал Ҳалдия» қандай жамоа?

Баҳрайн клубининг қисқа вақт ичида эришган улкан муваффақиятлари:

  • Шиддатли юксалиш тарихи: Клуб 2020 йилнинг 27 октябрида ташкил топган бўлиб, атиги тўрт йил ичида мамлакатнинг сўзсиз гегемонига айланди;

  • Мусобақалар жамғармаси: «Баҳрайн шерлари» икки карра мамлакат чемпиони (2022/23 ва 2023/24 йилларда кетма-кет), икки карра Қирол кубоги ва тўрт карра Баҳрайн Суперкубогини қўлга киритган;

  • Ўтган мавсумдаги кураш: Мамлакат ички чемпионатида 54 очко тўплаб, 55 очко олган «Ал Муҳаррақ»дан кейинги иккинчи ўринни банд этган;

  • Халқаро тажриба: ОФК байроғи остидаги мусобақаларда 15 та учрашув ўтказиб, 5 ғалаба, 4 дуранг ва 6 мағлубият қайд этган, энг юқори натижаси эса 2024/25 йилги ОЧЛ-2 нимчорак финали ҳисобланади.

3 ўйинда 10 та гол ва 7:2 ҳисоби: Рақибнинг даҳшатли формаси

Горан Томич бошчилигидаги жамоанинг янги мавсумдаги кўрсаткичлари:

  • «Ал Нажма»нинг тор-мор этилиши: Баҳрайн чемпионатининг илк туридаёқ рақиб дарвозасига 7 та тўп киритиб (7:2), бутун лигага муросасиз сигнал берди;

  • Ишончли старт: Иккинчи турда «АъАли» устидан 3:1 ҳисобида зафар қучган жамоа, 3-турда «Ар Риффа» билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнаб, 7 очко жамғарди ва юқори ўринлардан жой олди;

  • Хорватиялик мураббий мактаби: Жамоани 49 ёшли Горан Томич бошқармоқда — бу мутахассис Хитой, Саудия Арабистони ва БАА клубларида катта тажриба тўплаган таниқли тактик ҳисобланади.

«Европа ва Африка юлдузлари»: Рақибнинг кучайган таркиби

«Насаф» ҳимояси эҳтиёт бўлиши керак бўлган асосий футболчилар:

  • Патрик Масванганйи: ЖАР миллий терма жамоаси яримҳимоячиси машҳур «Орландо Пайретс»дан келиб қўшилди ва майдон марказида асосий плеймейкер вазифасини бажаради;

  • Дарко Велковски: Шимолий Македония миллий терма жамоаси ҳимоячиси жамоа орқа чизиғини монолит даражага олиб чиққан;

  • Марокаш ва Хорватия легионерлари: Марокашлик Абделҳак Ассал ва Валид Саббар, шунингдек, хорватиялик ҳужумкор яримҳимоячи Домагой Дрожек рақибнинг ҳужум потенциалини икки карра оширган;

  • Бразилиялик тўпурар ва миллий терма етакчилари: Бразилиялик ҳужумчи Глеисон Мореира ҳамда Баҳрайн миллий терма жамоаси аъзолари Меҳди Ҳумаидан ва Моҳамед Адел клубнинг ўзагини ташкил қилади.

Ўтган мавсумда «Андижон» билан бир гуруҳда ўйнаб, плей-оффга чиқа олмаган «Ал Ҳалдия» бу йил янгиланган кучли таркиби билан фақат чемпионликни кўзламоқда, бироқ Рўзиқул Бердиев бошчилигидаги «Насаф»нинг халқаро майдондаги бой тажрибаси бу тўқнашувда ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда.

Сизнингча, «Насаф» Баҳрайнда кечадиган ушбу оғир сафар баҳсида «Баҳрайн шерлари»нинг шиддатли ҳужумларига дош бериб, Ўзбекистонга 3 очко билан қайта оладими? Рўзиқул Бердиев жамоаси ОЧЛ-2 нинг бош соврини учун даъвогарлик қила олади, деб ҳисоблайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи шарафини қитъа майдонида ҳимоя қилаётган «аждарлар» баҳси олдидан тайёрланган ушбу таҳлилни барча футбол мухлисларига улашинг!

НасафАл ҲалдияОсиё Чемпионлар Лигаси-2Баҳрайн шерлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!Бугун, 14:03"«Реал»га йўқ дейиш оғир бўлди, аммо": Родри нега «Барселона»ни танлаганини очиқлади"«Реал»га йўқ дейиш оғир бўлди, аммо": Родри нега «Барселона»ни танлаганини очиқладиБугун, 13:56Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олдиКриштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олдиБугун, 12:15Тарихий қарор ва рекорд: 2028 йилги УЕФА Суперкубок баҳси Остонада ўтказиладиТарихий қарор ва рекорд: 2028 йилги УЕФА Суперкубок баҳси Остонада ўтказиладиБугун, 10:19Томас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаТомас Тухел Мекцикадаги ғалабадан сўнг майдон майсасини тишламаганидан афсусдаБугун, 09:11«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очдиБугун, 06:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?