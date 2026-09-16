«Баҳрайн шерлари»га қарши жанг: «Насаф» бугун ОЧЛ-2 даги юришини бошлайди
Ўзбекистон футболининг қитъа майдонларидаги кураши шиддатли паллага кирмоқда. Бугун, 16 сентябрь куни Қаршининг «Насаф» клуби Осиё Чемпионлар Лигаси-2 (ОЧЛ-2) мусобақасининг 1-тури доирасида сафарда Баҳрайннинг энг бой ва амбицияли жамоаларидан бири — «Ал Ҳалдия»га қарши майдонга тушади. 2020 йилда ташкил этилганига қарамай, қисқа фурсат ичида икки карра Баҳрайн чемпиони, икки карра Қирол кубоги ва тўрт карра Суперкубок соҳибига айланиб улгурган мезбонлар мухлислар орасида «Баҳрайн шерлари» номи билан машҳур. Риффа шаҳридаги 24 мингдан ортиқ ишқибозни бағрига боса оладиган Баҳрайн Миллий стадионида кечадиган баҳс «аждарлар» учун чинакам тактик имтиҳон бўлади.
Сабаби, хорватиялик таниқли мутахассис Горан Томич қўл остидаги баҳрайнликлар янги мавсумда рақиблари дарвозасини тўпга кўмиб ташламоқда: улар 3 та ўйинда 10 та гол уриб, ҳатто «Ал Нажма»ни 7:2 ҳисобида яксон қилган. Бундан ташқари, клуб ёзда таркибни ЖАР миллий термаси юлдузи Патрик Масванганйи, Шимолий Македония терма жамоаси ҳимоячиси Дарко Велковски ва европалик моҳир легионерлар билан кескин кучайтириб олди. Хўш, Рўзиқул Бердиев шогирдлари «Баҳрайн шерлари»нинг шиддатли ҳужумларини қандай тўхтата олади, «Насаф»нинг халқаро тажрибаси ғалаба учун етарли бўладими ва Қарши клуби ОЧЛ-2 ни 3 очко билан бошлай оладими?
«4 йилда 8 та соврин»: «Ал Ҳалдия» қандай жамоа?
Баҳрайн клубининг қисқа вақт ичида эришган улкан муваффақиятлари:
Шиддатли юксалиш тарихи: Клуб 2020 йилнинг 27 октябрида ташкил топган бўлиб, атиги тўрт йил ичида мамлакатнинг сўзсиз гегемонига айланди;
Мусобақалар жамғармаси: «Баҳрайн шерлари» икки карра мамлакат чемпиони (2022/23 ва 2023/24 йилларда кетма-кет), икки карра Қирол кубоги ва тўрт карра Баҳрайн Суперкубогини қўлга киритган;
Ўтган мавсумдаги кураш: Мамлакат ички чемпионатида 54 очко тўплаб, 55 очко олган «Ал Муҳаррақ»дан кейинги иккинчи ўринни банд этган;
Халқаро тажриба: ОФК байроғи остидаги мусобақаларда 15 та учрашув ўтказиб, 5 ғалаба, 4 дуранг ва 6 мағлубият қайд этган, энг юқори натижаси эса 2024/25 йилги ОЧЛ-2 нимчорак финали ҳисобланади.
3 ўйинда 10 та гол ва 7:2 ҳисоби: Рақибнинг даҳшатли формаси
Горан Томич бошчилигидаги жамоанинг янги мавсумдаги кўрсаткичлари:
«Ал Нажма»нинг тор-мор этилиши: Баҳрайн чемпионатининг илк туридаёқ рақиб дарвозасига 7 та тўп киритиб (7:2), бутун лигага муросасиз сигнал берди;
Ишончли старт: Иккинчи турда «АъАли» устидан 3:1 ҳисобида зафар қучган жамоа, 3-турда «Ар Риффа» билан 0:0 ҳисобида дуранг ўйнаб, 7 очко жамғарди ва юқори ўринлардан жой олди;
Хорватиялик мураббий мактаби: Жамоани 49 ёшли Горан Томич бошқармоқда — бу мутахассис Хитой, Саудия Арабистони ва БАА клубларида катта тажриба тўплаган таниқли тактик ҳисобланади.
«Европа ва Африка юлдузлари»: Рақибнинг кучайган таркиби
«Насаф» ҳимояси эҳтиёт бўлиши керак бўлган асосий футболчилар:
Патрик Масванганйи: ЖАР миллий терма жамоаси яримҳимоячиси машҳур «Орландо Пайретс»дан келиб қўшилди ва майдон марказида асосий плеймейкер вазифасини бажаради;
Дарко Велковски: Шимолий Македония миллий терма жамоаси ҳимоячиси жамоа орқа чизиғини монолит даражага олиб чиққан;
Марокаш ва Хорватия легионерлари: Марокашлик Абделҳак Ассал ва Валид Саббар, шунингдек, хорватиялик ҳужумкор яримҳимоячи Домагой Дрожек рақибнинг ҳужум потенциалини икки карра оширган;
Бразилиялик тўпурар ва миллий терма етакчилари: Бразилиялик ҳужумчи Глеисон Мореира ҳамда Баҳрайн миллий терма жамоаси аъзолари Меҳди Ҳумаидан ва Моҳамед Адел клубнинг ўзагини ташкил қилади.
Ўтган мавсумда «Андижон» билан бир гуруҳда ўйнаб, плей-оффга чиқа олмаган «Ал Ҳалдия» бу йил янгиланган кучли таркиби билан фақат чемпионликни кўзламоқда, бироқ Рўзиқул Бердиев бошчилигидаги «Насаф»нинг халқаро майдондаги бой тажрибаси бу тўқнашувда ҳал қилувчи омил бўлиши кутилмоқда.
Сизнингча, «Насаф» Баҳрайнда кечадиган ушбу оғир сафар баҳсида «Баҳрайн шерлари»нинг шиддатли ҳужумларига дош бериб, Ўзбекистонга 3 очко билан қайта оладими? Рўзиқул Бердиев жамоаси ОЧЛ-2 нинг бош соврини учун даъвогарлик қила олади, деб ҳисоблайсизми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек футболи шарафини қитъа майдонида ҳимоя қилаётган «аждарлар» баҳси олдидан тайёрланган ушбу таҳлилни барча футбол мухлисларига улашинг!
Изоҳлар 0
…