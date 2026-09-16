Ямал ўзини Месси, Роналду ва Марадона билан таққослади — Ламиннинг шов-шувли иқрори!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Барселона" вингери Ламин Ямал, ўзининг 19 ёшида эришган ютуқлари билан Лионель Месси, Криштиану Роналду ва Диего Марадона каби афсоналардан фарқли ўлароқ, бундай ёшда кўпроқ совринларни қўлга киритганини таъкидлади.
- У ўтган мавсумда "Барселона" билан Ла Лига чемпиони бўлди ва Испания терма жамоаси билан Жаҳон чемпионати олтин медалини қўлга киритди.
- Ямалнинг фикрича, бу ютуқлар унинг тарихда ўз ўрнини мустаҳкамлаши учун фақат бошланишдир.
Жаҳон футболининг янги авлод етакчиси, «Барселона» ва Испания миллий терма жамоаси вингери Ламин Ямал ўзининг футбол тарихидаги буюк афсоналар — Лионель Месси, Криштиану Роналду ва Диего Марадона билан таққосланиши борасида шов-шувли ва журъатли баёнот берди. «The Touchline» нашрига берган интервьюсида 19 ёшли вундеркинд миллионлар кумири бўлган ушбу уч даҳонинг буюклигини тан олган ҳолда, футбол тарихида унинг ёшида бунчалик кўп ва салмоқли совринларга эришган бошқа ҳеч бир ўйинчи бўлмаганини очиқ-ойдин таъкидлади.
Ўтган мавсумда Каталония клуби сафида Ла Лига чемпионлигини қўлга киритиб, Испания терма жамоаси билан Жаҳон чемпионати олтин медалларига эга чиққан ёш истеъдод ушбу ютуқлар уни хотиржамликка элтиб қўймаслигини, аксинча, тарихга муҳрланиш учун олдинда минглаб марралар кутаётганини урғулади. Хўш, 19 ёшли Ямалнинг бу даъвоси ортида қандай фактлар турибди, у Месси ва Роналдунинг ўсмирлик давридан чиндан ҳам ўзиб кетдими ва бу ёшда эришилган чемпионликлар унга «Олтин тўп»ни кафолатлайдими?
«Месси, Роналду ва Марадона бундай ютмаган»: Ямалнинг жарангли иқрори
Испаниялик ёш юлдуз томонидан янграган асосий даъволар:
Тарихда кузатилмаган муваффақият: Ямал Месси, Криштиану ва Марадона сингари буюк афсоналарни эътироф этиб: «Аммо менимча, ҳеч қачон бундай ёшда бунчалик кўп ютуқларга эришган футболчи бўлмаган», — дея ўз авлоди ва тарих учун янги рекорд мезонини белгилади;
Пеледан кейинги феномен: Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёшда жаҳон чемпионати ва ички лига бош совринини қўлга киритиш бобида Ямал фақатгина афсонавий Пеле билангина солиштирилиши мумкин;
«Хотиржамликка ҳаққим йўқ»: Кўпчилик у аллақачон катта совринларни ютиб бўлгани сабабли суръатни пасайтиради деб ўйлашини инкор этган футболчи, ҳақиқий футбол тарихида мустаҳкам қолиш учун ҳали минглаб ишларни амалга ошириши зарурлигини билдирди.
19 ёшда Жаҳон ва Ла Лига чемпионлиги: Ноёб совринлар жамғармаси
Ёш иқтидорнинг қисқа вақт ичида забт этган муваффақиятлари:
Жаҳон чемпионати олтини: 19 ёшли вингер Испания терма жамоасининг асосий фигураси сифатида мундиал шоҳсупасининг энг юқори поғонасига кўтарилди;
«Барселона» билан Ла Лига тахти: Клуб сафида асосий таркибнинг муқим етакчисига айланиб, Испания чемпионатининг бош кубогини боши узра кўтарди;
Мунтазам ўйин амалиёти ва голлар: У нафақат совринлар сони, балки юқори даражадаги учрашувлардаги голлари, ассистлари ва дриблинглари билан ҳам катта саҳнани забт этмоқда.
Месси ва Роналдунинг 19 ёши: Улар қаерда эди?
Тарихий қиёс ва экспертларнинг эътибори:
Месси 19 ёшида: Лионель Месси 19 ёшида «Барселона» сафида эндигина асосий таркибга кириб келаётган ва илк чемпионликларни бошдан кечираётган эди, аммо терма жамоа билан мундиал бош кубогини ютиш учун унга яна 16 йил керак бўлган;
Роналду 19 ёшида: Криштиану Роналду 19 ёшида «Манчестер Юнайтед»да илк қадамларини ташлаб, Евро-2004 финалида мағлубият кўз ёшларини тўккан, бироқ терма жамоа билан жаҳон чемпиони бўлиш орзусига ҳалигача ета олгани йўқ;
Ямалнинг янги рекорди: Ламин Ямалнинг клуб ва терма миқёсидаги энг йирик совринларни 19 ёшидаёқ нақд қилиб қўйиши уни замонавий футболнинг энг ёрқин феномени мақомига кўтарди.
Ламин Ямалнинг ушбу дадил фикрлари унинг фақатгина бугунги ютуқлар билан чекланмасдан, Месси ва Роналду каби ўн беш йиллик гегемонлик қуришга тайёрланаётганидан дарак беради.
Сизнингча, 19 ёшида Жаҳон чемпионати ва Ла Лигани ютган Ламин Ямал ҳақиқатан ҳам Месси ва Роналдунинг ёшлик давридан ўзиб кетдими ёки бундай улкан таққослашлар учун ҳали эртами? У футбол тарихидаги энг буюк ўйинчилардан бири бўла оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу баҳсли ҳамда шов-шувли иқрорни барча футбол ихлосмандлари ва дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…