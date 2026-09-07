«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Англиялик машҳур ММА юлдузи Майкл «Веном» Пейж ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев устидан қозонилган баҳсли ва мухлисларни зериктирган ғалабасидан сўнг ўз чиқишини кескин танқид остига олди. UFC билан амалдаги шартномаси бўйича сўнгги жангини ўтказган 39 ёшли спортчи мухлисларга ваъда қилинган ёрқин шоуни тақдим эта олмаганидан қаттиқ хафа эканини тан олди ва промоушендаги келажагини сақлаб қолиш учун ўз жанг услубини тубдан ўзгартиришга тайёрлигини билдирди.
«Ўзимни тийиб турганим мени ғазаблантиради»: Пейжнинг ички норозилиги
Британиялик жангчи уч раунд давом этган тўқнашувдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмади:
Ғалабадан кейинги ёқимсиз ҳис: «Энг ёқимсиз томони шундаки, ғалаба қозонганимга қарамай, жисмонан ўзимни аъло даражада ҳис қиляпман. Бу эса етарлича бор кучим билан ҳаракат қилмаганимдан далолат беради ва натижа ҳам шуни кўрсатиб турибди», — деди Пейж;
Ортиқча идеалликка интилиш хатоси: Жангчи ҳар бир зарбани ҳаддан ташқари тоза, аниқ ва хавфсиз амалга оширишга урингани сабаб жанг суръатини тушириб юборганини таъкидлади;
«Мухлислар бунга лойиқ эмас»: «Октагонга чиққанимда ўзимни жиловлаб тургандек ҳис қилишим мени қаттиқ ғазаблантиради. Мен мухлисларга бундан анча кўпроғини беришим керак эди. Мухлислар ҳам, UFC ҳам ҳақиқий жангга лойиқ», — дея куюнди англиялик спортчи.
Тактикани қурбон қилиш: Жанг услуби энди ўзгарадими?
Пейж лигада қолиш ва томошабопликни қайтариш учун ўз қолипларидан чиқишга мажбур:
Рақибга имкон бериш стратегияси: Британиялик фахрий энди рақиблари олдинга бемалол босиши учун ўз позициясини бироз очиқроқ қолдиришни режалаштирмоқда;
Хавф остида ёрқинлик: «Эҳтимол, бу мени ҳимояда бироз заифроқ қилар, аммо юқори иш ҳажми ва кўпроқ зарба алмашинуви эвазига томошабоп ғалабаларга эришаман», — дея тактик режалари билан бўлишди у;
Машғулотлардаги янги босқич: Спортчи ҳаммасини бошқатдан бошлаб, спаррингларда янги, янада таваккалчи ва фаолроқ услубни синаб кўриш ниятида.
UFC билан шартнома якунланди: «Менга кучлироқ рақиб беринг!»
Пейж учун навбатдаги қадам фаолиятидаги энг ҳал қилувчи синов бўлади:
Келишувнинг тугаши: Нурсултон Рўзибоевга қарши баҳс инглиз жангчисининг UFC билан тузилган расмий шартномасидаги сўнгги учрашув бўлди;
Дана Уайт ва лига билан очиқ мулоқот: Пейж раҳбарият билан юзма-юз ўтириб, янги шартнома шартларини шахсан муҳокама қилишга тайёрланмоқда;
Амбицияли чақириқ: «Эшитиб қўйинг, мен бундан анча яхшироқ жанг кўрсата олишимни исботлайман. Менга рейтингдаги энг кучли рақибларни беринг ва мен омма олдида мутлақо ўзгача шоу кўрсатиб бераман», — дея у UFC раҳбариятига дадил мурожаат йўллади.
Сизнингча, Майкл Пейж чиндан ҳам кучлироқ рақиблар билан тўқнашса, ўзининг аввалги нокаутчи қиёфасига қайта оладими ёки 39 ёшда унинг прагматик ва эҳтиёткор услуби ўзгармай қоладими? UFC Нурсултон Рўзибоевни баҳсли тарзда мағлуб этган инглиз юлдузи билан янги битим тузиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…