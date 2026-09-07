«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг

·0·Спорт
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг

Англиялик машҳур ММА юлдузи Майкл «Веном» Пейж ҳамюртимиз Нурсултон Рўзибоев устидан қозонилган баҳсли ва мухлисларни зериктирган ғалабасидан сўнг ўз чиқишини кескин танқид остига олди. UFC билан амалдаги шартномаси бўйича сўнгги жангини ўтказган 39 ёшли спортчи мухлисларга ваъда қилинган ёрқин шоуни тақдим эта олмаганидан қаттиқ хафа эканини тан олди ва промоушендаги келажагини сақлаб қолиш учун ўз жанг услубини тубдан ўзгартиришга тайёрлигини билдирди.

«Ўзимни тийиб турганим мени ғазаблантиради»: Пейжнинг ички норозилиги

Британиялик жангчи уч раунд давом этган тўқнашувдан сўнг ўз ҳис-туйғуларини яширмади:

  • Ғалабадан кейинги ёқимсиз ҳис: «Энг ёқимсиз томони шундаки, ғалаба қозонганимга қарамай, жисмонан ўзимни аъло даражада ҳис қиляпман. Бу эса етарлича бор кучим билан ҳаракат қилмаганимдан далолат беради ва натижа ҳам шуни кўрсатиб турибди», — деди Пейж;

  • Ортиқча идеалликка интилиш хатоси: Жангчи ҳар бир зарбани ҳаддан ташқари тоза, аниқ ва хавфсиз амалга оширишга урингани сабаб жанг суръатини тушириб юборганини таъкидлади;

  • «Мухлислар бунга лойиқ эмас»: «Октагонга чиққанимда ўзимни жиловлаб тургандек ҳис қилишим мени қаттиқ ғазаблантиради. Мен мухлисларга бундан анча кўпроғини беришим керак эди. Мухлислар ҳам, UFC ҳам ҳақиқий жангга лойиқ», — дея куюнди англиялик спортчи.

Тактикани қурбон қилиш: Жанг услуби энди ўзгарадими?

Пейж лигада қолиш ва томошабопликни қайтариш учун ўз қолипларидан чиқишга мажбур:

  • Рақибга имкон бериш стратегияси: Британиялик фахрий энди рақиблари олдинга бемалол босиши учун ўз позициясини бироз очиқроқ қолдиришни режалаштирмоқда;

  • Хавф остида ёрқинлик: «Эҳтимол, бу мени ҳимояда бироз заифроқ қилар, аммо юқори иш ҳажми ва кўпроқ зарба алмашинуви эвазига томошабоп ғалабаларга эришаман», — дея тактик режалари билан бўлишди у;

  • Машғулотлардаги янги босқич: Спортчи ҳаммасини бошқатдан бошлаб, спаррингларда янги, янада таваккалчи ва фаолроқ услубни синаб кўриш ниятида.

UFC билан шартнома якунланди: «Менга кучлироқ рақиб беринг!»

Пейж учун навбатдаги қадам фаолиятидаги энг ҳал қилувчи синов бўлади:

  • Келишувнинг тугаши: Нурсултон Рўзибоевга қарши баҳс инглиз жангчисининг UFC билан тузилган расмий шартномасидаги сўнгги учрашув бўлди;

  • Дана Уайт ва лига билан очиқ мулоқот: Пейж раҳбарият билан юзма-юз ўтириб, янги шартнома шартларини шахсан муҳокама қилишга тайёрланмоқда;

  • Амбицияли чақириқ: «Эшитиб қўйинг, мен бундан анча яхшироқ жанг кўрсата олишимни исботлайман. Менга рейтингдаги энг кучли рақибларни беринг ва мен омма олдида мутлақо ўзгача шоу кўрсатиб бераман», — дея у UFC раҳбариятига дадил мурожаат йўллади.

Сизнингча, Майкл Пейж чиндан ҳам кучлироқ рақиблар билан тўқнашса, ўзининг аввалги нокаутчи қиёфасига қайта оладими ёки 39 ёшда унинг прагматик ва эҳтиёткор услуби ўзгармай қоладими? UFC Нурсултон Рўзибоевни баҳсли тарзда мағлуб этган инглиз юлдузи билан янги битим тузиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуриньо “Интер”га қарши баҳс олдидан портлади“Чиройли ўйин эмас, фақат ғалаба керак!”: Моуриньо “Интер”га қарши баҳс олдидан портладиБугун, 19:45Гарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаГарри Кейн Криштиану Роналду рекордини янгилаганидан ҳайратдаБугун, 18:56Килиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиКилиан Мбаппе: "Олтин тўп" учун курашиш вақти келдиБугун, 18:17Жозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилдиЖозе Моуринью Real Betis билан ўйиндаги VAR қарорларини кескин танқид қилдиБугун, 18:13Неймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаНеймарнинг Интер Миами клубига ўтиши мумкинлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 17:15Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Ҳусанов ва Доннарумманинг хатоси «Сити»га қимматга тушишига бир бахя қолди!Бугун, 16:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди
Эмре Белезоғлу Туркиядаги лимит ва Шомуродов ҳақида портловчи баёнот берди