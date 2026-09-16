Шахмат Олимпиадаси: Гукеш 4-тахтага туширилди, Қосимжоновдан эса кутилмаган юриш!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида Ҳиндистоннинг асосий даъвогарларидан бири, вундеркинд Доммаражу Гукеш 4-тахтага туширилди.
- Ўзбекистон терма жамоаси сардори Рустам Қосимжонов эса Нодирбек Абдусатторовнинг рейтинги Жавоҳир Синдаровникидан паст бўлишига қарамай, биринчи тахтани унга ишониб топширди.
- АҚШ ва Хитой терма жамоалари ҳам ўзларининг кучли таркибларини майдонга туширди.
Дунё ақл гимнастикаси маркази бўлмиш Бутунжаҳон шахмат Олимпиадасида олтин медаллар учун асосий даъвогар саналган терма жамоаларнинг расмий таркиблари ва тахталар тақсимоти эълон қилинди. Шахмат жамоатчилиги ва миллионлаб ишқибозларнинг энг катта қизиқиши Ҳиндистон жамоасига қаратилган эди: шахмат тожи учун амалдаги даъвогар, вундеркинд Доммаражу Гукеш қайси тахтада ўйнайди? Биринчими, иккинчими ёки учинчисидами? Ниҳоят, Ҳиндистон термасининг расмий қарори катта шов-шувга сабаб бўлди: чемпионликка бош даъвогар Гукешга жамоанинг охирги — 4-тахтаси топширилди!
Ҳиндистонлик мутасаддилар таркибни ҳеч қандай истисносиз, қатъий равишда FIDE рейтинги асосида шакллантиришни маъқул кўришган: биринчи тахтада Праггнанандҳа, иккинчида Эригаиси, учинчида Сарин ва улардан кейин Гукеш, Видит эса захирада қолдирилди. Бироқ ҳамма жамоа ҳам рейтингга кўр-кўрона эргашмади. Амалдаги Олимпиада чемпиони ва бош совринга асосий даъвогар Ўзбекистон терма жамоаси сардори Рустам Қосимжонов кутилмаган тактик юриш қилди. Нодирбек Абдусатторовнинг рейтинги Жавоҳир Синдаровникидан бироз пастроқ бўлишига қарамай, тажрибали мураббий биринчи тахтани айнан Абдусатторовга ишониб топширди. Шунингдек, АҚШ ва Хитой терма жамоалари ҳам ўзларининг энг даҳшатли таркибларини жангга ташлади.
Хўш, Рустам Қосимжоновнинг ушбу тактик қарори Ўзбекистонга қандай устунлик беради, Гукешнинг 4-тахтага туширилиши рақибларга тузоқми ва Бутунжаҳон Олимпиадасининг бош олтинига кимлар энг яқин?
«Қосимжоновнинг заргарона юриши»: Ўзбекистон таркибидаги тактик интрига
Ўзбекистон миллий терма жамоаси тахталарининг тақсимоти ва сардор стратегияси:
1-тахта — Нодирбек Абдусатторов: Гарчи сўнгги рейтингларда Жавоҳир Синдаров кўрсаткич бўйича бироз олдинлаб кетган бўлса-да, Рустам Қосимжонов биринчи тахтадаги энг мураккаб ва оғир рақибларга қарши курашни жамоа етакчиси Абдусатторовга топширди;
2-тахта — Жавоҳир Синдаров: Дунё элитаси сафига шиддат билан кириб бораётган Синдаров иккинчи тахтада рақибларнинг ҳар қандай гранд гроссмейстерига қарши кучли зарба беришга масъул бўлади;
3- ва 4-тахталар — Нодирбек Яқуббоев ва Шамсиддин Воҳидов: Жамоанинг олтин таянчлари бўлган ушбу икки гроссмейстер 3- ва 4-тахталарда Ўзбекистон термасига кафолатланган ғалаба очколарини келтириш вазифасини бажаради;
Захира — Муҳиддин Мадаминов: Иқтидорли ёш гроссмейстер жамоанинг асосий захира кучи сифатида зарур паллада курашга қўшилишга шай ҳолатда.
Ҳиндистоннинг математик қарори: Гукеш нега 4-тахтага тушди?
Ҳиндистон супержамоасининг расмий позицияси ва экспертлар таҳлили:
Қатъий рейтинг тамойили: Ҳиндистон шахмат федерацияси шахсий мақом ёки чемпионлик унвонларига эмас, фақатгина расмий FIDE рейтинг рақамларига қараб тахталарни тақсимлаш тартибини танлади;
Праггнанандҳа ва Эригаиси олдинги сафда: Натижада биринчи тахтани Рамешбабу Праггнанандҳа, иккинчини Аржун Эригаиси, учинчини эса Ниҳал Сарин эгаллади;
Гукеш — «яширин қурол»: Шахмат тожи учун курашаётган Гукешнинг 4-тахтада ўйнаши Ҳиндистон учун охирги тахталарда рақибларни тор-мор этиш ва ҳар бир ўйинда мутлақ ғалаба қозониш учун қўлланилган «мажбурий, аммо даҳшатли қурол» бўлиши мумкин;
Видит захирада: Кўп йиллик тажрибага эга Видит Гужрати ушбу кучли тўртлик ортидан захира ўйинчиси мақомини олди.
АҚШ ва Хитой: Жаҳон грандларининг жавоб зарбаси
Бошқа бош даъвогарларнинг жанг майдонига ташлаган таркиблари:
АҚШнинг суперқудрати: Америка терма жамоаси одатдагидек тажриба ва юқори савияга таянди — Фабиано Каруана (1-тахта), Уэсли Со (2-тахта), Ханс Ниманн (3-тахта), Левон Аронян (4-тахта) ва Авондер Лианг (захира);
Хитойнинг чемпионлик тандеми: Олимпиаданинг яна бир бош гиганти бўлган Хитой эса Дин Лижэнь, Вей И, Ю Янъи, Сю Сянюй ва Ван Кун сингари совуққон гроссмейстерларини майдонга туширмоқда;
Муросасиз кураш майдони: Ўзбекистон, Ҳиндистон, АҚШ ва Хитой ўртасидаги тўрт томонлама шиддатли қарама-қаршилик ушбу Олимпиадани инсоният шахмат тарихидаги энг томошабоп мусобақага айлантириши кутилмоқда.
Рустам Қосимжоновнинг мантиқий ва журъатли қарори ҳамда Абдусатторов ва Синдаров етакчилигидаги Ўзбекистон жамоаси яна бир бор жаҳон шахмат салтанатининг энг баланд чўққисини забт этишга тўлиқ шай ҳолатда турибди.
Сизнингча, Рустам Қосимжоновнинг Жавоҳир Синдаров рейтинги баландроқ бўлишига қарамай, биринчи тахтани Нодирбек Абдусатторовга ишониб топшириши Ўзбекистонга олтин медалларни тақдим эта оладими? Гукешнинг 4-тахтага туширилиши Ҳиндистоннинг бошқа жамоаларга қўйган айёр тузоғи эмасми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек гроссмейстерларининг олтин сари юриши таҳлилини барча шахмат ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга фахр билан улашинг!
Изоҳлар 0
…