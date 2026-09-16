«Инфантинонинг қолиши — футбол учун шармандалик!»: Тебас Трамп омилини фош қилди...
Жаҳон футболи бошқарувининг энг юқори эшелонларида мисли кўрилмаган сиёсий ва молиявий можаро портлади. Испания Ла Лигасининг кескин баёнотлари билан танилган президенти Хавьер Тебас ФИФАнинг амалдаги раҳбари Жанни Инфантино шаънига оғир айбловлар ёғдирди. Нуфузли «Marca» нашрига берган интервюсида Тебас Инфантинонинг ўз лавозимида қолиши жаҳон футболи учун чинакам шармандалик бўлишини очиқ-ошкора таъкидлади. Ла Лига раҳбарининг сўзларига кўра, уни турнирлар ҳуқуқларини хусусийлаштириш бўйича баҳсли қарорлар ҳам эмас, балки катта сиёсатнинг бевосита яшил майдондаги қарорларга аралашиб кетгани даҳшатга солмоқда.
Тебас шов-шувли мисол келтирар экан, АҚШ миллий терма жамоаси футболчиси собиқ/амалдаги президент Дональд Трампнинг шахсий сиёсий таъсири сабабли очиқ-ойдин қизил карточка ва четлатишдан қутулиб қолганини фош этди. Бундан ташқари, у дунё бўйлаб миллий футбол ассоциациялари Инфантино режимига қарши чиқишдан нега қўрқиб, сукут сақлаётгани сабабларини очиқлади. 2027 йилнинг 16 февраль куни Цюрихда бўлиб ўтадиган ФИФА президенти сайлови арафасида янграган ушбу зарба жаҳон футболида янги исён тўлқинини бошлаб бериши мумкин.
Хўш, Трамп аралашган машъум қизил карточка воқеаси ортида қандай сир бор, нима учун кичик федерациялар ФИФАга гап қайтара олмайди ва Инфантинога қарши чиқа оладиган муқобил номзод топиладими?
«Трамп аралашди ва қизил карточка бекор бўлди»: Тебаснинг шов-шувли фош қилуви
Ла Лига раҳбари келтирган энг оғир айбловлар тафсилоти:
«Футбол учун бу шармандалик»: Хавьер Тебас Жанни Инфантинонинг ФИФА тепасида ўз ҳукмронлигини давом эттиришини спорт қадриятлари ва адолат тамойилларининг поймол этилиши сифатида баҳолади;
Сиёсатнинг ҳакамликка босими: Тебасни турнирлар тижоратини сотишдан ҳам кўра, сиёсий элитанинг ўйин натижаси ва қарорларига таъсир ўтказаётгани ғазаблантирган: «Мени кўпроқ қизил карточка билан боғлиқ вазият хавотирга солади. АҚШ жамоаси футболчиси Трампнинг таъсири сабаб четлатишдан қутулиб қолди», дея баёнот берди функционер;
Адолатсиз прецедент: Агар дунёнинг қудратли сиёсатчилари аралашуви билан ҳакамлар қарори ва жазолар бекор қилинадиган бўлса, бу спорт нейтраллигининг тўлиқ барбод бўлганини кўрсатади.
«Пулга қарам федерациялар ва қўрқув»: Инфантино тизими қандай ишлайди?
Жаҳон футболидаги сукут ва монополия механизмлари:
Молиявий қарамлик тузоғи: Тебаснинг таъкидлашича, дунёдаги ўнлаб кичик ва ўрта даражадаги футбол федерациялари фақатгина ФИФА ажратадиган йиллик субсидия ва грантларга қараб кун кўради;
Сукут эвазига пул: «Кўплаб федерациялар маблағга муҳтож ва ФИФАнинг пулларига боғлиқ. Шу сабабли улар очиқчасига норозилик билдирсалар, молиялаштиришдан маҳрум бўлишларидан қўрқишади», — деди Ла Лига раҳбари;
Муқобил номзод зарурати: Тебаснинг фикрича, сайловларни бир кишининг мутлақ шоусига айлантирмаслик учун Инфантинога қарши чиқа оладиган, янгиланадиган камида битта кучли муқобил номзод майдонга чиқиши шарт.
Цюрих — 2027: ФИФА тахти учун курашда вақт борми?
Олдинда турган сайлов жараёни ва кутилаётган кураш:
2027 йил 16 февраль санаси: ФИФА президентлиги учун расмий сайловлар ташкилотнинг навбатдаги конгресси доирасида Швейцариянинг Цюрих шаҳрида бўлиб ўтади;
Европанинг эътирози: Европанинг етакчи лигалари ва клублари Инфантинонинг тақвимларни ҳаддан ташқари тиғизлаштириши, янги тижорий турнирлар ўйлаб топиши ва ўйинчилар саломатлигини пулга алмашаётганидан узоқ вақтдан бери норози бўлиб келмоқда;
Ислоҳотлар имконияти: Тебас ҳали сайловга қадар вақт борлигини эслатиб, жаҳон футболи раҳбариятини эркин ва шаффоф рақобатга йўл беришга чақирмоқда.
Хавьер Тебас томонидан янграган ушбу кескин айбловлар спорт ва катта сиёсат, хусусан, Трамп омили орасидаги пардани очиб юборди ва энди Цюрихдаги 2027 йилги конгресс жаҳон футболи тақдирини белгилаб берувчи ҳал қилувчи жанггоҳга айланиши аниқ.
Сизнингча, Жанни Инфантинонинг ФИФА бошқарувида узоқ йиллар қолиб кетиши жаҳон футболи ривожига хизмат қиляптими ёки Хавьер Тебас айтганидек, бу чинакам спорт инқирози ва шармандаликми? Трамп каби кучли сиёсатчиларнинг футбол майдонига ва ҳакамлар қарорига таъсир ўтказишига чек қўйишнинг қандай йўли бор? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва катта спорт саҳна ортидаги ушбу шов-шувли баёнот таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда ҳамкасбларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…