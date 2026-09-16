SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- SpaceX Starship ракетасининг иссиқлик ҳимоя экранини сезиларли даражада такомиллаштирди, бунда тарихда илк бор аввалги муваффақиятли парвозни якунлаган космик кема деталлари янгисига ўрнатилади.
- Ҳимоя плиталари қўшимча маҳкамлаш механизмлари билан таъминланади ва эгилган плиталар конструксиясидан фойдаланиш бўғинлардаги қизиш даражасини камайтиради.
Аэрокосмонавтика соҳасидаги етакчи компания сайёралараро парвозлар учун мўлжалланган Starship ракетасининг иссиқлик ҳимоя экранини сезиларли даражада такомиллаштирди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, муҳандислар 14-синов парвози олдидан иссиқлик қопламасини модернизация қилиш бўйича бир қатор муҳим қадамларни ташламоқда. Хусусан, тарихда илк бор аввалги парвозни муваффақиятли якунлаган космик кема деталлари янгисига ўрнатилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Маълум қилинишича, кема корпусини ўта юқори ҳароратдан сақлайдиган ҳимоя плиталари учиш вақтида аэродинамик юкламалар энг кўп тушадиган ҳудудларда қўшимча маҳкамлаш механизмлари билан таъминланади. Шунингдек, мутахассислар плиталар остида иссиқ плазма оқимининг айланиш йўлларини аниқлаб, уларни бартараф этишди. Тажриба шуни кўрсатдики, айрим участкаларда эгилган плиталар конструкциясидан фойдаланиш бўғинлардаги қизиш даражасини сезиларли даражада камайтиради.
Тарихий қадам ва синовлар тарихиМазкур модернизация доирасидаги энг диққатга сазовор янгилик шундаки, Шип 40 космик кемасидан олиб ташланган иккита ҳимоя плитаси Шип 41 корпусига қайта ўрнатилиши режалаштирилмоқда. Бу Starship дастури тарихида биринчи марта ҳимоя плиталарини такроран қўллаш ҳолати бўлиб, келгусида кемаларни тезкор қайта тиклаш ва фойдаланиш харажатларини камайтириш йўлидаги муҳим синов ҳисобланади.
Эслатиб ўтамиз, ушбу плиталар олинган Starship Шип 40 кемаси дастурнинг энг муваффақиятли синовларидан бири бўлган 13-парвозда иштирок этган эди. Ушбу синовдан сўнг кема океан сувларига муваффақиятли қўнган ва узоқ вақт давомида сув юзасида қолдирилган эди, бу эса муҳандисларга шўр сув ва ташқи муҳит таъсирини ўрганиш имконини берди.
Келгусидаги режалар ва кутилаётган парвозларКомпания раҳбари Илон Маскнинг маълум қилишича, SpaceX шу ойнинг ўзидаёқ янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини космосга тарқатишни бошлайди. Бу эса компаниянинг глобал интернет тармоғи имкониятларини янада кенгайтиришга қаратилган навбатдаги қадами бўлади.
Ҳозирги кунда мутахассислар барча эътиборни бўлғуси муҳим босқичга қаратган. Starship ракетасининг навбатдаги илк орбитал учирилиши жорий йилнинг 22-сентябрига белгиланган. Мутахассислар ва космик технологиялар ишқибозлари SpaceX бу гал кемани муваффақиятли орбитага олиб чиқа олишини катта қизиқиш билан кутмоқда.
Изоҳлар 0
…