SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқда

·7·Техно
SpaceX Starship учун қайта ишланган иссиқлик плиталарини синовдан ўтказмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • SpaceX Starship ракетасининг иссиқлик ҳимоя экранини сезиларли даражада такомиллаштирди, бунда тарихда илк бор аввалги муваффақиятли парвозни якунлаган космик кема деталлари янгисига ўрнатилади.
  • Ҳимоя плиталари қўшимча маҳкамлаш механизмлари билан таъминланади ва эгилган плиталар конструксиясидан фойдаланиш бўғинлардаги қизиш даражасини камайтиради.

Аэрокосмонавтика соҳасидаги етакчи компания сайёралараро парвозлар учун мўлжалланган Starship ракетасининг иссиқлик ҳимоя экранини сезиларли даражада такомиллаштирди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, муҳандислар 14-синов парвози олдидан иссиқлик қопламасини модернизация қилиш бўйича бир қатор муҳим қадамларни ташламоқда. Хусусан, тарихда илк бор аввалги парвозни муваффақиятли якунлаган космик кема деталлари янгисига ўрнатилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълум қилинишича, кема корпусини ўта юқори ҳароратдан сақлайдиган ҳимоя плиталари учиш вақтида аэродинамик юкламалар энг кўп тушадиган ҳудудларда қўшимча маҳкамлаш механизмлари билан таъминланади. Шунингдек, мутахассислар плиталар остида иссиқ плазма оқимининг айланиш йўлларини аниқлаб, уларни бартараф этишди. Тажриба шуни кўрсатдики, айрим участкаларда эгилган плиталар конструкциясидан фойдаланиш бўғинлардаги қизиш даражасини сезиларли даражада камайтиради.

Тарихий қадам ва синовлар тарихи

Мазкур модернизация доирасидаги энг диққатга сазовор янгилик шундаки, Шип 40 космик кемасидан олиб ташланган иккита ҳимоя плитаси Шип 41 корпусига қайта ўрнатилиши режалаштирилмоқда. Бу Starship дастури тарихида биринчи марта ҳимоя плиталарини такроран қўллаш ҳолати бўлиб, келгусида кемаларни тезкор қайта тиклаш ва фойдаланиш харажатларини камайтириш йўлидаги муҳим синов ҳисобланади.

Эслатиб ўтамиз, ушбу плиталар олинган Starship Шип 40 кемаси дастурнинг энг муваффақиятли синовларидан бири бўлган 13-парвозда иштирок этган эди. Ушбу синовдан сўнг кема океан сувларига муваффақиятли қўнган ва узоқ вақт давомида сув юзасида қолдирилган эди, бу эса муҳандисларга шўр сув ва ташқи муҳит таъсирини ўрганиш имконини берди.

Келгусидаги режалар ва кутилаётган парвозлар

Компания раҳбари Илон Маскнинг маълум қилишича, SpaceX шу ойнинг ўзидаёқ янги авлод Starlink V3 сунъий йўлдошларини космосга тарқатишни бошлайди. Бу эса компаниянинг глобал интернет тармоғи имкониятларини янада кенгайтиришга қаратилган навбатдаги қадами бўлади.

Ҳозирги кунда мутахассислар барча эътиборни бўлғуси муҳим босқичга қаратган. Starship ракетасининг навбатдаги илк орбитал учирилиши жорий йилнинг 22-сентябрига белгиланган. Мутахассислар ва космик технологиялар ишқибозлари SpaceX бу гал кемани муваффақиятли орбитага олиб чиқа олишини катта қизиқиш билан кутмоқда.

SpaceXStarshipИлон МаскStarlinkКосмос
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

NASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартNASA раҳбари: АҚШ Ойсна-да Хитойдан олдин қўниши шартБугун, 14:29Starlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиStarlink V3 орбитал гуруҳини кенгайтириш ишлари 2026-йилда бошланадиБугун, 13:58Xiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиXiaomi 18 Pro Max қўшимча экрани сунъий интеллект ёрдамида илова яратадиБугун, 13:21Nubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиNubia НавиХ Ultra: илғор AI ва рекорд даражадаги аккумулятор тақдим этилдиБугун, 12:52iPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиiPhone 18 Pro суратларнинг ҳақиқийлигини исботлай оладиган бўладиБугун, 12:25Xiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиXiaomi, Oppo, Vivo ва Honor биргаликда файл узатиш стандартини жорий қилдиБугун, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади