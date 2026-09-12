Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?

·57·Спорт
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?

Англия Премьер-лигасининг 4-турида бутун футбол олами интиқлик билан кутаётган мавсумнинг илк марказий тўқнашуви — Манчестер дербиси бўлиб ўтади. Дастлабки 3 та баҳсда 100 фоизлик натижа кўрсатиб, 9 очко билан пешқадам бўлиб турган «Манчестер Сити» сафарда ўз мухлислари қаршисида 4 очко билан қийналаётган принципиал рақиби «Манчестер Юнайтед» меҳмони бўлади. Энцо Мареска бошқарувидаги «шаҳарликлар» таркибида рақобат ҳаддан ташқари кучайган бир пайтда, миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг дербидаги эҳтимолий роли инглиз мухлислари ва жамоа фан-клубларининг асосий муҳокама марказига айланди. Ижтимоий тармоқлардаги «Manchester City Feed» саҳифаси «Ҳусанов ёки Нуньеш — “МЮ”га қарши ҳимоянинг ўнг қанотида ким ўйнаши керак?» деган очиқ савол билан чиқиши биланоқ, минглаб фанатлар ўртасида қизғин фикрлар тўқнашуви бошланиб кетди.

«Роллс-Ройс»ни раллида ҳайдаманг!»: Ҳусановнинг ноқулай амплуаси ва Маресканинг эксперименти

22 ёшли ўзбек ҳимоячисининг «Сити»даги мавқеи Чемпионлар лигасидаги «Порту»га қарши ўйиндан сўнг янада қизиқарли тус олди:

  • Захира ва чап қанотдаги тажриба: Европа майдонида баҳсни захирада бошлаган Ҳусанов иккинчи бўлим бошида майдонга тушиб, ўзи учун бегона ва ноқулай бўлган чап қанот ҳимоясида ҳаракат қилишга мажбур бўлди;

  • Асл амплуа: Абдуқодир фаолияти давомида асосан мудофаа марказида ва зарурат туғилганда ўнг қанотда ишончли ўйин кўрсатиб келган;

  • Мухлисларнинг эътирози: Инглиз фанатларидан бири Рожер Гент вазиятга аниқ ташхис қўйди: «Футболчиларни ўз табиий позицияларида ўйнатиш керак. Ахир “Роллс-Ройс”ни ралли трассасида ҳайдамайсиз-ку!».

Фан-база иккига бўлинди: Ҳусановнинг мудофаадаги темир интизомими ёки Нуньешнинг ҳужумкорлиги?

Дербида ўнг қанотни кимга ишониб топшириш борасида инглиз мухлислари икки хил тактик ёндашувни илгари сурмоқда:

  • Матеуш Нуньеш тарафдорлари: Фанатлар Нуньешнинг қанотда тезкорлиги, олдинга фаол қўшилиши ва голли узатмалар бериш қобилияти («МЮ» ҳимоясига босим ўтказишда) юқорилигини таъкидламоқда;

  • Ҳусанов мудофаа учун қалқон: «Ҳимояда Ҳусанов, ҳужумда Нуньеш яхши», «Ҳусанов жиддийроқ ва эътиборлироқ», дея баҳо берган мухлислар ўзбек футболчисининг подкатлари ва яккама-якка курашлардаги совуққонлигини юқори баҳоламоқда.

«Диаш секин, уни захирага олиш керак!»: Ҳусанов — Гехи жуфтлиги талаби

Муҳокамаларнинг энг шов-шувли жиҳати шунда бўлдики, аксарият «Сити» ишқибозлари Ҳусановни қанотга эмас, балки марказий ҳимояга қўйиб, ҳатто жамоа сардори Рубен Диашни захирада қолдиришни талаб қилмоқда:

  • Тезлик ва қарши ҳужумлар омили: Мухлисларнинг фикрича, Рубен Диаш тажрибали ва тўп билан яхши ишласа-да, жуда секин ҳаракат қилади. Ҳусановнинг чаққонлиги ва улкан тезлиги эса рақиб қарши ҳужумларини синдиришда сув ва ҳаводек зарур;

  • Гехи билан мукаммал тандем: Ишқибозлар Марк Гехи ва Абдуқодир Ҳусанов тандемини бугунги «Манчестер Сити» марказий мудофааси учун энг идеал жуфтлик деб ҳисобламоқда;

  • Рэшфордга қарши махсус қурол: Мухлислар фикрича, «Юнайтед»нинг асосий зарбдор кучи Маркус Рэшфордга қарши айнан Ҳусанов ташланиши шарт: «Ҳусанов Рэшфордга қарши ўйнаши ва ўз тезлиги билан уни янчиб ташлаши керак!».

Тактик ечим: Иккаласини бир вақтда ўйнатиш мумкинми?

Фанатлар Марескага муаммонинг энг мақбул ечимини таклиф қилмоқда: Матеуш Нуньешни ўнг қанотга, чап қанотга О’Райли ёки Йошко Гвардиолни, мудофаа марказига эса Ҳусанов ва Гехини жойлаштириш.

Энцо Мареска ушбу принципиал Манчестер тўқнашувида ўзбек ҳимоячисига марказда ишонч билдирадими ёки таваккал қилмасдан тажрибали Диашни туширадими — бу савол дерби бошланишига қадар асосий интрига бўлиб қолади. Бироқ инглиз трибуналарининг Ҳусанов маҳорати ва тезлигини бу даражада тан олаётгани легионеримизнинг Премьер-лигада мустаҳкам ўрин эгаллаб бораётганининг яққол исботидир.

Сизнингча, Энцо Мареска «Манчестер Юнайтед»га қарши муҳим дербида Абдуқодир Ҳусановни марказий ҳимояда асосий таркибда майдонга тушириши керакми ёки ўнг қанотга қўйгани маъқулми? Диашнинг ўрнига ўзбек легионерининг тушиши жамоа ҳимоясини мустаҳкамлай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дерби олдидан юртдошимизга бағишланган ушбу қайноқ таҳлилни барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Абдукодир ҲусановМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедМанчестер дербиси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилди«Энди сукут сақланмайди!»: «Барселона» «Олтин тўп» учун ўз танловини эълон қилдиБугун, 06:36«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубль«Улар Осиёни забт этди!»: Синдаров ва Абдусатторовдан қитъа рейтингида тарихий дубльБугун, 06:30Марселььь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиМарселььь» сафарда тиз чўкди, «Ренн» эса тахтга кўтарилди: Францияда 4-тур сенсациясиБугун, 06:23«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатди«Бир дақиқада 2 гол ва ҳет-трик»: «Фиорентина» Венецияда 6 та голли драма кўрсатдиБугун, 06:21АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!АПЛда август ойининг энг яхши мураббийи аниқланди — «Ҳалл Сити» устозида илк соврин!Бугун, 06:16«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлди«3 ўйинда 6 самарали ҳаракат!»: Рафиня Ла Лигада ойнинг энг яхши футболчиси бўлдиБугун, 06:10
ЭълонларҲамкорлик учун
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 сентябрь куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди