Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Англия Премьер-лигасининг 4-турида бутун футбол олами интиқлик билан кутаётган мавсумнинг илк марказий тўқнашуви — Манчестер дербиси бўлиб ўтади. Дастлабки 3 та баҳсда 100 фоизлик натижа кўрсатиб, 9 очко билан пешқадам бўлиб турган «Манчестер Сити» сафарда ўз мухлислари қаршисида 4 очко билан қийналаётган принципиал рақиби «Манчестер Юнайтед» меҳмони бўлади. Энцо Мареска бошқарувидаги «шаҳарликлар» таркибида рақобат ҳаддан ташқари кучайган бир пайтда, миллий терма жамоамиз ҳимоячиси Абдуқодир Ҳусановнинг дербидаги эҳтимолий роли инглиз мухлислари ва жамоа фан-клубларининг асосий муҳокама марказига айланди. Ижтимоий тармоқлардаги «Manchester City Feed» саҳифаси «Ҳусанов ёки Нуньеш — “МЮ”га қарши ҳимоянинг ўнг қанотида ким ўйнаши керак?» деган очиқ савол билан чиқиши биланоқ, минглаб фанатлар ўртасида қизғин фикрлар тўқнашуви бошланиб кетди.
«Роллс-Ройс»ни раллида ҳайдаманг!»: Ҳусановнинг ноқулай амплуаси ва Маресканинг эксперименти
22 ёшли ўзбек ҳимоячисининг «Сити»даги мавқеи Чемпионлар лигасидаги «Порту»га қарши ўйиндан сўнг янада қизиқарли тус олди:
Захира ва чап қанотдаги тажриба: Европа майдонида баҳсни захирада бошлаган Ҳусанов иккинчи бўлим бошида майдонга тушиб, ўзи учун бегона ва ноқулай бўлган чап қанот ҳимоясида ҳаракат қилишга мажбур бўлди;
Асл амплуа: Абдуқодир фаолияти давомида асосан мудофаа марказида ва зарурат туғилганда ўнг қанотда ишончли ўйин кўрсатиб келган;
Мухлисларнинг эътирози: Инглиз фанатларидан бири Рожер Гент вазиятга аниқ ташхис қўйди: «Футболчиларни ўз табиий позицияларида ўйнатиш керак. Ахир “Роллс-Ройс”ни ралли трассасида ҳайдамайсиз-ку!».
Фан-база иккига бўлинди: Ҳусановнинг мудофаадаги темир интизомими ёки Нуньешнинг ҳужумкорлиги?
Дербида ўнг қанотни кимга ишониб топшириш борасида инглиз мухлислари икки хил тактик ёндашувни илгари сурмоқда:
Матеуш Нуньеш тарафдорлари: Фанатлар Нуньешнинг қанотда тезкорлиги, олдинга фаол қўшилиши ва голли узатмалар бериш қобилияти («МЮ» ҳимоясига босим ўтказишда) юқорилигини таъкидламоқда;
Ҳусанов мудофаа учун қалқон: «Ҳимояда Ҳусанов, ҳужумда Нуньеш яхши», «Ҳусанов жиддийроқ ва эътиборлироқ», дея баҳо берган мухлислар ўзбек футболчисининг подкатлари ва яккама-якка курашлардаги совуққонлигини юқори баҳоламоқда.
«Диаш секин, уни захирага олиш керак!»: Ҳусанов — Гехи жуфтлиги талаби
Муҳокамаларнинг энг шов-шувли жиҳати шунда бўлдики, аксарият «Сити» ишқибозлари Ҳусановни қанотга эмас, балки марказий ҳимояга қўйиб, ҳатто жамоа сардори Рубен Диашни захирада қолдиришни талаб қилмоқда:
Тезлик ва қарши ҳужумлар омили: Мухлисларнинг фикрича, Рубен Диаш тажрибали ва тўп билан яхши ишласа-да, жуда секин ҳаракат қилади. Ҳусановнинг чаққонлиги ва улкан тезлиги эса рақиб қарши ҳужумларини синдиришда сув ва ҳаводек зарур;
Гехи билан мукаммал тандем: Ишқибозлар Марк Гехи ва Абдуқодир Ҳусанов тандемини бугунги «Манчестер Сити» марказий мудофааси учун энг идеал жуфтлик деб ҳисобламоқда;
Рэшфордга қарши махсус қурол: Мухлислар фикрича, «Юнайтед»нинг асосий зарбдор кучи Маркус Рэшфордга қарши айнан Ҳусанов ташланиши шарт: «Ҳусанов Рэшфордга қарши ўйнаши ва ўз тезлиги билан уни янчиб ташлаши керак!».
Тактик ечим: Иккаласини бир вақтда ўйнатиш мумкинми?
Фанатлар Марескага муаммонинг энг мақбул ечимини таклиф қилмоқда: Матеуш Нуньешни ўнг қанотга, чап қанотга О’Райли ёки Йошко Гвардиолни, мудофаа марказига эса Ҳусанов ва Гехини жойлаштириш.
Энцо Мареска ушбу принципиал Манчестер тўқнашувида ўзбек ҳимоячисига марказда ишонч билдирадими ёки таваккал қилмасдан тажрибали Диашни туширадими — бу савол дерби бошланишига қадар асосий интрига бўлиб қолади. Бироқ инглиз трибуналарининг Ҳусанов маҳорати ва тезлигини бу даражада тан олаётгани легионеримизнинг Премьер-лигада мустаҳкам ўрин эгаллаб бораётганининг яққол исботидир.
Сизнингча, Энцо Мареска «Манчестер Юнайтед»га қарши муҳим дербида Абдуқодир Ҳусановни марказий ҳимояда асосий таркибда майдонга тушириши керакми ёки ўнг қанотга қўйгани маъқулми? Диашнинг ўрнига ўзбек легионерининг тушиши жамоа ҳимоясини мустаҳкамлай оладими? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва дерби олдидан юртдошимизга бағишланган ушбу қайноқ таҳлилни барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…