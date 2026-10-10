«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Арсенал» ўз уйида «Лидс»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Англия Премер-лигасининг 6-турида муҳим ғалабага эришди.
- «Лидс»
- Джеймс Жастиннинг голи билан ҳисобни очган бўлса-да, Риккардо Калафори ва захирадан тушган Бруно Гимараеснинг голлари «Арсенал»га ғалаба келтирди.
- Ушбу натижа билан «Арсенал» 15 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни мустаҳкамлади, «Лидс» эса 9 очко билан 5-поғонада қолди.
Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида Микель Артета шогирдлари ўз майдонида ҳақиқий характер кўрсатди. «Брайтон»дан учралган мағлубиятдан сўнг ўз мухлислари олдида реабилитацияга муҳтож бўлган «Арсенал» кучли «Лидс»ни қабул қилиб, 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.
Биринчи бўлим голларсиз дуранг билан якунланган бўлса, иккинчи 45 дақиқаликда мухлислар шиддатли ва кескин курашга гувоҳ бўлди.
Иккинчи бўлим драматизми ва 8 дақиқалик камбэк
Учрашув тақдири танаффусдан сўнг амалга оширилган кескин ҳужумлар ва мураббийларнинг тактик қарорлари эвазига ҳал бўлди:
«Лидс»нинг кутилмаган голи (55-дақиқа): Меҳмонлар қарши ҳужумда Жеймс Жастиннинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очиб, «Эмирайтс» трибуналарини бир зумга сукутга чўмдирди;
Калафьоридан жавоб зарбаси (62-дақиқа): Ўтказиб юборилган тўпдан атиги 7 дақиқа ўтиб, «тўпчилар»нинг италиялик ҳимоячиси Риккардо Калафьори мувозанатни тиклаб, жамоасини ўйинга қайтарди;
Артетанинг учлик алмаштириши ва ғалаба тўпи (70-дақиқа): 63-дақиқада захирадан майдонга тушган бразилиялик Бруно Гимараэс орадан 7 дақиқа ўтиб мезбонларга қимматли ғалаба келтирган ҳал қилувчи голни урди. Қолган дақиқаларда меҳмонлар ҳисобни тенглаштира олмади.
Турнир жадвалидаги вазият
Ушбу ғалаба «Арсенал» учун чемпионлик курашида муҳим стратегик аҳамият касб этди:
Иккинчи поғона мустаҳкамланди: «Арсенал» очколари сонини 15 тага етказиб, АПЛ турнир жадвалида ишончли тарзда 2-ўринда бормоқда;
«Лидс» юқори бешликда қолди: Мавсумни яхши бошлаган «Лидс» эса 9 очко билан 5-поғонани банд этиб турибди.
Ўйин қайдномаси ва таркиблар
АПЛ. 6-тур
«Арсенал» — «Лидс» 2:1
Голлар: Калафьори (62), Гимараэс (70) — Жастин (55).
«Арсенал»: Райя, Уайт (Дьёкереш, 63), Габриэль, Конса, Калафьори, Льюис-Скелли (Тимбер, 63), Райс, Сака, Эдегор, Мадуэке, Ҳаверц (Гимараэс, 63).
«Лидс»: Траффорд, Эльведи, Жастин (Нмеча, 79), Мухаремович, Танака (Ааронсон, 71), Богл, Ампаду, Гудмундссон, Окафор (Уилсон, 71), Штах, Калверт-Льюин.
Микель Артета жамоаси ушбу қийин синовдан муваффақиятли ўтиб, кейинги ҳафталардаги марказий тўқнашувларга юқори кайфиятда йўл олмоқда.
Изоҳлар 0
…