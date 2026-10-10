«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди

·12·Спорт
«Арсенал» «Лидс»ни мағлуб этиб, пешқадамлик пойгасини қиздирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Арсенал» ўз уйида «Лидс»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, Англия Премер-лигасининг 6-турида муҳим ғалабага эришди.
  • «Лидс»
  • Джеймс Жастиннинг голи билан ҳисобни очган бўлса-да, Риккардо Калафори ва захирадан тушган Бруно Гимараеснинг голлари «Арсенал»га ғалаба келтирди.
  • Ушбу натижа билан «Арсенал» 15 очко билан турнир жадвалида 2-ўринни мустаҳкамлади, «Лидс» эса 9 очко билан 5-поғонада қолди.

Англия Премьер-лигасининг 6-тури доирасида Микель Артета шогирдлари ўз майдонида ҳақиқий характер кўрсатди. «Брайтон»дан учралган мағлубиятдан сўнг ўз мухлислари олдида реабилитацияга муҳтож бўлган «Арсенал» кучли «Лидс»ни қабул қилиб, 2:1 ҳисобида иродали ғалабага эришди.

Биринчи бўлим голларсиз дуранг билан якунланган бўлса, иккинчи 45 дақиқаликда мухлислар шиддатли ва кескин курашга гувоҳ бўлди.

Иккинчи бўлим драматизми ва 8 дақиқалик камбэк

Учрашув тақдири танаффусдан сўнг амалга оширилган кескин ҳужумлар ва мураббийларнинг тактик қарорлари эвазига ҳал бўлди:

  • «Лидс»нинг кутилмаган голи (55-дақиқа): Меҳмонлар қарши ҳужумда Жеймс Жастиннинг аниқ зарбаси эвазига ҳисобни очиб, «Эмирайтс» трибуналарини бир зумга сукутга чўмдирди;

  • Калафьоридан жавоб зарбаси (62-дақиқа): Ўтказиб юборилган тўпдан атиги 7 дақиқа ўтиб, «тўпчилар»нинг италиялик ҳимоячиси Риккардо Калафьори мувозанатни тиклаб, жамоасини ўйинга қайтарди;

  • Артетанинг учлик алмаштириши ва ғалаба тўпи (70-дақиқа): 63-дақиқада захирадан майдонга тушган бразилиялик Бруно Гимараэс орадан 7 дақиқа ўтиб мезбонларга қимматли ғалаба келтирган ҳал қилувчи голни урди. Қолган дақиқаларда меҳмонлар ҳисобни тенглаштира олмади.

Турнир жадвалидаги вазият

Ушбу ғалаба «Арсенал» учун чемпионлик курашида муҳим стратегик аҳамият касб этди:

  • Иккинчи поғона мустаҳкамланди: «Арсенал» очколари сонини 15 тага етказиб, АПЛ турнир жадвалида ишончли тарзда 2-ўринда бормоқда;

  • «Лидс» юқори бешликда қолди: Мавсумни яхши бошлаган «Лидс» эса 9 очко билан 5-поғонани банд этиб турибди.

Ўйин қайдномаси ва таркиблар

  • АПЛ. 6-тур

    «Арсенал» — «Лидс» 2:1

    Голлар: Калафьори (62), Гимараэс (70) — Жастин (55).

  • «Арсенал»: Райя, Уайт (Дьёкереш, 63), Габриэль, Конса, Калафьори, Льюис-Скелли (Тимбер, 63), Райс, Сака, Эдегор, Мадуэке, Ҳаверц (Гимараэс, 63).

  • «Лидс»: Траффорд, Эльведи, Жастин (Нмеча, 79), Мухаремович, Танака (Ааронсон, 71), Богл, Ампаду, Гудмундссон, Окафор (Уилсон, 71), Штах, Калверт-Льюин.

Микель Артета жамоаси ушбу қийин синовдан муваффақиятли ўтиб, кейинги ҳафталардаги марказий тўқнашувларга юқори кайфиятда йўл олмоқда.

АрсеналЛидсМикель АртетаБруно Гимараэс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этди19 сентябр 21:13«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот«Дунёдаги энг яхши клубни қурамиз!»: «Арсенал» бош мураббийидан шов-шувли баёнот17 сентябр 13:38Артетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозондиАртетанинг жокеридан “олтин” гол!: «Арсенал» Сандерлендда 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди13 сентябр 06:09«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...17 август 08:589 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди9 та голли триллер: «Челси» «Лидс» билан баҳсда 6:3 ҳисобида ғалаба қозонди10 сентябр 06:57Лидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилдиЛидс ҳужум чизиғи бўйича огоҳлантирилди4 сентябр 16:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди