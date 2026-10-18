«Арсенал» «Ноттингҳэм Форест» сафарида қийин ғалабага эришди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Англия Премер-лигасининг 7-турида «Арсенал» жамоаси «Сити Граунд» стадионида «Ноттингҳем Форест» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
- Учрашувдаги ягона голни 80-дақиқада захирадан майдонга тушган Нони Мадуеке киритди.
- Ушбу муваффақиятдан сўнг 18 очко жамғарган лондонликлар мусобақа жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди.
- «Ноттингҳем Форест» эса 5 очко билан 18-поғонада қолиб, жон сақлаш учун курашни давом эттирмоқда.
Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган амалдаги чемпион — Лондоннинг «Арсенал» жамоаси курашувчан «Ноттингҳэм Форест» меҳмони бўлди. 18 октябрь куни «Сити Граунд» стадионида кечган кескин ва муросасиз беллашувда лондонликлар 1:0 ҳисобида минимал ва ўта муҳим сафар ғалабасини қўлга киритди.
Учрашув тақдирини иккинчи бўлимда захирадан майдонга туширилган ҳужумкор вингер Нони Мадуэке томонидан 80-дақиқада киритилган ягона гол ҳал қилди.
Мустаҳкам ҳимоя ва 80-дақиқадаги ечим
«Ноттингҳэм Форест» ўз майдонида чемпионга қарши жиддий қаршилик кўрсатди:
Биринчи бўлимдаги кескинлик: Мезбонлар чуқур ва тартибли ҳимояланиб, «тўпчилар»нинг етакчилари Сака, Эдегор ва Ҳавертцнинг хавфли ҳужумларини бехато қайтариб турди;
Артетанинг муваффақиятли алмаштиришлари: Танаффусда Эзе ўрнига Мадуэке майдонга туширилди, 66-дақиқада эса Микель Артета бирданига учта ўзгаришни амалга ошириб (Тимбер, Мерино ва Дьёкереш), ҳужумдаги босимни максимал даражага оширди;
80-дақиқадаги ғалаба голи: Тинчлик бермаган ҳужумлар тўлқини 80-дақиқада ўз мевасини берди — Нони Мадуэке мезбонлар дарвозабони Зелсни ожиз қолдириб, тўпни тўрга жойлади ва жамоасига олтинга тенг уч очкони нақд қилди;
Райя ва ҳимоя ишончи: Қолган дақиқаларда меҳмонлар рақибнинг жавоб қайтариш уринишларини бартараф этиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.
Ўйин баённомаси
АПЛ. 7-тур
«Ноттингҳэм Форест» — «Арсенал» 0:1
18 октябрь, «Сити Граунд».
Гол: Мадуэке (80).
Огоҳлантиришлар: Уильямс (17), Мадуэке (53).
«Ноттингҳэм Форест»: Зелс, Кунья (Вуд, 85), Диоманде, Мурилло, Муньос, Макэйти (Ҳадсон-Одои, 85), Шлагер, Уильямс, Домингес (Сангаре, 74), Ндойе (Калимуэндо, 74), Делап.
«Арсенал»: Райя, Уайт (Тимбер, 66), Конса, Габриэл, Калафиори, Райс, Гимараэс (Мерино, 66), Сака, Эдегор, Эзе (Мадуэке, 46), Ҳавертц (Дьёкереш, 66).
Турнир жадвали: 2-ўринга қайтиш
Ушбу ғалабадан сўнг Англия Премьер-лигасининг юқори қисмида чемпионлик пойгаси янада кескинлашди:
«Арсенал» 18 очко билан 2-ўринда: Лондон клуби мусобақа жадвалининг 2-поғонасига қайтди ва 21 очко билан 100 фоизлик натижа кўрсатаётган пешқадам «Манчестер Сити»ни яқин масофадан таъқиб қилишда давом этмоқда;
«Ноттингҳэм Форест» хавфли ҳудудда: Мусобақа давомида атиги 5 очко жамғарган мезбонлар эса 18-ўринда қолиб, жон сақлаш курашида давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…