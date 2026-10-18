«Арсенал» «Ноттингҳэм Форест» сафарида қийин ғалабага эришди (видео)

·16·Спорт
«Арсенал» «Ноттингҳэм Форест» сафарида қийин ғалабага эришди (видео)
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Англия Премер-лигасининг 7-турида «Арсенал» жамоаси «Сити Граунд» стадионида «Ноттингҳем Форест» устидан 1:0 ҳисобида ғалаба қозонди.
  • Учрашувдаги ягона голни 80-дақиқада захирадан майдонга тушган Нони Мадуеке киритди.
  • Ушбу муваффақиятдан сўнг 18 очко жамғарган лондонликлар мусобақа жадвалида 2-ўринга кўтарилиб олди.
  • «Ноттингҳем Форест» эса 5 очко билан 18-поғонада қолиб, жон сақлаш учун курашни давом эттирмоқда.

Англия Премьер-лигасининг 7-тури доирасида сафарда баҳс олиб борган амалдаги чемпион — Лондоннинг «Арсенал» жамоаси курашувчан «Ноттингҳэм Форест» меҳмони бўлди. 18 октябрь куни «Сити Граунд» стадионида кечган кескин ва муросасиз беллашувда лондонликлар 1:0 ҳисобида минимал ва ўта муҳим сафар ғалабасини қўлга киритди.

Учрашув тақдирини иккинчи бўлимда захирадан майдонга туширилган ҳужумкор вингер Нони Мадуэке томонидан 80-дақиқада киритилган ягона гол ҳал қилди.

Мустаҳкам ҳимоя ва 80-дақиқадаги ечим

«Ноттингҳэм Форест» ўз майдонида чемпионга қарши жиддий қаршилик кўрсатди:

  • Биринчи бўлимдаги кескинлик: Мезбонлар чуқур ва тартибли ҳимояланиб, «тўпчилар»нинг етакчилари Сака, Эдегор ва Ҳавертцнинг хавфли ҳужумларини бехато қайтариб турди;

  • Артетанинг муваффақиятли алмаштиришлари: Танаффусда Эзе ўрнига Мадуэке майдонга туширилди, 66-дақиқада эса Микель Артета бирданига учта ўзгаришни амалга ошириб (Тимбер, Мерино ва Дьёкереш), ҳужумдаги босимни максимал даражага оширди;

  • 80-дақиқадаги ғалаба голи: Тинчлик бермаган ҳужумлар тўлқини 80-дақиқада ўз мевасини берди — Нони Мадуэке мезбонлар дарвозабони Зелсни ожиз қолдириб, тўпни тўрга жойлади ва жамоасига олтинга тенг уч очкони нақд қилди;

  • Райя ва ҳимоя ишончи: Қолган дақиқаларда меҳмонлар рақибнинг жавоб қайтариш уринишларини бартараф этиб, дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.

Ўйин баённомаси

АПЛ. 7-тур

«Ноттингҳэм Форест» — «Арсенал» 0:1

18 октябрь, «Сити Граунд».

Гол: Мадуэке (80).

Огоҳлантиришлар: Уильямс (17), Мадуэке (53).

  • «Ноттингҳэм Форест»: Зелс, Кунья (Вуд, 85), Диоманде, Мурилло, Муньос, Макэйти (Ҳадсон-Одои, 85), Шлагер, Уильямс, Домингес (Сангаре, 74), Ндойе (Калимуэндо, 74), Делап.

  • «Арсенал»: Райя, Уайт (Тимбер, 66), Конса, Габриэл, Калафиори, Райс, Гимараэс (Мерино, 66), Сака, Эдегор, Эзе (Мадуэке, 46), Ҳавертц (Дьёкереш, 66).

Турнир жадвали: 2-ўринга қайтиш

Ушбу ғалабадан сўнг Англия Премьер-лигасининг юқори қисмида чемпионлик пойгаси янада кескинлашди:

  • «Арсенал» 18 очко билан 2-ўринда: Лондон клуби мусобақа жадвалининг 2-поғонасига қайтди ва 21 очко билан 100 фоизлик натижа кўрсатаётган пешқадам «Манчестер Сити»ни яқин масофадан таъқиб қилишда давом этмоқда;

  • «Ноттингҳэм Форест» хавфли ҳудудда: Мусобақа давомида атиги 5 очко жамғарган мезбонлар эса 18-ўринда қолиб, жон сақлаш курашида давом этмоқда.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!«Ливерпуль»да нималар бўлмоқда? «Энфилд»даги драмадан сўнг яна очко йўқотди!29 август 18:54«Челси» Лондонда кутилмаганда «Ноттингҳэм Форест»га ютқазиб қўйди«Челси» Лондонда кутилмаганда «Ноттингҳэм Форест»га ютқазиб қўйди4 май 21:51«Манчестер Юнайтед» беш голли ўйинда муҳим ғалабага эришди«Манчестер Юнайтед» беш голли ўйинда муҳим ғалабага эришди17 май 18:36"Ноттингҳэм Форест" минимал ҳисобдаги ғалаба билан финалга яқинлашди"Ноттингҳэм Форест" минимал ҳисобдаги ғалаба билан финалга яқинлашди1 май 06:55Постекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олдиПостекоглу Роналдунинг «Ан Наср»ини қабул қилиб олди4 июл 01:06Лион — Найс: таркиблар ва жонли матнЛион — Найс: таркиблар ва жонли матнКеча 23:47
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...