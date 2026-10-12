Наоя Иноуэ мағлубият нималигини билмай келаётган Жесси Родригесга қарши рингга чиқади

·80·Спорт
Наоя Иноуэ мағлубият нималигини билмай келаётган Жесси Родригесга қарши рингга чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Мутлақ жаҳон чемпиони Наоя Иноуе 2027-йил март ойида мағлубияциз Жесси Родригесга қарши рингга чиқади.
  • Иккала жангчи ҳам ўз фаолиятида мағлубият аламини тотиб кўрмаган, Жесси Родригес 24-0 (17 КО) ва Наоя Иноуе 33-0 (27 КО) ҳисобига эга.
  • Бу жанг замонавий бокснинг энг юқори чўққиси сифатида баҳоланмоқда, чунки фақат Теренс Кроуфорд ва Александр Усик каби афсоналар билан тенглаштирилган Наоя Иноуе бешта вазн тоифасида чемпионликка эришган.

Профессионал бокс оламининг энг ёрқин юлдузларидан бири, биринчи ярим енгил вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпиони Наоя Иноуэ ўзининг навбатдаги рақиби номини расман маълум қилди. Япониялик суперюлдуз ҳозирда WBA Super камари соҳиби бўлиб турган мағлубиятсиз америкалик Жесси Родригес билан куч синашади.

Жанубий Кореяда бўлиб ўтган бокс оқшомида (клубдоши ва спарринг-шериги Таку Кувахаранинг баҳсига ташриф буюрган чоғида) берган интервьюсида Иноуэ ушбу баҳс бўйича тайёргарликни ҳозирнинг ўзидаёқ бошлаб юборганини таъкидлади. Мазкур тарихий мега-жанг 2027 йилнинг март ойида ўтказилиши режалаштирилган.

Рингда икки мағлубиятсиз чемпион: Рақамлар ва даража

Ушбу тўқнашув замонавий бокснинг энг юқори чўққиси сифатида баҳоланмоқда, чунки рингга чиқадиган ҳар икки боксчи ҳам ҳали ўз фаолиятида мағлубият таъмини тотиб кўрмаган:

  • Жесси Родригес (24-0, 17 КО): Келгуси йил бошида 27 ёшга тўладиган америкалик чарм қўлқоп устаси аллақачон учта вазн тоифасида (50,8 кг дан 53,5 кг гача) чемпионлик камарларини эгаллашга муваффақ бўлган ва ўтказган 24 та жангининг барчасида зафар қучган;

  • Наоя Иноуэ (33-0, 27 КО): 33 ёшли япониялик «Махлуқ» лақабли боксчи бешта турли вазн тоифасида (49 кг дан 55,3 кг гача) жаҳон чемпионлигига эришган.

Тарихдаги ноёб кўрсаткич: Фақат Кроуфорд ва Усик тенглашган мақом

Наоя Иноуэнинг замонавий боксдаги мавқейи уни энг буюк жангчилар қаторига олиб чиққан:

  • Икки вазнда мутлақ чемпион: У тўртта асосий камар (WBC, WBA, IBF, WBO) даврида иккита турли вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпионига айланган кам сонли спортчилардан биридир;

  • Элита учлиги: Замонавий бокс тарихида ушбу ақлбовар қилмас ютуқни фақат уч нафар афсона уддалай олган — Теренс Кроуфорд, Александр Усик ҳамда Наоя Иноуэ.

Икки енгилмас нокаутчининг 2027 йил баҳорида кутилаётган тўқнашуви нафақат йилнинг, балки сўнгги йиллардаги энг муросасиз қарама-қаршиликлардан бирига айланиши кутилмоқда.

Наоя ИноуэЖесси РодригесWBA Super2027 йил бокс чагу
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиТарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержанги20 август 16:51WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...4 август 06:29ESPN дунёнинг энг кучли боксчилари янгиланган рейтингини эълон қилдиESPN дунёнинг энг кучли боксчилари янгиланган рейтингини эълон қилди4 июн 07:01Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...8 сентябр 23:30Наоя Иноуэнинг навбатдаги ғалабаси: «Монстр» ўз унвонини сақлаб қолдиНаоя Иноуэнинг навбатдаги ғалабаси: «Монстр» ўз унвонини сақлаб қолди6 май 00:27Вангелис Павлидис нега А Серия ва Ла Лига клубларининг нишонида турибди?Вангелис Павлидис нега А Серия ва Ла Лига клубларининг нишонида турибди?Бугун 09:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди