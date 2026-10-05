Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)

·45·Дунё
Жанубий Кореяда 3,5 метрлик акула каналдан чиқиб кета олмади (видео)

Жанубий Кореянинг Пусан шаҳридаги Шимолий порт ҳудудида 3,5 метрлик акула ғайриоддий вазиятга тушиб қолди. У 18 сентябрь куни порт яқинидаги сунъий каналга кириб кетган ва бир неча бор очиқ денгизга чиқишга уринишларга қарамай, каналдан тўлиқ чиқиб кета олмаяпти. Бу ҳақда Associated Press хабар берди.

Мутахассислар акулани ташқи кўриниши ва ҳажмига қараб мутаэ акуласи бўлиши мумкин деб тахмин қилмоқда. У каналга озуқа излаб кирган бўлиши эҳтимоли айтилган.

Дастлаб мутасаддилар қайиқлар ёрдамида сув оқимини йўналтириб, акулани очиқ денгиз томон ҳайдашга уринган. Бироқ у қайиқлардан қочиб, канал ичида қолаверган. Кейин 50 метр узунликдаги ва 6,8 метр баландликдаги махсус тўр ёрдамида уни денгизга йўналтиришга ҳаракат қилинган.

Бироқ иккинчи уриниш ҳам тўлиқ муваффақиятли бўлмаган. Тўр канал тубига илиниб қолгани ва акула ҳаракатланишни истамагани сабабли операция тўхтатилган. 3 октябрь куни эса акула яна канал ичига қайтиб киргани маълум бўлди.

Ғайриоддий воқеа Пусан аҳолиси ва сайёҳларнинг катта қизиқишига сабаб бўлди. 3 октябрга келиб акулани кўриш учун порт ҳудудига 700 мингдан ортиқ одам боргани хабар қилинди.

Ҳозир мутасаддилар акулани хавфсиз равишда очиқ денгизга қайтариш йўлларини изламоқда. Мутахассислар эса унинг каналдан сув сатҳи ва оқим ўзгариши таъсирида табиий равишда чиқиб кетишига умид қилмоқда.

Пусан портиакулаAssociated Press
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Акула оғзига кириб, унинг тишларини “даволайдиган” митти балиқАкула оғзига кириб, унинг тишларини “даволайдиган” митти балиқ18 август 10:45“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер“Қўшма Штатлар эшиклари бошпана сўровчилар учун бутунлай ёпиқ” - Стивен Миллер26 июн 22:59Ҳинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратдаҲинд океанида қадимий китлар қабристони аниқланди: олимлар ҳайратда13 июн 20:573,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солди3,5 метрлик акула Пусан паркига кириб, одамларни ҳайратга солди22 сентябр 21:032,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди2,1 метрлик акула балиқчини ўлим ёқасига олиб келди4 сентябр 13:56Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқдаАтлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда24 июл 20:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота