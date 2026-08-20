Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержанги
Наоя Иноуе ва Жесси Родригес ўртасидаги супержанг учун Япониядаги Мизуҳо ПайПай Доме ва Токё Доме ареналари банд қилинди. Те Ринг P4P рейтингида 1-ўриндаги Иноуе биринчи ярим енгил вазнда мутлақ чемпион, 4-ўриндаги 26 ёшли Родригес эса енгил вазн жаҳон чемпиони ҳисобланади. «Риядҳ Сеасон» лойиҳаси Иноуега 31+ миллион доллар, Родригесга эса 6,2+ миллион доллар гонорар таклиф қилмоқда.
Профессионал бокс оламида сўнгги йилларнинг энг кутилган ва шов-шувли супержанги тайёрланмоқда. Биринчи ярим енгил вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпиони, The Ring P4P рейтингининг 1-рақамли боксчиси Наоя Иноуэ ҳамда рейтингда 4-ўринда бораётган америкалик 26 ёшли чемпион Жесси Родригес тўқнашуви учун Япониянинг икки гигант аренаси банд қилинди. Саудиялик инвестор Турки Ал аш-Шейх бошчилигидаги «Riyadh Season» лойиҳаси боксчиларга қандай рекорд даражадаги гонорарларни таклиф этмоқда?
«Riyadh Season» Японияда: Икки улкан стадион танлови
Дастлаб Иноуэ жамоаси ушбу қарама-қаршиликни Нагоядаги 17 минг кишилик «IG Arena»да ташкил этишни мўлжаллаган эди. Бироқ Турки Ал аш-Шейх аралашувидан сўнг воқеалар ривожи мисли кўрилмаган кўламга чиқди:
Mizuho PayPay Dome (Фукуока): Февраль ойи учун 40 минг томошабинга мўлжалланган ушбу стадион банд қилинди (1993 йилда бу ерда рестлинг шоусига 55 минг киши тўпланган).
Tokyo Dome (Токио): Март ойи учун 57 минг томошабин сиғадиган афсонавий арена захира сифатида брон қилиб қўйилди. Наоя Иноуэ аввалги жангини айнан шу ерда Дзюнто Накатанига қарши ўтказган эди.
Иноуэ – Родригес супержанги: Асосий фактлар ва рақамлар
Кўрсаткич
Наоя Иноуэ (Япония)
Жесси Родригес (АҚШ)
Рейтингдаги ўрни
The Ring P4P: 1-ўрин
The Ring P4P: 4-ўрин
Мақоми
Биринчи ярим енгил вазнда мутлақ чемпион
Енгил вазнда жаҳон чемпиони (26 ёш)
Вазн шарти
Ўз вазнида қабул қилади
Иноуэ учун вазн кўтаришга тайёр
Таклиф этилган гонорар
31+ миллион доллар (Родригесдан ~5 баравар кўп)
6,2+ миллион доллар (1 млрд иенадан ортиқ)
Ташкилотчи
Турки Ал аш-Шейх («Riyadh Season»)
Турки Ал аш-Шейх («Riyadh Season»)
Медина билан бирлаштирувчи жанг ва якуний қарор
Гарчи «Riyadh Season» молиявий жиҳатдан астрономик шартларни таклиф этаётган бўлса-да, Жесси Родригес жамоаси ҳали расмий якуний жавобни бермаган.
Бунга сабаб — америкалик боксчи йил охирида WBO йўналиши чемпиони Кристиан Мединага қарши муҳим бирлаштирувчи жангни ўтказишни режалаштирганидир. Агар Родригес ушбу синовдан муваффақиятли ўтса, 2027 йил бошида Японияда инсоният тарихидаги энг катта бокс кечаларидан бири бўлиб ўтиши кутилмоқда.
Сизнингча, ёш ва техник Жесси Родригес юқори вазнга кўтарилиб, «Монстр» лақабли Наоя Иноуэни ўз ватанида мағлуб эта оладими ёки япон боксчисининг мутлақ устунлиги давом этадими?
Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва бокс ихлосмандларига ушбу эксклюзив янгиликни дарҳол улашинг!
…