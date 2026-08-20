Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержанги

·1·Спорт
Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержанги
Қисқача

Наоя Иноуе ва Жесси Родригес ўртасидаги супержанг учун Япониядаги Мизуҳо ПайПай Доме ва Токё Доме ареналари банд қилинди. Те Ринг P4P рейтингида 1-ўриндаги Иноуе биринчи ярим енгил вазнда мутлақ чемпион, 4-ўриндаги 26 ёшли Родригес эса енгил вазн жаҳон чемпиони ҳисобланади. «Риядҳ Сеасон» лойиҳаси Иноуега 31+ миллион доллар, Родригесга эса 6,2+ миллион доллар гонорар таклиф қилмоқда.

Профессионал бокс оламида сўнгги йилларнинг энг кутилган ва шов-шувли супержанги тайёрланмоқда. Биринчи ярим енгил вазн тоифасида мутлақ жаҳон чемпиони, The Ring P4P рейтингининг 1-рақамли боксчиси Наоя Иноуэ ҳамда рейтингда 4-ўринда бораётган америкалик 26 ёшли чемпион Жесси Родригес тўқнашуви учун Япониянинг икки гигант аренаси банд қилинди. Саудиялик инвестор Турки Ал аш-Шейх бошчилигидаги «Riyadh Season» лойиҳаси боксчиларга қандай рекорд даражадаги гонорарларни таклиф этмоқда?

«Riyadh Season» Японияда: Икки улкан стадион танлови

Дастлаб Иноуэ жамоаси ушбу қарама-қаршиликни Нагоядаги 17 минг кишилик «IG Arena»да ташкил этишни мўлжаллаган эди. Бироқ Турки Ал аш-Шейх аралашувидан сўнг воқеалар ривожи мисли кўрилмаган кўламга чиқди:

  • Mizuho PayPay Dome (Фукуока): Февраль ойи учун 40 минг томошабинга мўлжалланган ушбу стадион банд қилинди (1993 йилда бу ерда рестлинг шоусига 55 минг киши тўпланган).

  • Tokyo Dome (Токио): Март ойи учун 57 минг томошабин сиғадиган афсонавий арена захира сифатида брон қилиб қўйилди. Наоя Иноуэ аввалги жангини айнан шу ерда Дзюнто Накатанига қарши ўтказган эди.

Иноуэ – Родригес супержанги: Асосий фактлар ва рақамлар

Кўрсаткич

Наоя Иноуэ (Япония)

Жесси Родригес (АҚШ)

Рейтингдаги ўрни

The Ring P4P: 1-ўрин

The Ring P4P: 4-ўрин

Мақоми

Биринчи ярим енгил вазнда мутлақ чемпион

Енгил вазнда жаҳон чемпиони (26 ёш)

Вазн шарти

Ўз вазнида қабул қилади

Иноуэ учун вазн кўтаришга тайёр

Таклиф этилган гонорар

31+ миллион доллар (Родригесдан ~5 баравар кўп)

6,2+ миллион доллар (1 млрд иенадан ортиқ)

Ташкилотчи

Турки Ал аш-Шейх («Riyadh Season»)

Турки Ал аш-Шейх («Riyadh Season»)

Медина билан бирлаштирувчи жанг ва якуний қарор

Гарчи «Riyadh Season» молиявий жиҳатдан астрономик шартларни таклиф этаётган бўлса-да, Жесси Родригес жамоаси ҳали расмий якуний жавобни бермаган.

Бунга сабаб — америкалик боксчи йил охирида WBO йўналиши чемпиони Кристиан Мединага қарши муҳим бирлаштирувчи жангни ўтказишни режалаштирганидир. Агар Родригес ушбу синовдан муваффақиятли ўтса, 2027 йил бошида Японияда инсоният тарихидаги энг катта бокс кечаларидан бири бўлиб ўтиши кутилмоқда.

Сизнингча, ёш ва техник Жесси Родригес юқори вазнга кўтарилиб, «Монстр» лақабли Наоя Иноуэни ўз ватанида мағлуб эта оладими ёки япон боксчисининг мутлақ устунлиги давом этадими?

Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва бокс ихлосмандларига ушбу эксклюзив янгиликни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиЖон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиБугун, 16:46Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Бугун, 16:40«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этди«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этдиБугун, 16:38Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиМесси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 16:35Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Бугун, 16:32Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Уэсли Со нуфузли Sinquefield Cup ғолибига айланди: Синдаров 3-ўринда!Бугун, 16:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди