WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...
WBAнинг июл ойи учун янгиланган рейтингида Бектемир Мелиқўзиев ва Муҳаммад Шехов ўз вазн тоифаларида биринчи рақамли даъвогар бўлиб қолди. Муҳаммад Шехов биринчи ярим енгил вазнда 1-ўринни сақлаган бўлса, Муроджон Аҳмадалиев 3-ўринда турибди ва бир дивизионнинг кучли учлигидан икки ўзбекистонлик жой олди. Руслан Абдуллаев биринчи ярим ўрта вазнда 13-ўринни егаллаб, фаолиятида илк бор WBAнинг расмий топ-15 рейтингига кирди.
Ўзбекистон профессионал бокси жаҳон аренасидаги мавқеини мустаҳкамлашда давом этмоқда. Бутунжаҳон бокс ассоциациясининг июль ойи учун янгиланган рейтингида юртимизнинг 9 нафар вакили ўрин олди.
Бектемир Мелиқўзиев ва Муҳаммад Шехов ўз вазн тоифаларида биринчи рақамли даъвогар бўлиб қолди. Руслан Абдуллаев эса профессионал фаолиятида илк бор WBA’нинг расмий топ-15 рейтингига кирди.
Бир вазнда икки ўзбек топ-3дан жой олди
Энг эътиборли вазият биринчи ярим енгил вазн тоифасида кузатилмоқда. Муҳаммад Шехов рейтингда биринчи ўринни сақлаб қолган бўлса, собиқ жаҳон чемпиони Муроджон Аҳмадалиев учинчи поғонада бормоқда.
Ушбу дивизионда WBA суперчемпионлик камари япониялик Наоя Иноуэга тегишли. Демак, бир вазннинг кучли учлигида бир вақтнинг ўзида икки нафар ўзбекистонлик боксчи бор.
Шехов май ойида Ерни Бетанкурни 12 раундлик саралаш жангида очколар ҳисобига кўра мағлуб этганидан сўнг биринчи ўринга кўтарилганди. Июль рейтингида ҳам у энг яқин даъвогар мақомини сақлаб қолди.
Бироқ рейтингда биринчи бўлиш чемпионлик жанги дарҳол белгиланишини англатмайди. Бунинг учун WBA чемпионлик қўмитаси мажбурий ҳимоя ҳақида алоҳида қарор қабул қилиши ва томонларга музокара муддатини белгилаши керак.
Мелиқўзиевнинг мақоми янада аниқ
Бектемир Мелиқўзиев супер ўрта вазнда биринчи ўринда қолди. WBA расмий рейтингида унинг исми ёнида OC — Official Challenger, яъни расмий даъвогар белгиси кўрсатилган.
Бу оддий биринчи ўриндан кўра муҳимроқ мақом. У Мелиқўзиевнинг чемпионлик жанги учун асосий номзод эканини кўрсатади.
Супер ўрта вазнда WBA жаҳон чемпиони — мексикалик Жейми Мунгия. У 2026 йил май ойида Хосе Армандо Ресендизни очколар ҳисобига кўра мағлуб этиб, камарни қўлга киритган.
Шу тариқа, Мелиқўзиев учун энг катта эҳтимолий мақсад Мунгияга қарши чемпионлик жанги бўлиб турибди. Бироқ баҳс санаси, манзили ва музокаралар ҳолати ҳақида ҳозирча расмий эълон берилмаган.
Руслан Абдуллаев кучли 15ликка кирди
Июль рейтингидаги асосий янгиликлардан бири Руслан Абдуллаев билан боғлиқ. У биринчи ярим ўрта вазнда 13-ўринни эгаллаб, WBA’нинг расмий топ-15 рўйхатига илк бор кирди.
Абдуллаев июнь ойидаги кенгайтирилган ички рўйхатда 16-поғонада турганди. Шунинг учун унинг ҳозирги натижасини умуман биринчи марта баҳоланиши эмас, балки илк бор расмий кучли 15ликка кириши сифатида таърифлаш тўғрироқ бўлади.
Унинг қисқа профессионал фаолиятидаёқ бундай натижага эришгани алоҳида аҳамиятга эга. WBA маълумотига кўра, Абдуллаевнинг расмий рекорди 4 та ғалаба ва мағлубиятсиз натижадан иборат, шундан иккитаси нокаут билан якунланган.
Ушбу вазн чемпиони — америкалик Гэри Антуан Рассел. Абдуллаев ҳозирча чемпионлик жангига яқин позицияда эмас, аммо топ-15даги ҳар бир ғалаба уни юқори поғоналарга олиб чиқиши мумкин.
Ўзбекистонлик боксчиларнинг тўлиқ рейтинги
WBA’нинг июль ойи учун расмий рўйхатида ўзбекистонликлар қуйидаги ўринларни эгаллади:
Боксчи
Вазн тоифаси
Ўрни
Бектемир Мелиқўзиев
Супер ўрта вазн
1
Муҳаммад Шехов
Биринчи ярим енгил вазн
1
Муроджон Аҳмадалиев
Биринчи ярим енгил вазн
3
Ҳасанбой Дўсматов
Энг енгил вазн
6
Исроил Мадримов
Супер ярим ўрта вазн
7
Отабек Холматов
Ярим енгил вазн
8
Шаҳрам Ғиёсов
Ярим ўрта вазн
8
Сирочбек Исмоилов
Енгил вазн
13
Руслан Абдуллаев
Биринчи ярим ўрта вазн
13
Расмий рўйхатда Сирочбек Исмоиловнинг исми қисқартирилган шаклда — Siro Choi сифатида кўрсатилган. У чемпионлик камари ҳозирча вакант бўлган енгил вазн дивизионида 13-поғонани эгаллаган.
Дўсматов рейтингда барқарор қолди
Ҳасанбой Дўсматов WBA рейтингида олтинчи ўринни сақлаб қолди. Расмий рўйхатда у минимал эмас, энг енгил вазн — flyweight дивизионида қайд этилган. Ушбу вазннинг WBA чемпиони Рикардо Рафаэль Сандовал ҳисобланади.
Дўсматов 2026 йил бошидан буён ушбу поғонада барқарор турибди. Энди уни чемпионликка яқинлаштирадиган асосий омил юқори рейтингдаги рақибга қарши ғалаба ёки WBA саралаш жанги бўлиши мумкин.
Холматов ва Ғиёсов кучли ўнликда
Отабек Холматов ярим енгил вазнда 8-ўринни сақлаб қолди. Ушбу дивизион чемпиони америкалик Брендон Фигероа бўлиб, у 2026 йил февралда Ник Боллни 12-раундда тўхтатиб, WBA камарини қўлга киритган.
Шаҳрам Ғиёсов ҳам ярим ўрта вазнда 8-поғонада қолди. Бу вазнда WBA суперчемпионлик камари Роландо Ромерога, оддий жаҳон чемпионлиги эса Жек Каттераллга тегишли.
Икки боксчи ҳам кучли ўнликда тургани сабаб бир ёки икки муҳим ғалаба орқали саралаш жангига яқинлашиши мумкин. Бироқ рақиб танлови ва жанг мақоми бу жараёнда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.
Мадримов еттинчи поғонада қолди
Супер ярим ўрта вазнда Исроил Мадримов 7-ўринни сақлаб қолди. Дивизионнинг WBA чемпиони Жарон Эннис ҳисобланади.
Мадримов аввал WBA жаҳон чемпиони бўлгани ва элита рақибларга қарши жанг ўтказгани сабаб рейтингдаги бошқа даъвогарларга нисбатан катта тажрибага эга.
Аммо юқори поғоналарга қайтиш учун унга айнан супер ярим ўрта вазнда рейтингда турган кучли рақиб устидан ғалаба зарур бўлади.
Тўққиз боксчидан иккитаси чемпионликка жуда яқин
Янги рейтинг Ўзбекистон профессионал боксида фақат алоҳида юлдузлар эмас, турли вазнларда рақобатбардош боксчилар қатлами шаклланганини кўрсатмоқда.
Айни пайтда:
икки боксчи биринчи ўринда;
яна бир боксчи кучли учликда;
тўрт нафар вакил топ-10да;
икки ёш боксчи топ-15да бормоқда.
Энг катта эътибор Бектемир Мелиқўзиев ва Муҳаммад Шеховга қаратилади. Мелиқўзиев расмий даъвогар мақомига эга, Шехов эса Наоя Иноуэ чемпион бўлган дивизионда рейтинг пешқадами.
Руслан Абдуллаевнинг топ-15га кириши эса яқин йилларда ушбу рўйхатдаги ўзбекистонликлар сони яна ортиши мумкинлигини кўрсатади.
Сизнингча, Ўзбекистон боксчиларидан ким биринчи бўлиб навбатдаги WBA чемпионлик жангига чиқади — Мелиқўзиевми ёки Шехов? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!
…