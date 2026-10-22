Ягеллония — Андерлехт: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Ягеллония — Андерлехт учрашуви 23 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ягеллония бошланғич таркиби: 50. Абрамович С. (капитан), 27. Консейсан Р., 5. Витал Б., 4. Кобаяши Я., 23. Монтойя Г., 19. Клинг А., 14. Финнделл Х., 85. Козловски Э., 72. Юзвяк К., 99. Прелец Н., 7. Шмит К.

Ягеллония захирадагилари: 10. Агбонифо Дж., 32. Чиркович А., 11. Имас Х., 44. Константинопулос А., 21. Лосано С., 1. Перчел М., 6. Романчук Т., 30. Соу О., 3. Стойинович Д., 17. Силла И., 20. Вдовик Б.

Ягеллония бош мураббийи: Семенец А.

Андерлехт бошланғич таркиби: 26. Куземанс К. (капитан), 50. Барри К., 27. Петро Л., 4. Бьянконе Г., 5. Рябчук О., 83. Дегриф Т., 29. Струйкенс М., 19. Осгор Т., 18. Амброс Л., 9. Цветкович М., 10. Винклер М.

Андерлехт захирадагилари: 8. Амане Р., 11. Антман О., 6. Аугустинссон Л., 21. Бентаеб Т., 91. Бертаччини А., 32. Хеекерен Ж., 55. Кана М., 24. Льянсана Э., 79. Маамар А., 53. Охеа Н., 49. Ониа Секе Дж., 14. Сикан Д.

Андерлехт бош мураббийи: Бруно В.