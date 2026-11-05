Левски София — Ягеллония: таркиблар ва жонли матн

Европа лигаси доирасидаги Левски София — Ягеллония учрашуви 5 ноябр, 22:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Левски София бошланғич таркиби: 92. Вутсов С., 50. Димитров К. (капитан), 17. Эвертон Бала, 8. Груйич М., 3. Майкон, 4. Макун К., 19. Мубарик М., 21. Невес А., 7. Рейналдо, 35. Сержиньо, 22. Сула М.

Левски София захирадагилари: 47. Бурас А., 20. Сентельес А., 2. Эверттон С., 27. Куссо Д., 78. Луков М., 11. Око-Флекс А., 9. Переа Х., 31. Серафимов Н., 28. Стоянчов С., 18. Трдин Г., 1. Владимиров О.

Левски София бош мураббийи: Веласкес Ж.

Ягеллония бошланғич таркиби: 50. Абрамович С., 10. Агбонифо Дж., 27. Консейсан Р., 11. Имас Х., 19. Клинг А., 44. Константинопулос А., 23. Монтойя Г., 99. Прелец Н., 6. Романчук Т. (капитан), 3. Стойинович Д., 7. Шмит К.

Ягеллония захирадагилари: 32. Чиркович А., 14. Финнделл Х., 72. Юзвяк К., 4. Кобаяши Я., 85. Козловски Э., 21. Лосано С., 1. Перчел М., 30. Соу О., 5. Витал Б., 20. Вдовик Б.

Ягеллония бош мураббийи: Семенец А.