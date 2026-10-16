Ле-Ман — Тулуза: таркиблар ва жонли матн

·38·Спорт
Ле-Ман — Тулуза: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги Ле-МанТулуза учрашуви 16 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Ле-Ман бошланғич таркиби: 98. Кочик Н., 29. Бретель Л., 18. Буадес Л., 25. Гейе Д., 76. Ларуси Я., 14. Мафута Л., 19. Сидибе Д., 23. Траоре Д., 10. Веркрюсс Ж., 5. Вуайе Ҳ., 17. Йоҳу С. (капитан).

Ле-Ман бош мураббийи: Видейра П.

Тулуза бошланғич таркиби: 16. Рест Г., 23. Кассерес К., 15. Доннум А., 8. Йоргенсен Т., 3. Маккензи М., 22. Мессали Р., 2. Николайсен Р. (капитан), 13. Расселл-Роу Ж., 14. Сигур Н., 12. Тапе К., 20. Тенгстедт К.

Тулуза захирадагилари: 18. Амугу М., 1. Коллин Т., 94. Диалло И., 9. Идальго С., 5. Кумбасса С., 19. Одогу Д., 31. Шмидт Н., 7. Виньоло Ж., 6. Восса А.

Тулуза бош мураббийи: Аску Ж.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
3
Кристиан Кассерес (Тулуза) жарима зарбасини ноаниқ амалга оширди ва тўп дарвозадан анча узоқдан ўтиб кетди.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
23:46
Тулуза ўйинни бошлаб беради.
23:45
Бугунги ўйиннинг бош ҳаками Орельен Пети бўлади.
23:45
Биз энди бошланғич таркибларни билиб олдик. Уларни ушбу ўйиннинг тафсилотларида топишингиз мумкин.
23:45
Ассалому алайкум ва хуш келибсиз, бизнинг матнли жонли шарҳимизга! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
Ле-МанТулузаФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди11 октябр 08:52BMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этдиBMW 27 йиллик танаффусдан сўнг Ле-Ман пойгаларида тарихий натижани қайд этди18 июн 02:52Деп. А Корунья — Леванте: таркиблар ва жонли матнДеп. А Корунья — Леванте: таркиблар ва жонли матнБугун 23:03Фрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнФрозиноне — Сассуоло: таркиблар ва жонли матнБугун 22:51Айнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матнАйнтрахт Франкфурт — ФК Кёльн: таркиблар ва жонли матнБугун 22:34Брайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матнБрайтон — Кауно Жалгирис: таркиблар ва жонли матнКеча 22:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди