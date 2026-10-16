Ле-Ман — Тулуза: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Ле-Ман — Тулуза учрашуви 16 октябр, 23:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Ле-Ман бошланғич таркиби: 98. Кочик Н., 29. Бретель Л., 18. Буадес Л., 25. Гейе Д., 76. Ларуси Я., 14. Мафута Л., 19. Сидибе Д., 23. Траоре Д., 10. Веркрюсс Ж., 5. Вуайе Ҳ., 17. Йоҳу С. (капитан).
Ле-Ман бош мураббийи: Видейра П.
Тулуза бошланғич таркиби: 16. Рест Г., 23. Кассерес К., 15. Доннум А., 8. Йоргенсен Т., 3. Маккензи М., 22. Мессали Р., 2. Николайсен Р. (капитан), 13. Расселл-Роу Ж., 14. Сигур Н., 12. Тапе К., 20. Тенгстедт К.
Тулуза захирадагилари: 18. Амугу М., 1. Коллин Т., 94. Диалло И., 9. Идальго С., 5. Кумбасса С., 19. Одогу Д., 31. Шмидт Н., 7. Виньоло Ж., 6. Восса А.
Тулуза бош мураббийи: Аску Ж.
Изоҳлар 0
…