“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди

·36·Спорт
“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия чемпионатининг 6-турида "PSJ" ўз майдонида "Ле Ман"ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • "PSJ" сафида Бералдо (пеналти), Кварацхелия ва Аклиуш гол урган бўлса, "Ле Ман"дан Мафута жавоб қайтарди.
  • Ушбу ғалаба орқали "PSJ"
  • 11 очко билан 5-ўринга кўтарилди. Шу турда пешқадам "Монако" эса ўз уйида "Тулуза" билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, 14 очко билан пешқадамлигини сақлаб қолди.

Франция чемпионатининг 6-тури доирасида амалдаги чемпион «ПСЖ» ўз майдонида «Ле Ман»ни қабул қилиб, 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди. Мусобақа пешқадами «Монако» эса ўз уйида кутилмаганда «Тулуза» билан 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди.

Парижликлар ушбу муваффақият орқали очколари сонини кўпайтириб, юқори поғоналар сари юришини давом эттирди.

«ПСЖ»нинг ғалабали баҳси: Кварацхелиядан тезкор гол

Луис Энрике жамоаси баҳсни ҳужумкор руҳда бошлади ва ўйин давомида устунликни ўз қўлида сақлаб қолди:

  • Бералдонинг пенальтиси (19-дақиқа): Баҳснинг 19-дақиқасида мезбонлар пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди ва ҳимоячи Лукас Бералдо нуқтадан адашмай, парижликларни олдинга олиб чиқди;

  • «Ле Ман»нинг жавоб зарбаси (54-дақиқа): Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар ҳужумчиси Мафута ҳисобни тенглаштириб, мухлисларни бироз хавотирга солди;

  • Олтин алмаштириш ва ғалаба (61 ва 68-дақиқалар): 61-дақиқада захирадан майдонга тушган Хвича Кварацхелия атиги бир неча сония ўтиб рақиб дарвозасини ишғол этди ва «ПСЖ»ни қайта олдинга чиқарди. 68-дақиқада эса Магнес Аклиуш учинчи голни уриб, ўйинга якуний нуқтани қўйди;

  • Ферран Торрес голсиз қолди: Ҳужум чизиғида тўлиқ ҳаракат қилган испаниялик ҳужумчи Ферран Торрес бир нечта хавфли вазиятларга эга бўлган бўлса-да, бу сафар майдонни голсиз тарк этди.

«Монако»нинг очко йўқотиши ва турнир жадвалидаги ҳолат

Турнинг яна бир марказий учрашуви князликда драматик руҳда кечди:

  • «Монако» — «Тулуза» 2:2: Мезбонлар Диоп (29) ва Аблиннинг (38) голлари эвазига 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Бироқ иккинчи бўлимда «Тулуза» ирода кўрсатиб, Тенгстедт (48-дақиқа, пенальти) ҳамда Оппонгнинг (59) зарбалари эвазига ҳисобни тенглаштирди;

  • Турнир жадвали: Очко йўқотганига қарамай, «Монако» 14 очко жамғариб, чемпионатда яккапешқадамликни сақлаб қолди. Ғалаба қозонган «ПСЖ» эса 11 очко билан 5-ўринга кўтарилиб олди. «Ле Ман» 5 очко билан 12-поғонада қолмоқда.

Ўйин қайдномалари ва таркиблар

  • Лига 1. 6-тур

    «ПСЖ» — «Ле Ман» 3:1

    Голлар: Бералдо (19 пен.), Кварацхелия (61), Аклиуш (68) — Мафута (54).

  • «ПСЖ»: Сафонов, Ҳакимий (Дуэ, 72), Люка Эрнандес, Забарний, Дин, Невеш (Заир-Эмери, 58), Бералдо (Витинья, 59), Фернандес (Руис, 58), Аклиуш, Ферран Торрес, Годтс (Кварацхелия, 61).

  • «Ле Ман»: Коцик, Йоху, Войер, Буа Ноа, Лоре, Бамба, Бретел, Веркрюйс (Браҳими, 66), Калода, Диалло, Мафута.

  • «Монако» — «Тулуза» 2:2

    Голлар: Диоп (29), Аблин (38) — Тенгстедт (48 пен.), Оппонг (59).

Франция чемпионатида кучлар нисбати тобора тенглашиб бормоқда ва «ПСЖ» навбатдаги турларда пешқадам «Монако»ни қувиб етиш учун жиддий кураш олиб бориши кутилмоқда.

ПСЖЛига 1МонакоТулуза
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике «Барселона»дан олинган Ферран Торреснинг феноменал стартига баҳо бердиЛуис Энрике «Барселона»дан олинган Ферран Торреснинг феноменал стартига баҳо берди23 сентябр 06:27«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди«Барселона» Брэдли Барколя учун «ПСЖ»га расмий таклиф юборди14 июн 23:07ПСЖ сафарда «Анже» дарвозасига жавобсиз учта гол урдиПСЖ сафарда «Анже» дарвозасига жавобсиз учта гол урди26 апрел 02:01«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлди«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлди3 август 22:22«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсель»ни енгди!«Велодром»да классик драма: «ПСЖ» Маркиноснинг голи эвазига «Марсель»ни енгди!21 сентябр 06:55Торресдан тезкор зарба!: «ПСЖ» «Брест» сафарида минимал ҳисобда зафар қучдиТорресдан тезкор зарба!: «ПСЖ» «Брест» сафарида минимал ҳисобда зафар қучди14 сентябр 06:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди