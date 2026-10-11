“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия чемпионатининг 6-турида "PSJ" ўз майдонида "Ле Ман"ни 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
- "PSJ" сафида Бералдо (пеналти), Кварацхелия ва Аклиуш гол урган бўлса, "Ле Ман"дан Мафута жавоб қайтарди.
- Ушбу ғалаба орқали "PSJ"
- 11 очко билан 5-ўринга кўтарилди. Шу турда пешқадам "Монако" эса ўз уйида "Тулуза" билан 2:2 ҳисобида дуранг ўйнаб, 14 очко билан пешқадамлигини сақлаб қолди.
Франция чемпионатининг 6-тури доирасида амалдаги чемпион «ПСЖ» ўз майдонида «Ле Ман»ни қабул қилиб, 3:1 ҳисобида ишончли ғалабани расмийлаштирди. Мусобақа пешқадами «Монако» эса ўз уйида кутилмаганда «Тулуза» билан 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди.
Парижликлар ушбу муваффақият орқали очколари сонини кўпайтириб, юқори поғоналар сари юришини давом эттирди.
«ПСЖ»нинг ғалабали баҳси: Кварацхелиядан тезкор гол
Луис Энрике жамоаси баҳсни ҳужумкор руҳда бошлади ва ўйин давомида устунликни ўз қўлида сақлаб қолди:
Бералдонинг пенальтиси (19-дақиқа): Баҳснинг 19-дақиқасида мезбонлар пенальти тепиш ҳуқуқини қўлга киритди ва ҳимоячи Лукас Бералдо нуқтадан адашмай, парижликларни олдинга олиб чиқди;
«Ле Ман»нинг жавоб зарбаси (54-дақиқа): Иккинчи бўлим бошида меҳмонлар ҳужумчиси Мафута ҳисобни тенглаштириб, мухлисларни бироз хавотирга солди;
Олтин алмаштириш ва ғалаба (61 ва 68-дақиқалар): 61-дақиқада захирадан майдонга тушган Хвича Кварацхелия атиги бир неча сония ўтиб рақиб дарвозасини ишғол этди ва «ПСЖ»ни қайта олдинга чиқарди. 68-дақиқада эса Магнес Аклиуш учинчи голни уриб, ўйинга якуний нуқтани қўйди;
Ферран Торрес голсиз қолди: Ҳужум чизиғида тўлиқ ҳаракат қилган испаниялик ҳужумчи Ферран Торрес бир нечта хавфли вазиятларга эга бўлган бўлса-да, бу сафар майдонни голсиз тарк этди.
«Монако»нинг очко йўқотиши ва турнир жадвалидаги ҳолат
Турнинг яна бир марказий учрашуви князликда драматик руҳда кечди:
«Монако» — «Тулуза» 2:2: Мезбонлар Диоп (29) ва Аблиннинг (38) голлари эвазига 2:0 ҳисобида олдинда бораётган эди. Бироқ иккинчи бўлимда «Тулуза» ирода кўрсатиб, Тенгстедт (48-дақиқа, пенальти) ҳамда Оппонгнинг (59) зарбалари эвазига ҳисобни тенглаштирди;
Турнир жадвали: Очко йўқотганига қарамай, «Монако» 14 очко жамғариб, чемпионатда яккапешқадамликни сақлаб қолди. Ғалаба қозонган «ПСЖ» эса 11 очко билан 5-ўринга кўтарилиб олди. «Ле Ман» 5 очко билан 12-поғонада қолмоқда.
Ўйин қайдномалари ва таркиблар
Лига 1. 6-тур
«ПСЖ» — «Ле Ман» 3:1
Голлар: Бералдо (19 пен.), Кварацхелия (61), Аклиуш (68) — Мафута (54).
«ПСЖ»: Сафонов, Ҳакимий (Дуэ, 72), Люка Эрнандес, Забарний, Дин, Невеш (Заир-Эмери, 58), Бералдо (Витинья, 59), Фернандес (Руис, 58), Аклиуш, Ферран Торрес, Годтс (Кварацхелия, 61).
«Ле Ман»: Коцик, Йоху, Войер, Буа Ноа, Лоре, Бамба, Бретел, Веркрюйс (Браҳими, 66), Калода, Диалло, Мафута.
«Монако» — «Тулуза» 2:2
Голлар: Диоп (29), Аблин (38) — Тенгстедт (48 пен.), Оппонг (59).
Франция чемпионатида кучлар нисбати тобора тенглашиб бормоқда ва «ПСЖ» навбатдаги турларда пешқадам «Монако»ни қувиб етиш учун жиддий кураш олиб бориши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…