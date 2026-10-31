Труа — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Труа — Ле-Ман учрашуви 1 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Труа бошланғич таркиби: 40. Конате Ҳ., 2. Маронье Л., 6. Монфре А. (капитан), 4. Диас мл. М., 5. Гоцци П., 17. Милль А., 29. Карим Д., 8. Диоп М., 10. Ифнауи М., 20. Рипар Р., 23. Нкада Т.
Труа захирадагилари: 33. Бич П., 14. Бура И., 7. Диавара К., 11. Гомис И., 9. Ле Дуарон Ж., 26. Флипоно А., 22. Пикар Ҳ., 36. Сукуна И., 44. Тити Й.
Труа бош мураббийи: Дюмон С.
Ле-Ман бошланғич таркиби: 98. Кочик Н., 15. Буасс Н., 17. Йоҳу С. (капитан), 16. Торренте Р., 8. Лоре А., 18. Буадес Л., 9. Рабийяр А., 29. Бретель Л., 22. Калода Л., 14. Мафута Л., 13. Диалло Ҳ.
Ле-Ман захирадагилари: 26. Бамба Р., 7. Брахими Б., 25. Гейе Д., 20. Ҳарҳуз В., 1. Ҳатфут Э., 76. Ларуси Я., 23. Траоре Д., 10. Веркрюсс Ж., 5. Вуайе Ҳ.
Ле-Ман бош мураббийи: Видейра П.
Изоҳлар 0
…