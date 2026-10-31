Труа — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матн

·3·Спорт
Труа — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги Труа — Ле-Ман учрашуви 1 ноябр, 00:45 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Труа бошланғич таркиби: 40. Конате Ҳ., 2. Маронье Л., 6. Монфре А. (капитан), 4. Диас мл. М., 5. Гоцци П., 17. Милль А., 29. Карим Д., 8. Диоп М., 10. Ифнауи М., 20. Рипар Р., 23. Нкада Т.

Труа захирадагилари: 33. Бич П., 14. Бура И., 7. Диавара К., 11. Гомис И., 9. Ле Дуарон Ж., 26. Флипоно А., 22. Пикар Ҳ., 36. Сукуна И., 44. Тити Й.

Труа бош мураббийи: Дюмон С.

Ле-Ман бошланғич таркиби: 98. Кочик Н., 15. Буасс Н., 17. Йоҳу С. (капитан), 16. Торренте Р., 8. Лоре А., 18. Буадес Л., 9. Рабийяр А., 29. Бретель Л., 22. Калода Л., 14. Мафута Л., 13. Диалло Ҳ.

Ле-Ман захирадагилари: 26. Бамба Р., 7. Брахими Б., 25. Гейе Д., 20. Ҳарҳуз В., 1. Ҳатфут Э., 76. Ларуси Я., 23. Траоре Д., 10. Веркрюсс Ж., 5. Вуайе Ҳ.

Ле-Ман бош мураббийи: Видейра П.

ТруаЛе-МанФранция 1-лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тулуза — Труа: таркиблар ва жонли матнТулуза — Труа: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:26Осер — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матнОсер — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матн25 октябр 20:20Труа — Ланс: таркиблар ва жонли матнТруа — Ланс: таркиблар ва жонли матн17 октябр 22:47Ле-Ман — Тулуза: таркиблар ва жонли матнЛе-Ман — Тулуза: таркиблар ва жонли матн16 октябр 23:00Луис Энрикедан ҳайрат: Марокашлик латерал қандай қилиб ҳужумчи ролини бажармоқда?Луис Энрикедан ҳайрат: Марокашлик латерал қандай қилиб ҳужумчи ролини бажармоқда?Бугун 10:47Францияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой бердиФранцияда сенсация: “Лилль” 3-ўринга кўтарилди, “Ланс” эса муҳим очколарни бой бердиБугун 07:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози