Осер — Ле-Ман: таркиблар ва жонли матн

Франция 1-лигаси доирасидаги Осер — Ле-Ман учрашуви 25 октябр, 21:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Осер бошланғич таркиби: 1. Нарди П., 8. Ахамада Н., 92. Акпа К., 9. Арчер К., 5. Дануа К. (капитан), 21. Февр Р., 15. Макоссо К., 10. Намасо Д., 24. Око Б., 22. Оппегард Ф., 4. Туанзебе А.

Осер захирадагилари: 20. Диоманде С., 23. Диоп М., 34. Диубате Л., 17. Эква П., 47. Худда Й., 35. Легро Э., 32. Манденге Р., 46. Пьефор А., 77. Зоссу А.

Осер бош мураббийи: Стилл У.

Ле-Ман бошланғич таркиби: 98. Кочик Н., 29. Бретель Л., 18. Буадес Л., 22. Калода Л., 13. Диалло Ҳ., 8. Лоре А., 14. Мафута Л., 9. Рабийяр А., 19. Сидибе Д., 16. Торренте Р., 17. Йоҳу С. (капитан).

Ле-Ман захирадагилари: 26. Бамба Р., 15. Буасс Н., 7. Брахими Б., 25. Гейе Д., 20. Ҳарҳуз В., 1. Ҳатфут Э., 23. Траоре Д., 10. Веркрюсс Ж., . Видейра Л.

Ле-Ман бош мураббийи: Видейра П.