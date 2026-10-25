Тулуза — Труа: таркиблар ва жонли матн
Франция 1-лигаси доирасидаги Тулуза — Труа учрашуви 25 октябр, 21:15 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Тулуза бошланғич таркиби: 16. Рест Г., 22. Мессали Р., 2. Николайсен Р. (капитан), 3. Маккензи М., 12. Тапе К., 15. Доннум А., 23. Кассерес К., 14. Сигур Н., 8. Йоргенсен Т., 13. Расселл-Роу Ж., 20. Тенгстедт К.
Тулуза захирадагилари: 18. Амугу М., 37. Азизи И., 1. Коллин Т., 94. Диалло И., 9. Идальго С., 5. Кумбасса С., 31. Шмидт Н., 7. Виньоло Ж., 6. Восса А.
Тулуза бош мураббийи: Аску Ж.
Труа бошланғич таркиби: 40. Конате Ҳ., 2. Маронье Л., 6. Монфре А. (капитан), 4. Диас мл. М., 5. Гоцци П., 17. Милль А., 29. Карим Д., 8. Диоп М., 23. Нкада Т., 20. Рипар Р., 10. Ифнауи М.
Труа захирадагилари: 33. Бич П., 7. Диавара К., 31. Донкор Н., 11. Гомис И., 9. Ле Дуарон Ж., 26. Флипоно А., 22. Пикар Ҳ., 34. Симаха Л., 36. Сукуна И.
Труа бош мураббийи: Дюмон С.
Изоҳлар 0
…