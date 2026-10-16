Деп. А Корунья — Леванте: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Деп. А Корунья — Леванте учрашуви 17 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Деп. А Корунья бошланғич таркиби: 13. Роман Л., 23. Наварро Х., 20. Хименес Х., 22. Эде Б., 12. Куальята Г., 19. Крус Луисми, 14. Родригес Р., 8. Вильярес Янес Д. (капитан), 21. Сориано М., 10. Эрнандес Й., 32. Нсонго Б.

Деп. А Корунья захирадагилари: 2. Альтимира А., 17. Анхелиньо, 18. Асп Х., 37. Каррильо Н., 25. Фернандес А., 36. Гонсалес Й., 15. Лоурейро М., 11. Мелья Д., 4. Нуби Л., 31. Очоа М., 33. Санчес К., 24. Траоре А.

Деп. А Корунья бош мураббийи: Идальго А.

Леванте бошланғич таркиби: 13. Райан М., 29. Перес Н., 4. Дела, 3. Ндукве И., 23. Санчес М., 20. Рей О., 6. Реквена Д., 18. Бардели Э., 7. Бруге Р. (капитан), 9. Ромеро И., 24. Фернандес Т.

Леванте захирадагилари: 14. Кабельо Х., 27. Кортес П., 1. Кунат П., 36. Гальдин И., 17. Гарсия В., 2. Манди А., 11. Мусуайи Й., 8. Оласагасти Ж. А., 10. Ратков П., 16. Тапе А., 22. Толян Ж.

Леванте бош мураббийи: Кастро Л.