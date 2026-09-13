Леванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирлади

·2·Спорт
Леванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирлади

Испания футболида рақобат ва анъаналардан устун турадиган юксак спортчилик маданияти намоён бўлди. Валенсиянинг Леванте клуби ўз майдонида Барселона жамоасининг жаҳон чемпионлигини қўлга киритиб қайтган саккиз нафар футболчисини махсус олқишлар ва эсдалик совғалари билан кутиб олди. Ушбу воқеа мамлакат футбол жамоатчилиги ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва эҳтиром муҳитини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум қилинишича, Леванте раҳбарияти ва трибунадаги мухлислар клублараро рақобатни бир четга суриб қўйиб, Испания терма жамоасининг мундиалдаги зафарига улкан ҳисса қўшган футболчиларни шарафлашди. Шундай қилиб, мавсумнинг иккинчи турида Элче кўрсатган ташаббус Валенсияда ҳам муносиб давом эттирилди. Жамоалар майдонга чиқиб келаётган вақтда Сиутат де Valencia стадиони олқишларга бурканиб, жаҳон чемпионларини қизғин қарши олди.

Тантанали маросим ва қимматбаҳо совғалар

Тадбир давомида Леванте клуби президенти Пабло Санчес Моранте шахсан майдонга тушиб, Барселона вакилларига миннатдорчилик билдирди. Клуб раҳбари ҳар бир жаҳон чемпионига маҳаллий ҳунармандчилик асосида махсус тайёрланган ва улар учун алоҳида персонализация қилинган эсдалик совғаларини топширди. Майдондаги бу самимий ҳурмат кўрсатиш жараёни футболчиларнинг ўзида ҳам катта таассурот қолдирди.

Эътиборлиси, тақдирлаш маросимида нафақат тажрибали футболчилар, балки Ла Масиа академиясининг ёрқин юлдузлари ҳам эътибор марказида бўлди. Хусусан, Родри, Педри, Ламине Ямал, Пау Кубарси, Дани Олмо, Жоан Гарсия, Эрик Гарсия ҳамда Гави каби саккиз нафар иқтидорли ўйинчи мазкур эҳтиромдан баҳраманд бўлди. Уларнинг ҳар бири мухлислар олқиши остида совғаларни қабул қилиб олди.

Майдондаги шафқатсиз рақобат

Гарчи учрашув олдидан илиқ байрамона муҳит ҳукм сурган бўлса-да, майдондаги ўйин бошлангач, амалдаги чемпионлар рақибга сира имкон қолдирмади. Барселона футболчилари биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ўйин тақдирини деярли ҳал қилиб, икки тўп фарқи билан олдинга ўқиб олишди. Ўйиннинг 5-дақиқасиданоқ Хави Эспарт ҳисобни очган бўлса, 19-дақиқада Ламине Ямал бу устунликни янада мустаҳкамлади.

Шу билан бирга, Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоанинг олдинда турган қийин ўйинлари, хусусан Чемпионлар лигаси ва ички чемпионат баҳсларини инобатга олиб, таркибда ротация қилди. Германиялик мутахассис футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш мақсадида бошланғич таркибга бешта янги ўйинчини киритди. Жумладан, ҳимоя чизиғида юзидан жароҳати борлиги сабабли махсус ҳимоя ниқобида ҳаракат қилган Эрик Гарсияга ҳам имкон берилди.

Бу каби воқеалар Испания футболида нафақат натижа, балки инсоний муносабатлар ва спорт этикаси биринчи ўринда туришини яна бир бор исботлади. Леванте клубининг бу саъй-ҳаракати мамлакат футбол тарихида унутилмас лаҳзалардан бири сифатида ёзиб қолинди.

БарселонаЛевантеЛаЛигаФутболХанси Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Бугун, 17:49Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Бугун, 17:43Мессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугалиМессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугалиБугун, 09:37«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуринью «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнг«10 та ўзгариш қилолмайман!»: Моуринью «Райо Валекано» мағлуб этилган ўйиндан сўнгБугун, 09:31Мареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашувиМареска дерби олдидан янги юлдузини мақтади: Бугун «Сити» ва «Юнайтед» тўқнашувиБугун, 09:24Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Лаша Гуджеджиани расман Ўзбекистон дзюдо терма жамоаси бош мураббийи этиб тайинланди!Бугун, 09:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?