Леванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирлади
Испания футболида рақобат ва анъаналардан устун турадиган юксак спортчилик маданияти намоён бўлди. Валенсиянинг Леванте клуби ўз майдонида Барселона жамоасининг жаҳон чемпионлигини қўлга киритиб қайтган саккиз нафар футболчисини махсус олқишлар ва эсдалик совғалари билан кутиб олди. Ушбу воқеа мамлакат футбол жамоатчилиги ўртасидаги ўзаро ҳурмат ва эҳтиром муҳитини яққол кўрсатиб берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум қилинишича, Леванте раҳбарияти ва трибунадаги мухлислар клублараро рақобатни бир четга суриб қўйиб, Испания терма жамоасининг мундиалдаги зафарига улкан ҳисса қўшган футболчиларни шарафлашди. Шундай қилиб, мавсумнинг иккинчи турида Элче кўрсатган ташаббус Валенсияда ҳам муносиб давом эттирилди. Жамоалар майдонга чиқиб келаётган вақтда Сиутат де Valencia стадиони олқишларга бурканиб, жаҳон чемпионларини қизғин қарши олди.
Тантанали маросим ва қимматбаҳо совғаларТадбир давомида Леванте клуби президенти Пабло Санчес Моранте шахсан майдонга тушиб, Барселона вакилларига миннатдорчилик билдирди. Клуб раҳбари ҳар бир жаҳон чемпионига маҳаллий ҳунармандчилик асосида махсус тайёрланган ва улар учун алоҳида персонализация қилинган эсдалик совғаларини топширди. Майдондаги бу самимий ҳурмат кўрсатиш жараёни футболчиларнинг ўзида ҳам катта таассурот қолдирди.
Эътиборлиси, тақдирлаш маросимида нафақат тажрибали футболчилар, балки Ла Масиа академиясининг ёрқин юлдузлари ҳам эътибор марказида бўлди. Хусусан, Родри, Педри, Ламине Ямал, Пау Кубарси, Дани Олмо, Жоан Гарсия, Эрик Гарсия ҳамда Гави каби саккиз нафар иқтидорли ўйинчи мазкур эҳтиромдан баҳраманд бўлди. Уларнинг ҳар бири мухлислар олқиши остида совғаларни қабул қилиб олди.
Майдондаги шафқатсиз рақобатГарчи учрашув олдидан илиқ байрамона муҳит ҳукм сурган бўлса-да, майдондаги ўйин бошлангач, амалдаги чемпионлар рақибга сира имкон қолдирмади. Барселона футболчилари биринчи бўлимнинг ўзидаёқ ўйин тақдирини деярли ҳал қилиб, икки тўп фарқи билан олдинга ўқиб олишди. Ўйиннинг 5-дақиқасиданоқ Хави Эспарт ҳисобни очган бўлса, 19-дақиқада Ламине Ямал бу устунликни янада мустаҳкамлади.
Шу билан бирга, Барселона бош мураббийи Ханси Флик жамоанинг олдинда турган қийин ўйинлари, хусусан Чемпионлар лигаси ва ички чемпионат баҳсларини инобатга олиб, таркибда ротация қилди. Германиялик мутахассис футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сақлаб қолиш мақсадида бошланғич таркибга бешта янги ўйинчини киритди. Жумладан, ҳимоя чизиғида юзидан жароҳати борлиги сабабли махсус ҳимоя ниқобида ҳаракат қилган Эрик Гарсияга ҳам имкон берилди.
Бу каби воқеалар Испания футболида нафақат натижа, балки инсоний муносабатлар ва спорт этикаси биринчи ўринда туришини яна бир бор исботлади. Леванте клубининг бу саъй-ҳаракати мамлакат футбол тарихида унутилмас лаҳзалардан бири сифатида ёзиб қолинди.
Изоҳлар 0
…