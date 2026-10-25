Реал Сосьедад — Леванте: таркиблар ва жонли матн

·28·Спорт
Реал Сосьедад — Леванте: таркиблар ва жонли матн

Испания Ла Лигаси доирасидаги Реал СосьедадЛеванте учрашуви 25 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Реал Сосьедад бошланғич таркиби: 1. Ремиро А., 22. Форт Ҳ., 6. Мартин Ж., 19. Сарр М., 17. Гомес С., 24. Сучич Л., 4. Горрочатеги Ж., 8. Турриентес Б., 11. Гедеш Г., 10. Оярсабал М. (капитан), 9. Оскарссон О.

Реал Сосьедад захирадагилари: 2. Арамбуру Ж., 7. Барренечеа А., 21. Ҳеррера Й., 14. Кубо Т., 15. Марин П., 13. Марреро У., 3. Муньос А., 12. Очиенг Ж., 16. Пачеко Ж., 18. Солер К., 23. Захарян А., 5. Зубелдиа И.

Реал Сосьедад бош мураббийи: Матараццо П.

Леванте бошланғич таркиби: 13. Райан М., 29. Перес Н., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 23. Санчес М., 7. Бруге Р. (капитан), 8. Оласагасти Ж. А., 6. Реквена Д., 24. Фернандес Т., 9. Ромеро И., 10. Ратков П.

Леванте захирадагилари: 14. Кабельо Х., 27. Кортес П., 1. Кунат П., 21. Этта Эйонг К., 17. Гарсия В., 11. Мусуайи Й., 32. Примо А., 20. Рей О., 33. Сантос М., 5. Сотело Ҳ., 16. Тапе А., 22. Толян Ж.

Леванте бош мураббийи: Кастро Л.

Жонли репортаж1-0 ЖОНЛИ
14
Реал Сосьедад ўз ўйинини топиб олаётгандек кўринмоқда ва тўп назоратини ўз қўлига олди. Ҳужумчиларнинг ажойиб ҳаракатлари ҳимоячиларга ҳужумни бошлаб бериш имконини яратмоқда.
12
Жон Мартин (Реал Сосьедад) рақибини йиқитди. Хавьер Альберола вазиятни аниқ кўриб турди ва ҳуштак чалиб, қоидабузарликни қайд этди.
8
Орри Оскарссон (Реал Сосьедад) ўйиндан ташқари ҳолатда қолиб кетди!
61-0
Орри Оскарссон (Реал Сосьедад) жарима майдончаси ичига етказиб берилган аниқ узатмани қабул қилиб олди ва унда жуда кўп бўш ҳудуд бор эди. У иккиланмай пастдан зарба йўллади ва тўп дарвозанинг қуйи ўнг бурчагидан жой олди.
6
Узун паслар, қисқа паслар ва бир-икки тегинишда амалга оширилган узатмалар. Реал Сосьедад тўпни назорат қилиш ва ўйинчилар ўртасида аниқ пасларни амалга ошириш орқали ажойиб жамоавий ўйин кўрсатмоқда. Рақиб ўйинчиларига ҳозирча тўпни олиб қўйиш жуда қийин бўлмоқда.
2
Гонсалу Гедеш (Реал Сосьедад) кучли кураш олиб борди ва Хавьер Альберола фол қайд этиб, ҳуштак чалди.
1
Ҳакам ҳуштагини чалди ва ўйин бошланди.
22:30
Реал Сосьедад ўйинни бошлаб беради.
22:30
Бугунги ўйин бош ҳаками Хавьер Альберола бўлади.
22:30
Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари аллақачон эълон қилинди ва сиз уларни ушбу ўйин тафсилотларида кўришингиз мумкин.
22:30
Бизнинг матнли жонли эфиримизга хуш келибсиз. Биз сизга майдонда бўлаётган воқеалар ҳақида батафсил маълумот беришга ҳаракат қиламиз. Ўйин бошланишига жуда оз вақт қолди.
Реал СосьедадЛевантеИспания Ла Лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Леванте — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матнЛеванте — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матн21 октябр 22:02Деп. А Корунья — Леванте: таркиблар ва жонли матнДеп. А Корунья — Леванте: таркиблар ва жонли матн16 октябр 23:03Малага — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матнМалага — Реал Сосьедад: таркиблар ва жонли матн18 октябр 20:23Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлдиБарселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлди13 сентябр 21:55Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиЯмалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди13 сентябр 21:41Леванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирладиЛеванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирлади13 сентябр 20:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди