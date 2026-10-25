Реал Сосьедад — Леванте: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Реал Сосьедад — Леванте учрашуви 25 октябр, 22:30 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Реал Сосьедад бошланғич таркиби: 1. Ремиро А., 22. Форт Ҳ., 6. Мартин Ж., 19. Сарр М., 17. Гомес С., 24. Сучич Л., 4. Горрочатеги Ж., 8. Турриентес Б., 11. Гедеш Г., 10. Оярсабал М. (капитан), 9. Оскарссон О.
Реал Сосьедад захирадагилари: 2. Арамбуру Ж., 7. Барренечеа А., 21. Ҳеррера Й., 14. Кубо Т., 15. Марин П., 13. Марреро У., 3. Муньос А., 12. Очиенг Ж., 16. Пачеко Ж., 18. Солер К., 23. Захарян А., 5. Зубелдиа И.
Реал Сосьедад бош мураббийи: Матараццо П.
Леванте бошланғич таркиби: 13. Райан М., 29. Перес Н., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 23. Санчес М., 7. Бруге Р. (капитан), 8. Оласагасти Ж. А., 6. Реквена Д., 24. Фернандес Т., 9. Ромеро И., 10. Ратков П.
Леванте захирадагилари: 14. Кабельо Х., 27. Кортес П., 1. Кунат П., 21. Этта Эйонг К., 17. Гарсия В., 11. Мусуайи Й., 32. Примо А., 20. Рей О., 33. Сантос М., 5. Сотело Ҳ., 16. Тапе А., 22. Толян Ж.
Леванте бош мураббийи: Кастро Л.
Изоҳлар 0
…