Леванте — Атл. Мадрид: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Леванте — Атл. Мадрид учрашуви 31 октябр, 18:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Леванте бошланғич таркиби: 13. Райан М., 7. Бруге Р., 21. Этта Эйонг К., 24. Фернандес Т., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 8. Оласагасти Ж. А., 29. Перес Н., 6. Реквена Д., 9. Ромеро И., 22. Толян Ж.
Леванте бош мураббийи: Кастро Л.
Атл. Мадрид бошланғич таркиби: 13. Облак Я. (капитан), 19. Альварес Х., 10. Баэна А., 8. Барриос П., 22. Гримальдо А., 17. Ганцко Д., 23. Юльманн М., 7. Ли Кан Ин, 14. Льоренте М., 18. Пубиль М., 20. Симеоне Дж.
Атл. Мадрид захирадагилари: 15. Дэвид Дж., 27. Домингес Х., 25. Эскивель С., 24. Ле Норман Р., 11. Лукман А., 30. Мартинес Д., 4. Мендоса Р., 1. Муссо Х., 16. Ортис А., 21. Ромеро К., 9. Сёрлот А., 3. Варгас О.
Атл. Мадрид бош мураббийи: Симеоне Д.
Изоҳлар 0
…