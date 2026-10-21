Леванте — Атлетик Бильбао: таркиблар ва жонли матн
Испания Ла Лигаси доирасидаги Леванте — Атлетик Бильбао учрашуви 21 октябр, 23:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.
Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.
Леванте бошланғич таркиби: 13. Райан М., 7. Бруге Р. (капитан), 24. Фернандес Т., 2. Манди А., 3. Ндукве И., 8. Оласагасти Ж. А., 10. Ратков П., 6. Реквена Д., 9. Ромеро И., 23. Санчес М., 22. Толян Ж.
Леванте бош мураббийи: Кастро Л.
Атлетик Бильбао бошланғич таркиби: 1. Симон У., 5. Альварес Й., 17. Берчиче Ю., 7. Беренгер А., 18. Хаурегисар М., 14. Лапорт А., 31. Луи-Жан Ж., 23. Наварро Р., 15. Ринкон Х., 16. Руис де Галаррета И., 21. Саннади М.
Атлетик Бильбао бош мураббийи: Терзич Э.
Изоҳлар 0
…