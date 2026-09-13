Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди
Испания Ла Лигасининг 5-турида мусобақа пешқадами «Барселона» Валенсия сафарида «Леванте» меҳмони бўлиб, мухлисларга ҳақиқий голлар фестивали ва даҳшатли интригани тақдим этди. «Сюдад де Валенсия» стадионида кечган кескин баҳсда Ҳанси Флик шогирдлари 4:2 ҳисобида иродали ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Каталонияликларнинг ёш вундеркинди Ламин Ямал ўйинда дубль қайд этиб, ғалабанинг бош қаҳрамонига айланган бўлса, жамоа сардори ва етакчиларидан бири Рафинья иккита голли узатма билан майдонда порлади.
Учрашув сўнгида «Леванте» ҳисобни қисқартириб, босимни кучайтирган бўлса-да, захирадан тушган Адейеми қўшиб берилган дақиқаларда нуқтани қўйди. Бешта турдан сўнг 15 очко жамғариб, Ла Лигада йўқотишсиз одимлаётган «кўк-анорранглилар» чемпионлик пойгасидаги мавқеини янада мустаҳкамлаб олди. Хўш, Валенсиядаги 6 та гол қай тариқа урилди, Ямал ва Рафинья тандеми «Леванте» ҳимоясини қандай чилпарчин қилди ҳамда Фликнинг 100 фоизлик юриши рақибларни қанчалик хавотирга солмоқда?
«Сюдад де Валенсия»даги голлар ёмғири: 4:2 ҳисобининг тўлиқ хроникаси
Учрашув илк дақиқалардан бошлаб очиқ ва шиддатли ҳужумкор руҳда бошланди:
5-дақиқадаёқ тезкор гол: Мезбонлар хатосидан унумли фойдаланган Эспарт баҳснинг 5-дақиқасидаёқ ҳисобни очиб, каталонияликларни олдинга олиб чиқди;
Ямалнинг бенефиси: 19-дақиқада Ламин Ямал чиройли ҳаракат билан орадаги фарқни оширган бўлса, иккинчи бўлим бошида — 48-дақиқада пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, ўз ҳисобига дубль ёздириб қўйди;
«Леванте»нинг шиддатли қайтиши: 0:3 ҳисобидан сўнг мезбонлар таслим бўлмади — 79-дақиқада Ромеро, 88-дақиқада эса Бруги гол уриб, ҳисобни 2:3 кўринишига келтирди ва стадионда ҳақиқий асабий драматизм юзага келди;
Адейемининг якуний зарбаси: Қўшиб берилган 90+3-дақиқада захирадан тушган Карим Адейеми қарши ҳужумда тўп киритиб, интригага буткул чек қўйди — 2:4.
Ямалдан дубль, Рафиньядан 2 та ассист: Етакчиларнинг ёрқин ўйини
Каталония клубининг ғалабаси ҳужумчиларнинг юқори индивидуал маҳоратига таянди:
Ламин Ямал яна диққат марказида: Ёш иқтидор соҳиби нафақат иккита гол урди, балки қанотда рақиб ҳимоячиларига тинимсиз босим ўтказиб, ўйиннинг энг яхши футболчиларидан бири бўлди;
Рафинья — асосий плеймейкер: Бразилиялик вингер майдондаги мукаммал ҳаракатлари билан жамоадошларини икки бор қулай позицияга чиқариб, 2 та голли пас муаллифига айланди;
Флик ротациясининг иш бериши: Немис мутахассиси Мартин ўрнига Кристенсенни, Педри, Ямал ва Гордон ўрнига Бернал, Олмо ҳамда Адейемини майдонга тушириб, ҳал қилувчи дақиқаларда темпни ушлаб қолишга эришди.
5 ўйинда 15 очко: «Барселона» Ла Лига тахтида мутлақ пешқадам
Мазкур ғалаба каталонияликларнинг чемпионлик йўлидаги позициясини янада мустаҳкамлади:
100 фоизлик бенуқсон старт: Ҳанси Флик қўл остида 5 та баҳсда 5 та ғалаба қайд этган «Барселона» 15 очко билан турнир жадвалининг яккапешқадами бўлиб турибди;
Рақибларга босим: Мадриднинг «Реал» клуби (12 очко) таъқибига қарамай, каталонияликлар хатосиз ҳаракат қилиб, очко йўқотмасдан олдинга интилмоқда;
«Леванте»нинг қийин аҳволи: Валенсия клуби 5 та турдан сўнг 5 очко билан жадвалнинг 13-поғонасида қолмоқда.
Ҳанси Флик бошчилигидаги «Барселона» майдондаги ёрқин ва голларга бой футболи билан янги мавсумда чемпионликни ҳеч кимга бермасликка қатъий бел боғлаганини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, Ламин Ямал ва Рафинья етакчилигидаги «Барселона» бу мавсумда Ла Лига чемпионлиги билан бирга Чемпионлар лигасида ҳам бош соврин учун асосий даъвогарга айлана оладими? Ҳимояда ўйин сўнгида иккита гол ўтказиб юборилиши Ҳанси Флик учун жиддий огоҳлантириш бўлиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона»нинг ушбу даҳшатли ғалабаси таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…