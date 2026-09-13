Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди

·0·Спорт
Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозонди

Испания Ла Лигасининг 5-турида мусобақа пешқадами «Барселона» Валенсия сафарида «Леванте» меҳмони бўлиб, мухлисларга ҳақиқий голлар фестивали ва даҳшатли интригани тақдим этди. «Сюдад де Валенсия» стадионида кечган кескин баҳсда Ҳанси Флик шогирдлари 4:2 ҳисобида иродали ва ишончли ғалабани қўлга киритди. Каталонияликларнинг ёш вундеркинди Ламин Ямал ўйинда дубль қайд этиб, ғалабанинг бош қаҳрамонига айланган бўлса, жамоа сардори ва етакчиларидан бири Рафинья иккита голли узатма билан майдонда порлади.

Учрашув сўнгида «Леванте» ҳисобни қисқартириб, босимни кучайтирган бўлса-да, захирадан тушган Адейеми қўшиб берилган дақиқаларда нуқтани қўйди. Бешта турдан сўнг 15 очко жамғариб, Ла Лигада йўқотишсиз одимлаётган «кўк-анорранглилар» чемпионлик пойгасидаги мавқеини янада мустаҳкамлаб олди. Хўш, Валенсиядаги 6 та гол қай тариқа урилди, Ямал ва Рафинья тандеми «Леванте» ҳимоясини қандай чилпарчин қилди ҳамда Фликнинг 100 фоизлик юриши рақибларни қанчалик хавотирга солмоқда?

«Сюдад де Валенсия»даги голлар ёмғири: 4:2 ҳисобининг тўлиқ хроникаси

Учрашув илк дақиқалардан бошлаб очиқ ва шиддатли ҳужумкор руҳда бошланди:

  • 5-дақиқадаёқ тезкор гол: Мезбонлар хатосидан унумли фойдаланган Эспарт баҳснинг 5-дақиқасидаёқ ҳисобни очиб, каталонияликларни олдинга олиб чиқди;

  • Ямалнинг бенефиси: 19-дақиқада Ламин Ямал чиройли ҳаракат билан орадаги фарқни оширган бўлса, иккинчи бўлим бошида — 48-дақиқада пенальтини совуққонлик билан амалга ошириб, ўз ҳисобига дубль ёздириб қўйди;

  • «Леванте»нинг шиддатли қайтиши: 0:3 ҳисобидан сўнг мезбонлар таслим бўлмади — 79-дақиқада Ромеро, 88-дақиқада эса Бруги гол уриб, ҳисобни 2:3 кўринишига келтирди ва стадионда ҳақиқий асабий драматизм юзага келди;

  • Адейемининг якуний зарбаси: Қўшиб берилган 90+3-дақиқада захирадан тушган Карим Адейеми қарши ҳужумда тўп киритиб, интригага буткул чек қўйди — 2:4.

Ямалдан дубль, Рафиньядан 2 та ассист: Етакчиларнинг ёрқин ўйини

Каталония клубининг ғалабаси ҳужумчиларнинг юқори индивидуал маҳоратига таянди:

  • Ламин Ямал яна диққат марказида: Ёш иқтидор соҳиби нафақат иккита гол урди, балки қанотда рақиб ҳимоячиларига тинимсиз босим ўтказиб, ўйиннинг энг яхши футболчиларидан бири бўлди;

  • Рафинья — асосий плеймейкер: Бразилиялик вингер майдондаги мукаммал ҳаракатлари билан жамоадошларини икки бор қулай позицияга чиқариб, 2 та голли пас муаллифига айланди;

  • Флик ротациясининг иш бериши: Немис мутахассиси Мартин ўрнига Кристенсенни, Педри, Ямал ва Гордон ўрнига Бернал, Олмо ҳамда Адейемини майдонга тушириб, ҳал қилувчи дақиқаларда темпни ушлаб қолишга эришди.

5 ўйинда 15 очко: «Барселона» Ла Лига тахтида мутлақ пешқадам

Мазкур ғалаба каталонияликларнинг чемпионлик йўлидаги позициясини янада мустаҳкамлади:

  • 100 фоизлик бенуқсон старт: Ҳанси Флик қўл остида 5 та баҳсда 5 та ғалаба қайд этган «Барселона» 15 очко билан турнир жадвалининг яккапешқадами бўлиб турибди;

  • Рақибларга босим: Мадриднинг «Реал» клуби (12 очко) таъқибига қарамай, каталонияликлар хатосиз ҳаракат қилиб, очко йўқотмасдан олдинга интилмоқда;

  • «Леванте»нинг қийин аҳволи: Валенсия клуби 5 та турдан сўнг 5 очко билан жадвалнинг 13-поғонасида қолмоқда.

Ҳанси Флик бошчилигидаги «Барселона» майдондаги ёрқин ва голларга бой футболи билан янги мавсумда чемпионликни ҳеч кимга бермасликка қатъий бел боғлаганини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, Ламин Ямал ва Рафинья етакчилигидаги «Барселона» бу мавсумда Ла Лига чемпионлиги билан бирга Чемпионлар лигасида ҳам бош соврин учун асосий даъвогарга айлана оладими? Ҳимояда ўйин сўнгида иккита гол ўтказиб юборилиши Ҳанси Флик учун жиддий огоҳлантириш бўлиши керакми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барселона»нинг ушбу даҳшатли ғалабаси таҳлилини барча футбол ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

БарселонаЛевантеЛа ЛигаХанси Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБугун, 21:32Саудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиСаудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиБугун, 21:00Леванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирладиЛеванте Барселона жаҳон чемпионларини муносиб тақдирладиБугун, 20:13Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Мареска Эрлинг Ҳоланднинг фидойилигига тан берди — Дерби олдидан шов-шувли эътироф!Бугун, 17:49Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Жозе Моуринью захира ўриндиғидаги ҳиссиётлари ва ривожланиш режасини очиқлади!Бугун, 17:43Мессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугалиМессидан гол, 4та голли триллер: «Интер Майами» — «Нэшвилл» баҳси дуранг билан тугалиБугун, 09:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?