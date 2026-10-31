“Атлетико” сафарда ишончли ғалабага эришиб, Ла Лига пешқадамига айланди

·0·Спорт
“Атлетико” сафарда ишончли ғалабага эришиб, Ла Лига пешқадамига айланди

Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида Мадриднинг «Атлетико» клуби сафарда «Леванте» меҳмони бўлиб, ишончли ва муҳим ғалабани қўлга киритди. Валенсияда кечган беллашувда мадридликлар ўз синфи ва тажрибасини тўлиқ намойиш этиб, рақиб дарвозасига жавобсиз иккита тўп киритди — 2:0.

Ушбу ғалаба эвазига Диего Симеоне шогирдлари ўз очколари сонини 28 тага етказиб олиб, турнир жадвалининг 1-поғонаси — пешқадамликни эгаллади.

Ўйин хроникаси: Грималдонинг старти ва Симеоненинг нуқтаси

Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий дақиқалар қуйидагича кўриниш олди:

  • Ҳисоб очилди (36-дақиқа): Баҳснинг биринчи бўлимида босимни оширган меҳмонлар 36-дақиқада ўз мақсадларига эришди — Алекс Грималдо рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, «Атлетико»ни олдинга олиб чиқди;

  • Якуний нуқта (62-дақиқа): Иккинчи бўлимда «Леванте» мувозанатни тиклашга уринган бир пайтда, мадридликлар тезкор қарши ҳужум уюштирди ва Жулиано Симеоне 62-дақиқада ҳисобдаги фарқни иккитага ошириб, баҳсга якуний нуқтани қўйди — 0:2;

  • Ишончли ҳимоя: Ўйин якунига қадар дарвозабон Ян Облак бошчилигидаги мудофаа чизиғи рақибга ҳеч қандай жиддий имконият қолдирмади.

Турнир жадвалидаги вазият

Қўлга киритилган 3 очко турнир жадвалидаги мувозанатга катта таъсир кўрсатди:

  • «Атлетико» — пешқадам: 10 та учрашувдан сўнг 28 очко жамғарган мадридликлар якка пешқадамликка кўтарилиб, чемпионлик пойгасидаги позициясини янада мустаҳкамлади;

  • «Леванте» пастки поғоналарда: Мағлубиятга учраган мезбонлар 10 очко билан турнир жадвалининг 16-поғонасида қолмоқда ва хавфли ҳудуддан узоқлаша олмаяпти.

Протокол ва таркиблар

  • Ла Лига. 10-тур

  • «Леванте» — «Атлетико» 0:2

  • Голлар: Грималдо (36), Жулиано Симеоне (62).

Асосий таркиблар:

  • «Леванте»: Райан, Ндукве, Начо Перес, Толян (де ла Фуэнте, 71), Манди, Бруге, Оласагасти, Реквена (Ратков, 71), Ромеро, Фернандес (Рей Ориол, 71), Йонг (Виктор Гарсия, 71).

  • «Атлетико»: Облак, Ҳанско, Лоренте, Пубил, Грималдо, Барриос, Баэна, Жулиано Симеоне, Юлманн, Алварес (Сёрлот, 67), Ли Кан Ин (Дэвид, 67).

Ла ЛигаАтлетико МадридЛевантеДиего Симеоне
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Октябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилдиОктябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади? Ла Лига якуний учликни эълон қилдиКеча 07:17“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...“Атлетико” устози “Манчестер Юнайтед”га қарши режасини эълон қилди...13 октябр 13:07“Атлетико Мадрид” “Депортиво”ни енгиб, 2-ўринда мустаҳкамланди“Атлетико Мадрид” “Депортиво”ни енгиб, 2-ўринда мустаҳкамланди25 октябр 08:50Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирди21 август 15:38Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариАтлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлари20 август 14:14Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирдиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг келажаги ҳақида фикр билдирди18 август 16:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози