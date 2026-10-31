“Атлетико” сафарда ишончли ғалабага эришиб, Ла Лига пешқадамига айланди
Испания Ла Лигасининг 10-тури доирасида Мадриднинг «Атлетико» клуби сафарда «Леванте» меҳмони бўлиб, ишончли ва муҳим ғалабани қўлга киритди. Валенсияда кечган беллашувда мадридликлар ўз синфи ва тажрибасини тўлиқ намойиш этиб, рақиб дарвозасига жавобсиз иккита тўп киритди — 2:0.
Ушбу ғалаба эвазига Диего Симеоне шогирдлари ўз очколари сонини 28 тага етказиб олиб, турнир жадвалининг 1-поғонаси — пешқадамликни эгаллади.
Ўйин хроникаси: Грималдонинг старти ва Симеоненинг нуқтаси
Учрашув тақдирини ҳал қилган асосий дақиқалар қуйидагича кўриниш олди:
Ҳисоб очилди (36-дақиқа): Баҳснинг биринчи бўлимида босимни оширган меҳмонлар 36-дақиқада ўз мақсадларига эришди — Алекс Грималдо рақиб дарвозасини аниқ нишонга олиб, «Атлетико»ни олдинга олиб чиқди;
Якуний нуқта (62-дақиқа): Иккинчи бўлимда «Леванте» мувозанатни тиклашга уринган бир пайтда, мадридликлар тезкор қарши ҳужум уюштирди ва Жулиано Симеоне 62-дақиқада ҳисобдаги фарқни иккитага ошириб, баҳсга якуний нуқтани қўйди — 0:2;
Ишончли ҳимоя: Ўйин якунига қадар дарвозабон Ян Облак бошчилигидаги мудофаа чизиғи рақибга ҳеч қандай жиддий имконият қолдирмади.
Турнир жадвалидаги вазият
Қўлга киритилган 3 очко турнир жадвалидаги мувозанатга катта таъсир кўрсатди:
«Атлетико» — пешқадам: 10 та учрашувдан сўнг 28 очко жамғарган мадридликлар якка пешқадамликка кўтарилиб, чемпионлик пойгасидаги позициясини янада мустаҳкамлади;
«Леванте» пастки поғоналарда: Мағлубиятга учраган мезбонлар 10 очко билан турнир жадвалининг 16-поғонасида қолмоқда ва хавфли ҳудуддан узоқлаша олмаяпти.
Протокол ва таркиблар
Ла Лига. 10-тур
«Леванте» — «Атлетико» 0:2
Голлар: Грималдо (36), Жулиано Симеоне (62).
Асосий таркиблар:
«Леванте»: Райан, Ндукве, Начо Перес, Толян (де ла Фуэнте, 71), Манди, Бруге, Оласагасти, Реквена (Ратков, 71), Ромеро, Фернандес (Рей Ориол, 71), Йонг (Виктор Гарсия, 71).
«Атлетико»: Облак, Ҳанско, Лоренте, Пубил, Грималдо, Барриос, Баэна, Жулиано Симеоне, Юлманн, Алварес (Сёрлот, 67), Ли Кан Ин (Дэвид, 67).
Изоҳлар 0
…