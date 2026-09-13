Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлди
Ҳанс-Дитер Флик бошқарувидаги Барселона Ла Лига мавсумини ажойиб тарзда бошлаб, кетма-кет бешинчи ғалабага эришди ва турнир жадвалининг яққол пешқадами бўлиб қолмоқда. Каталонияликлар сафарда Леванте устидан 4:2 ҳисобида зафар қучди, бироқ учрашув давомидаги ҳакамлик қарорлари, хусусан, Ламин Ямал амалга оширган 11 метрлик жарима зарбаси футбол жамоатчилиги ва мутахассислар ўртасида кескин тортишувларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин давомида мезбонлар жиддий қаршилик кўрсатганига қарамай, Блауграна ўзининг жорий мавсумдаги ўткир ва самарали ўйин услубини намойиш этди. Флик шогирдлари ўйин тақдирини ўз фойдасига ҳал қилишда яна бир бор ўзларининг ҳужум салоҳиятини намойиш этишди, бироқ баҳснинг иккинчи ярмидаги вазият ҳакамлар қўмитаси ва экспертлар эътиборидан четда қолмади.
Ҳакамлик қарори ва баҳсли вазиятИккинчи бўлимдаги бурилиш нуқтаси ҳакам Жон Андер Гонсалес Куеста Аисса Манди ва Ламин Ямал иштирокидаги вазиятдан сўнг Барселона фойдасига пеналти белгилагач юзага келди. Собиқ Real Betis ҳимоячиси Манди ерга йиқилиб, тўпга қўли билан текканидан сўнг ёш испаниялик юлдузни қўпол равишда тўхтатиб қолганди.
Ламин Ямал пеналтини аниқ бажариб, тўпни юқори чап бурчакка йўллаган бўлса-да, ҳакамнинг бу қарори испан футбол экспертлари ўртасида қаттиқ эътирозларга сабаб бўлди. Кўплаб таҳлилчилар бош ҳакам фундаментал хатога йўл қўйганини таъкидлаб, пеналти бериш асоссиз бўлганини билдиришди.
Экспертлар ва мутахассисларнинг муносабатиКОПE нашри хабар беришича, таниқли шарҳловчи Пако Гонсалес ҳакамлик қарорига қарши чиқиб, жонли эфирда ўз фикрларини ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, ҳакамнинг мантиқини тушуниш мумкин, чунки агар ўша қўл бўлмаганида, футболчи дарвозага тўғридан-тўғри чиқиб кетарди, бироқ ҳаракат жуда юмшоқ бўлгани учун бу пеналтига тортмайди.
Баҳслар тўлқинига Педро Мартин ҳам қўшилиб, ҳимоячининг ҳаракатларида атайлаб қоидабузарлик қилиш нияти бўлмаганини таъкидлади. Экспертнинг фикрича, ҳимоячининг қўли табиий ҳолатда бўлган ва йиқилиш жараёнининг табиий оқибати сифатида тўпга теккан, бу эса жазоланиши шарт бўлган ҳолат эмас эди.
Шунга қарамай, Барселона ғалабани сақлаб қолиб, мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттирмоқда. Флик жамоаси ўз олдига қўйилган энг юқори мақсадлар сари дадил қадам ташлаётган бир пайтда, ҳакамлик масалалари ва баҳсли эпизодлар Ла Лига учрашувларининг асосий муҳокама марказида қолишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…