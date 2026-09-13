Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлди

·5·Спорт
Барселона Левантени мағлуб этди, пеналти эса қизғин баҳсларга сабаб бўлди

Ҳанс-Дитер Флик бошқарувидаги Барселона Ла Лига мавсумини ажойиб тарзда бошлаб, кетма-кет бешинчи ғалабага эришди ва турнир жадвалининг яққол пешқадами бўлиб қолмоқда. Каталонияликлар сафарда Леванте устидан 4:2 ҳисобида зафар қучди, бироқ учрашув давомидаги ҳакамлик қарорлари, хусусан, Ламин Ямал амалга оширган 11 метрлик жарима зарбаси футбол жамоатчилиги ва мутахассислар ўртасида кескин тортишувларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин давомида мезбонлар жиддий қаршилик кўрсатганига қарамай, Блауграна ўзининг жорий мавсумдаги ўткир ва самарали ўйин услубини намойиш этди. Флик шогирдлари ўйин тақдирини ўз фойдасига ҳал қилишда яна бир бор ўзларининг ҳужум салоҳиятини намойиш этишди, бироқ баҳснинг иккинчи ярмидаги вазият ҳакамлар қўмитаси ва экспертлар эътиборидан четда қолмади.

Ҳакамлик қарори ва баҳсли вазият

Иккинчи бўлимдаги бурилиш нуқтаси ҳакам Жон Андер Гонсалес Куеста Аисса Манди ва Ламин Ямал иштирокидаги вазиятдан сўнг Барселона фойдасига пеналти белгилагач юзага келди. Собиқ Real Betis ҳимоячиси Манди ерга йиқилиб, тўпга қўли билан текканидан сўнг ёш испаниялик юлдузни қўпол равишда тўхтатиб қолганди.

Ламин Ямал пеналтини аниқ бажариб, тўпни юқори чап бурчакка йўллаган бўлса-да, ҳакамнинг бу қарори испан футбол экспертлари ўртасида қаттиқ эътирозларга сабаб бўлди. Кўплаб таҳлилчилар бош ҳакам фундаментал хатога йўл қўйганини таъкидлаб, пеналти бериш асоссиз бўлганини билдиришди.

Экспертлар ва мутахассисларнинг муносабати

КОПE нашри хабар беришича, таниқли шарҳловчи Пако Гонсалес ҳакамлик қарорига қарши чиқиб, жонли эфирда ўз фикрларини ўртоқлашди. Унинг сўзларига кўра, ҳакамнинг мантиқини тушуниш мумкин, чунки агар ўша қўл бўлмаганида, футболчи дарвозага тўғридан-тўғри чиқиб кетарди, бироқ ҳаракат жуда юмшоқ бўлгани учун бу пеналтига тортмайди.

Баҳслар тўлқинига Педро Мартин ҳам қўшилиб, ҳимоячининг ҳаракатларида атайлаб қоидабузарлик қилиш нияти бўлмаганини таъкидлади. Экспертнинг фикрича, ҳимоячининг қўли табиий ҳолатда бўлган ва йиқилиш жараёнининг табиий оқибати сифатида тўпга теккан, бу эса жазоланиши шарт бўлган ҳолат эмас эди.

Шунга қарамай, Барселона ғалабани сақлаб қолиб, мавсумдаги муваффақиятли юришини давом эттирмоқда. Флик жамоаси ўз олдига қўйилган энг юқори мақсадлар сари дадил қадам ташлаётган бир пайтда, ҳакамлик масалалари ва баҳсли эпизодлар Ла Лига учрашувларининг асосий муҳокама марказида қолишда давом этмоқда.

БарселонаЛамин ЯмалЛа ЛигаЛевантеҲанс-Дитер Флик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиЛамине Ямал Лионель Месси рекордини такрорладиБугун, 21:59Шомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиШомуродов ва Файзуллаев асосий таркибдами? «Башакшеҳир» «Амедспор»га қарши ўйнайдиБугун, 21:53Бирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБирданига икки истеъфо!: «Валенсия» бош мураббий ва бош директорини ҳайдаб юбордиБугун, 21:47Ямалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиЯмалдан дубль, Рафиньядан супер-шоу: «Барселона» 4:2 ҳисобида ғалаба қозондиБугун, 21:41Бундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБундеслигада илк истеъфо!: Шармандали мағлубиятдан сўнг Ойген Полански бўшатилдиБугун, 21:32Саудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиСаудия Арабистони чемпионатидаги шармандали воқеа Криштиану Роналду эътиборидан четда қолмадиБугун, 21:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» сафида «Порту»га қарши ўйинда қандай баҳоланди?