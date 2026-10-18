Шов-шувли баёнот: Умар Кремлёв 1 миллион долларлик мукофот ҳақида нималар деди?

·57·Спорт
Шов-шувли баёнот: Умар Кремлёв 1 миллион долларлик мукофот ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ИБА президенти Умар Кремлёв Тошкентда Халқаро олимпия қўмитасининг (ХОҚ) спортчиларга молиявий ёрдам кўрсатиш сиёсатини танқид қилиб, Олимпия ўйинлари келажакда йўқолиб кетиши мумкинлигини айтди.
  • Унинг фикрича, ХОҚ миллиардлаб маблағларни спортчилар ва мураббийларга бермаса, Олимпиада аста-секин йўқ бўлиб кетади.

Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) президенти Умар Кремлёв расмий ташриф билан Тошкентга келиб, ташкилотнинг келажакдаги улкан стратегик режаларини эълон қилди. У ўз нутқида Халқаро олимпия қўмитасининг (ХОҚ) спортчиларга бўлган муносабати ва молиявий тақсимот сиёсатини қаттиқ танқид остига олди.

Кремлёвнинг таъкидлашича, IBA’нинг бош вазифаси — боксчилар ва мураббийларни тўлиқ иш ўринлари, юқори даромад ҳамда барқарор ҳаёт билан таъминлайдиган мукаммал глобал экотизимни яратишдан иборатдир.

«Олимпия ўйинлари 5–10 йил ичида ўлади»: Танқид сабаблари

IBA раҳбари Олимпия ўйинларини ташкил этувчилар спортчиларга етарлича молиявий қадр бермаётганини алоҳида кўрсатиб ўтди:

  • Даромадлар спортчиларга берилмаяпти: «Агар ХОҚ топган миллиардлаб маблағларини спортчилар ва мураббийларга бермаса, Олимпиада 5–10 йил ичида аста-секин йўқ бўлиб кетади ва барҳам топади;

  • Темир медаль ва қадрсизланган йиллар: Спортчилар умрининг ярмини машғулотларга бағишлайди, аммо Олимпиадада ғалаба қозониб, ҳатто соф олтин бўлмаган оддий металл медаль билангина чекланади. Агар уларни ўз давлатлари қўллаб-қувватламаса, ҳеч нарсасиз қолиб кетишади;

  • Европада қизиқиш сўнмоқда: Бугунги кунда Олимпиадага Марказий Осиёдагина катта эътибор бор, Европада эса унга бўлган қизиқиш кескин пасайиб кетган. Олимпиада одамларни бирлаштириши, мукофотлар эса 10 минг долларлик ярим чоралар эмас, камида 1 миллион долларни ташкил этиши керак», — деди Кремлёв.

Тўлиқ бокс экотизими: Кийим брендидан катта мукофотларгача

Умар Кремлёв IBA томонидан олиб борилаётган янги лойиҳаларга тўхталиб, соҳада олиб борилаётган ислоҳотларни маълум қилди:

  • Иш ўринлари ва фаровонлик: Бокс шунчаки вақтинчалик севимли машғулот эмас, балки спортчи ва мураббийнинг оиласини тўлиқ боқадиган нуфузли касбга айланиши керак;

  • Шахсий бренд ва инфратузилма: IBA доирасида янги спорт кийим-кечаклари бренди йўлга қўйилмоқда, боксчилар тайёргарлик ва маиший муаммолардан бутунлай холи тарзда фақат натижага ишлаши учун зарур шароитлар яратилмоқда;

  • Жаҳон чемпионатларида миллионлик фондлар: IBA аллақачон жаҳон чемпионатларида чемпионлар учун улкан гонорарлар тизимини йўлга қўйган бўлиб, Олимпия ўйинлари совриндорлари тўғридан-тўғри IBA жаҳон чемпионатларига саралаш йўлланмасига эга бўлишади.

Кремлёвнинг Тошкентдаги ушбу очиқ баёноти халқаро ҳаваскор спорт тизимида молиявий ислоҳотлар ўтказиш зарурлигини яна бир бор глобал кун тартибига олиб чиқди.

Умар КремлёвХалқаро бокс ассоциацияси (IBA)ТошкентОлимпия ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Умар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилдиУмар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилдиКеча 17:43Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!19 сентябр 07:52Кремлёв Тошкентда реванш ўтказишни таклиф қилган: Россиялик боксчидан шов-шувли баёнотКремлёв Тошкентда реванш ўтказишни таклиф қилган: Россиялик боксчидан шов-шувли баёнотБугун 12:24Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02Алжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айбладиАлжамайн Стерлинг Умар Нурмагомедовнинг нокаутида UFC'ни айблади5 сентябр 21:44Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиУмар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот берди31 август 21:09
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...