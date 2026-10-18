Шов-шувли баёнот: Умар Кремлёв 1 миллион долларлик мукофот ҳақида нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ИБА президенти Умар Кремлёв Тошкентда Халқаро олимпия қўмитасининг (ХОҚ) спортчиларга молиявий ёрдам кўрсатиш сиёсатини танқид қилиб, Олимпия ўйинлари келажакда йўқолиб кетиши мумкинлигини айтди.
- Унинг фикрича, ХОҚ миллиардлаб маблағларни спортчилар ва мураббийларга бермаса, Олимпиада аста-секин йўқ бўлиб кетади.
Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) президенти Умар Кремлёв расмий ташриф билан Тошкентга келиб, ташкилотнинг келажакдаги улкан стратегик режаларини эълон қилди. У ўз нутқида Халқаро олимпия қўмитасининг (ХОҚ) спортчиларга бўлган муносабати ва молиявий тақсимот сиёсатини қаттиқ танқид остига олди.
Кремлёвнинг таъкидлашича, IBA’нинг бош вазифаси — боксчилар ва мураббийларни тўлиқ иш ўринлари, юқори даромад ҳамда барқарор ҳаёт билан таъминлайдиган мукаммал глобал экотизимни яратишдан иборатдир.
«Олимпия ўйинлари 5–10 йил ичида ўлади»: Танқид сабаблари
IBA раҳбари Олимпия ўйинларини ташкил этувчилар спортчиларга етарлича молиявий қадр бермаётганини алоҳида кўрсатиб ўтди:
Даромадлар спортчиларга берилмаяпти: «Агар ХОҚ топган миллиардлаб маблағларини спортчилар ва мураббийларга бермаса, Олимпиада 5–10 йил ичида аста-секин йўқ бўлиб кетади ва барҳам топади;
Темир медаль ва қадрсизланган йиллар: Спортчилар умрининг ярмини машғулотларга бағишлайди, аммо Олимпиадада ғалаба қозониб, ҳатто соф олтин бўлмаган оддий металл медаль билангина чекланади. Агар уларни ўз давлатлари қўллаб-қувватламаса, ҳеч нарсасиз қолиб кетишади;
Европада қизиқиш сўнмоқда: Бугунги кунда Олимпиадага Марказий Осиёдагина катта эътибор бор, Европада эса унга бўлган қизиқиш кескин пасайиб кетган. Олимпиада одамларни бирлаштириши, мукофотлар эса 10 минг долларлик ярим чоралар эмас, камида 1 миллион долларни ташкил этиши керак», — деди Кремлёв.
Тўлиқ бокс экотизими: Кийим брендидан катта мукофотларгача
Умар Кремлёв IBA томонидан олиб борилаётган янги лойиҳаларга тўхталиб, соҳада олиб борилаётган ислоҳотларни маълум қилди:
Иш ўринлари ва фаровонлик: Бокс шунчаки вақтинчалик севимли машғулот эмас, балки спортчи ва мураббийнинг оиласини тўлиқ боқадиган нуфузли касбга айланиши керак;
Шахсий бренд ва инфратузилма: IBA доирасида янги спорт кийим-кечаклари бренди йўлга қўйилмоқда, боксчилар тайёргарлик ва маиший муаммолардан бутунлай холи тарзда фақат натижага ишлаши учун зарур шароитлар яратилмоқда;
Жаҳон чемпионатларида миллионлик фондлар: IBA аллақачон жаҳон чемпионатларида чемпионлар учун улкан гонорарлар тизимини йўлга қўйган бўлиб, Олимпия ўйинлари совриндорлари тўғридан-тўғри IBA жаҳон чемпионатларига саралаш йўлланмасига эга бўлишади.
Кремлёвнинг Тошкентдаги ушбу очиқ баёноти халқаро ҳаваскор спорт тизимида молиявий ислоҳотлар ўтказиш зарурлигини яна бир бор глобал кун тартибига олиб чиқди.
Изоҳлар 0
…