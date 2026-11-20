Ҳасанбой Дўсматовнинг навбатдаги рақиби ва жанг санаси маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Икки карра Олимпиада чемпиони Ҳасанбой Дўсматов 4 декабр куни Истанбулдаги Синан Эрдем Доме аренасида ўтказиладиган ИБА Элите Пресидентъс Куп турнирида филиппинлик Родерик Баутистага қарши рингга кўтарилади.
- Ҳозирги кунда ҳар икки боксчи ҳам профессионал фаолиятида мағлубиятга учрамаган бўлиб, Дўсматов 7 та, Баутиста эса 10 та ғалабага эга.
4 декабрь куни Туркиянинг Истанбул шаҳридаги муҳташам Sinan Erdem Dome аренасида профессионал бокс оқшоми — IBA Elite President's Cup турнири бўлиб ўтади. Мусобақа соат 17:00 да старт олади.
Ушбу нуфузли турнирнинг марказий жангида ҳамюртимиз, икки карра Олимпиада чемпиони Ҳасанбой Дўсматов филиппинлик Родерик Баутистага қарши рингга кўтарилади. Мусобақанинг расмий постерида қайд этилишича, ҳар икки боксчи ҳам проф-рингда ҳали мағлубият нималигини билмай келмоқда: Дўсматов ҳисобида 7 та ғалаба (7-0) мавжуд бўлса, унинг филиппинлик рақиби Баутиста 10 та жангнинг барчасида зафар қучган (10-0).
Турнир кардидаги бошқа марказий жуфтликлар
IBA.PRO ва Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) шафелигида ташкил этилаётган бокс оқшомида Дўсматов — Баутиста тўқнашувидан ташқари яна бир қатор қизиқарли жанглар ўрин олган:
Аҳмедов — Лубкович: 15-0 рекордга эга мағлубиятсиз Аҳмедов тажрибали Лубковичга (20-1) қарши;
Озмен — Галос: 5-0 кўрсаткичли Озмен мағлубиятсиз Галос (8-0) билан баҳслашади;
Касвека — Самадова: Аёллар ўртасидаги беллашувда Касвека (10-3) Самадовага (1-0) қарши рингга чиқади.
Жанг жуфтлиги
Спортчиларнинг рекордлари
Мақоми
Ҳасанбой Дўсматов — Родерик Баутиста
7-0 vs 10-0
Турнирнинг марказий жанги
Аҳмедов — Лубкович
15-0 vs 20-1
Асосий кард жанги
Озмен — Галос
5-0 vs 8-0
Асосий кард жанги
Касвека — Самадова
10-3 vs 1-0
Аёллар ўртасидаги жанг
3 миллион долларлик мукофот жамғармаси қандай тақсимланади?
IBA President's Cup турнирининг умумий мукофот жамғармаси 3 миллион АҚШ долларини ташкил этади. Ташкилотчилар томонидан белгиланган регламентга кўра, эркаклар ўртасида 12 та вазн тоифаси бўйича совриндорлар қуйидаги миқдорда пул мукофотлари билан тақдирланади:
Олтин медал соҳиблари (ғолиблар): 100 000 доллар;
Кумуш медал соҳиблари: 50 000 доллар;
Бронза медал эгалари: 25 000 доллар.
Сизнингча, икки карра Олимпиада чемпиони Ҳасанбой Дўсматов 4 декабрь куни мағлубиятсиз филиппинлик рақиби Родерик Баутиста устидан ишончли ғалаба қозона оладими? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
Обуна билан реклама бўлмайди
Zamin Premium — ойига 4 900 сўм
Изоҳлар0
…