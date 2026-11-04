Ҳасанбой Дўсматовнинг янги камар жанги: У Истанбулдаги нуфузли турнирда рингга чиқади

·36·Спорт
Ҳасанбой Дўсматовнинг янги камар жанги: У Истанбулдаги нуфузли турнирда рингга чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Икки карра Олимпия ўйинлари ғолиби Ҳасанбой Дўсматов 4 декабр куни Истанбулда бўлиб ўтадиган ИБА Пресидентъс Куп турнирида чемпионлик камари учун рингга чиқади.
  • Ҳамюртимиз иккинчи ўта енгил вазн тоифасида филиппинлик Родерик Баутистага қарши 10 раундлик жанг ўтказади.
  • Мазкур беллашув ҳаваскор ва профессионал боксчиларни бирлаштирувчи ИБА Элите платформасининг дебют мусобақаси доирасида ташкил этилади.

Ўзбек боксининг ёрқин юлдузи, икки карра Олимпия ўйинлари ғолиби Ҳасанбой Дўсматовнинг навбатдаги масъулиятли жанги бўйича тафсилотлар маълум қилинди. Чарм қўлқоп устамиз 4 декабрь куни Туркиянинг Истанбул шаҳрида ташкил этиладиган нуфузли IBA President's Cup халқаро мусобақасида чемпионлик камари учун рингга кўтарилади.

Мазкур беллашув ҳаваскор ва профессионал боксчиларни ягона тизимда жамловчи янги платформа доирасида бўлиб ўтади ва унга қизиқиш ниҳоятда юқори.

Камар жанги ва рақиб: Дўсматов кимга қарши жанг қилади?

Истанбулда бўлиб ўтадиган тўқнашув формати ва рақиб танлови муҳим аҳамиятга эга:

  • Рақиб ким? Ҳамюртимизга филиппинлик маҳоратли чарм қўлқоп устаси Родерик Баутиста рақиблик қилади;

  • Жанг статуси: Иккинчи ўта енгил вазн тоифасида кечадиган ушбу 10 раундлик тўқнашув нуфузли IBA.Pro чемпионлик камари учун бўлиб ўтади;

  • Истанбул финали: Дўсматов иштирокидаги беллашув 4 декабрь куни мусобақанинг энг кульминацион нуқтасида ташкил этилади.

Янги лойиҳа — IBA Elite ва 3 миллион долларлик фонд

IBA President's Cup турнири 27 ноябрдан 4 декабрга қадар давом этади ва дунё боксида янги саҳифани очиб беради:

  • Бирлаштирувчи платформа: Ушбу турнир IBA Elite номли янги халқаро платформанинг дебют мусобақаси бўлиб, у профессионал ва ҳаваскор боксчиларни ягона рақобат майдонида бирлаштиришни мақсад қилган;

  • Умумий жамғарма: Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси нақ 3 миллион АҚШ долларини ташкил этади;

  • Ғолиблар учун мукофотлар: Эркаклар ўртасида 12 та вазн тоифаси бўйича:

    • Олтин медаль соҳиблари (чемпионлар) — 100 000 доллар;

    • Кумуш медаль эгалари — 50 000 доллар;

    • Бронза медаль соҳиблари — 25 000 доллар пул мукофоти билан тақдирланади.

Икки карра Олимпия чемпиони мақомидаги Ҳасанбой Дўсматовнинг янги камар учун кураши Ўзбекистон ва халқаро бокс жамоатчилиги диққат марказида бўлиши шубҳасиз.

Ҳасанбой ДўсматовIBA President's CupБоксIBA Elite
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баҳодир Жалолов Истанбулдаги янги IBA President's Cup турнирида рингга чиқадими?Баҳодир Жалолов Истанбулдаги янги IBA President's Cup турнирида рингга чиқадими?30 октябр 08:34Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришларДўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришлар8 октябр 21:55Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонликМераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик23 сентябр 19:59Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?Ҳасанбой Дўсматов янги жамоага ўтди — навбатдаги жанг қачон бўлади?1 сентябр 22:53IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?22 сентябр 18:01Тўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълумТўрт боксчимиз финал учун рингга чиқади: жанглар вақти маълум29 сентябр 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Футбол академиялари учун Skaut: тўлов, давомат ва ота-она билан алоқа энди битта тизимда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози