Ҳасанбой Дўсматовнинг янги камар жанги: У Истанбулдаги нуфузли турнирда рингга чиқади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Икки карра Олимпия ўйинлари ғолиби Ҳасанбой Дўсматов 4 декабр куни Истанбулда бўлиб ўтадиган ИБА Пресидентъс Куп турнирида чемпионлик камари учун рингга чиқади.
- Ҳамюртимиз иккинчи ўта енгил вазн тоифасида филиппинлик Родерик Баутистага қарши 10 раундлик жанг ўтказади.
- Мазкур беллашув ҳаваскор ва профессионал боксчиларни бирлаштирувчи ИБА Элите платформасининг дебют мусобақаси доирасида ташкил этилади.
Ўзбек боксининг ёрқин юлдузи, икки карра Олимпия ўйинлари ғолиби Ҳасанбой Дўсматовнинг навбатдаги масъулиятли жанги бўйича тафсилотлар маълум қилинди. Чарм қўлқоп устамиз 4 декабрь куни Туркиянинг Истанбул шаҳрида ташкил этиладиган нуфузли IBA President's Cup халқаро мусобақасида чемпионлик камари учун рингга кўтарилади.
Мазкур беллашув ҳаваскор ва профессионал боксчиларни ягона тизимда жамловчи янги платформа доирасида бўлиб ўтади ва унга қизиқиш ниҳоятда юқори.
Камар жанги ва рақиб: Дўсматов кимга қарши жанг қилади?
Истанбулда бўлиб ўтадиган тўқнашув формати ва рақиб танлови муҳим аҳамиятга эга:
Рақиб ким? Ҳамюртимизга филиппинлик маҳоратли чарм қўлқоп устаси Родерик Баутиста рақиблик қилади;
Жанг статуси: Иккинчи ўта енгил вазн тоифасида кечадиган ушбу 10 раундлик тўқнашув нуфузли IBA.Pro чемпионлик камари учун бўлиб ўтади;
Истанбул финали: Дўсматов иштирокидаги беллашув 4 декабрь куни мусобақанинг энг кульминацион нуқтасида ташкил этилади.
Янги лойиҳа — IBA Elite ва 3 миллион долларлик фонд
IBA President's Cup турнири 27 ноябрдан 4 декабрга қадар давом этади ва дунё боксида янги саҳифани очиб беради:
Бирлаштирувчи платформа: Ушбу турнир IBA Elite номли янги халқаро платформанинг дебют мусобақаси бўлиб, у профессионал ва ҳаваскор боксчиларни ягона рақобат майдонида бирлаштиришни мақсад қилган;
Умумий жамғарма: Мусобақанинг умумий мукофот жамғармаси нақ 3 миллион АҚШ долларини ташкил этади;
Ғолиблар учун мукофотлар: Эркаклар ўртасида 12 та вазн тоифаси бўйича:
Олтин медаль соҳиблари (чемпионлар) — 100 000 доллар;
Кумуш медаль эгалари — 50 000 доллар;
Бронза медаль соҳиблари — 25 000 доллар пул мукофоти билан тақдирланади.
Икки карра Олимпия чемпиони мақомидаги Ҳасанбой Дўсматовнинг янги камар учун кураши Ўзбекистон ва халқаро бокс жамоатчилиги диққат марказида бўлиши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…