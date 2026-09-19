Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!

·4·Дунё
Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Россиялик тадбиркор Умар Кремлёв томонидан Трампнинг кенжа ўғли ва келини учун Багама оролидаги тўй тантаналари ва мушакбозликка сарфланган тахминан 200 минг долларлик совға АҚШ Конгрессида терговга сабаб бўлди.
  • Вазият кескинлашгач, Трамп оиласи ушбу маблағни шошилинч равишда қайтаришга қарор қилди.
  • Конгресс вакиллари бу молиявий ёрдамни яширин сиёсий таъсир ўтказиш уриниши деб баҳоламоқда.

АҚШ сиёсий саҳнасида Вашингтон ва Москва муносабатларини янада кескинлаштириши мумкин бўлган улкан шов-шув портлади! Президент Дональд Трампнинг кенжа ўғлининг ҳашаматли тўйи учун россиялик таниқли тадбиркор Умар Кремлёв томонидан қилинган қимматбаҳо «тўёна» Конгрессда жиддий терговга сабаб бўлди. Вазият хавфли тус олгач, Трамп оиласи ушбу маблағни шошилинч равишда қайтаришини маълум қилди. Хўш, шахсий оролдаги зиёфат ва мушакбозлик учун сарфланган 200 минг долларлик «сахийлик» ортида аслида қандай сиёсий хавф яширинган эди?

Багамадаги ҳашамат: 200 минг долларлик сахийлик

Можаронинг илк учи кенжа Трампнинг рафиқаси Беттина Трампнинг Instagram тармоғидаги миннатдорчилик постидан сўнг очиққа чиқди:

  • Хусусий орол ижараси: Россиялик тадбиркор Багама оролларидаги алоҳида хусусий оролни тўй тантаналари учун ижарага олиш харажатларини ўз бўйнига олган;

  • Дабдабали мушакбозлик: Тўйдан кейинги махсус оқшомлардаги катта мушакбозлик ва шоулар тўлиқ молиялаштирилган;

  • Икки кунлик байрам: Беттина Трампнинг сўзларига кўра, Кремлёв улар учун «иккита ажойиб байрам оқшомини жуда сахийлик билан» ташкиллаштириб берган;

  • Харажатлар миқдори: ОАВ ҳисоб-китобларига қараганда, бу сахийлик тахминан 200 минг АҚШ долларига тушган.

Дональд Трампнинг изоҳи: «Ҳаммасини қайтаради!»

«Бу мутлақо рухсат этилган ва кўпчилик зиёфатлар уюштиради, лекин тушунишимча, у унга пулни қайтариб берган... Мен бу воқеани эшитиб, ундан сўрадим ва у: “Йўқ, дада, мен уларга ҳаммасини қайтараман”, деб жавоб берди. Бу бироз олдин бўлган, шунинг учун у тўлаётганини эшитдим», — деди Дональд Трамп расмий брифингда.

АҚШ раҳбари бундай совғада ҳеч қандай қонунбузарлик ёки жиноий аломат йўқлигини таъкидлаган бўлса-да, оиланинг бу пулни шошилинч қайтаришга киришгани шубҳаларни баттар кучайтирмоқда.

Конгресс тергови ва сиёсий зарба

Можаро тафсилоти

Ҳолат ва таҳлил

Совға қилган шахс

Россиялик тадбиркор Умар Кремлёв

Қабул қилганлар

Дональд Трампнинг кенжа ўғли ва келини (Беттина Трамп)

Харажат йўналиши

Багамадаги шахсий орол ва мушакбозлик (тахминан $200 000)

Бошланган жараён

АҚШ Конгресси ушбу кеча бўйича расмий тергов олиб бормоқда (Axios)

Қабул қилинган қарор

Президентнинг ўғли маблағларни тўлиқ қайтаришга мажбур бўлди

Конгресс вакиллари россиялик тадбиркорнинг Оқ уй оиласига қилган бундай йирик молиявий совғасини яширин сиёсий таъсир ўтказиш уриниши сифатида баҳоламоқда.

Сизнингча, оддий тўй совғаси сифатида кўрсатилган бу 200 минг доллар ортида катта сиёсий манфаатлар борми ёки бу шунчаки мухолифатнинг бўрттириши? Трамп оиласининг пулни шоша-пиша қайтаришига нима сабаб бўлди?

Ўз фикр-мулоҳазангизни изоҳларда қолдиринг ва АҚШ ҳамда Россия атрофидаги ушбу қайноқ сиёсий можарони Телеграм орқали дўстларингизга юборинг!

Дональд ТрампУмар КремлёвБагама оролиАҚШ Конгресс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлди112 ёшли эркакнинг узоқ умр кўриш сири маълум бўлдиБугун, 07:00Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилдиКеча, 23:43Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиШвейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиКеча, 23:37Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Кеча, 22:41Европада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиЕвропада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиКеча, 21:39 Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси! Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!Кеча, 21:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?