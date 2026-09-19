Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Россиялик тадбиркор Умар Кремлёв томонидан Трампнинг кенжа ўғли ва келини учун Багама оролидаги тўй тантаналари ва мушакбозликка сарфланган тахминан 200 минг долларлик совға АҚШ Конгрессида терговга сабаб бўлди.
- Вазият кескинлашгач, Трамп оиласи ушбу маблағни шошилинч равишда қайтаришга қарор қилди.
- Конгресс вакиллари бу молиявий ёрдамни яширин сиёсий таъсир ўтказиш уриниши деб баҳоламоқда.
АҚШ сиёсий саҳнасида Вашингтон ва Москва муносабатларини янада кескинлаштириши мумкин бўлган улкан шов-шув портлади! Президент Дональд Трампнинг кенжа ўғлининг ҳашаматли тўйи учун россиялик таниқли тадбиркор Умар Кремлёв томонидан қилинган қимматбаҳо «тўёна» Конгрессда жиддий терговга сабаб бўлди. Вазият хавфли тус олгач, Трамп оиласи ушбу маблағни шошилинч равишда қайтаришини маълум қилди. Хўш, шахсий оролдаги зиёфат ва мушакбозлик учун сарфланган 200 минг долларлик «сахийлик» ортида аслида қандай сиёсий хавф яширинган эди?
Багамадаги ҳашамат: 200 минг долларлик сахийлик
Можаронинг илк учи кенжа Трампнинг рафиқаси Беттина Трампнинг Instagram тармоғидаги миннатдорчилик постидан сўнг очиққа чиқди:
Хусусий орол ижараси: Россиялик тадбиркор Багама оролларидаги алоҳида хусусий оролни тўй тантаналари учун ижарага олиш харажатларини ўз бўйнига олган;
Дабдабали мушакбозлик: Тўйдан кейинги махсус оқшомлардаги катта мушакбозлик ва шоулар тўлиқ молиялаштирилган;
Икки кунлик байрам: Беттина Трампнинг сўзларига кўра, Кремлёв улар учун «иккита ажойиб байрам оқшомини жуда сахийлик билан» ташкиллаштириб берган;
Харажатлар миқдори: ОАВ ҳисоб-китобларига қараганда, бу сахийлик тахминан 200 минг АҚШ долларига тушган.
Дональд Трампнинг изоҳи: «Ҳаммасини қайтаради!»
«Бу мутлақо рухсат этилган ва кўпчилик зиёфатлар уюштиради, лекин тушунишимча, у унга пулни қайтариб берган... Мен бу воқеани эшитиб, ундан сўрадим ва у: “Йўқ, дада, мен уларга ҳаммасини қайтараман”, деб жавоб берди. Бу бироз олдин бўлган, шунинг учун у тўлаётганини эшитдим», — деди Дональд Трамп расмий брифингда.
АҚШ раҳбари бундай совғада ҳеч қандай қонунбузарлик ёки жиноий аломат йўқлигини таъкидлаган бўлса-да, оиланинг бу пулни шошилинч қайтаришга киришгани шубҳаларни баттар кучайтирмоқда.
Конгресс тергови ва сиёсий зарба
Можаро тафсилоти
Ҳолат ва таҳлил
Совға қилган шахс
Россиялик тадбиркор Умар Кремлёв
Қабул қилганлар
Дональд Трампнинг кенжа ўғли ва келини (Беттина Трамп)
Харажат йўналиши
Багамадаги шахсий орол ва мушакбозлик (тахминан $200 000)
Бошланган жараён
АҚШ Конгресси ушбу кеча бўйича расмий тергов олиб бормоқда (Axios)
Қабул қилинган қарор
Президентнинг ўғли маблағларни тўлиқ қайтаришга мажбур бўлди
Конгресс вакиллари россиялик тадбиркорнинг Оқ уй оиласига қилган бундай йирик молиявий совғасини яширин сиёсий таъсир ўтказиш уриниши сифатида баҳоламоқда.
Сизнингча, оддий тўй совғаси сифатида кўрсатилган бу 200 минг доллар ортида катта сиёсий манфаатлар борми ёки бу шунчаки мухолифатнинг бўрттириши? Трамп оиласининг пулни шоша-пиша қайтаришига нима сабаб бўлди?
Ўз фикр-мулоҳазангизни изоҳларда қолдиринг ва АҚШ ҳамда Россия атрофидаги ушбу қайноқ сиёсий можарони Телеграм орқали дўстларингизга юборинг!
Изоҳлар 0
…