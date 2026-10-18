Кремлёв Тошкентда реванш ўтказишни таклиф қилган: Россиялик боксчидан шов-шувли баёнот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Всеволод Шумковнинг таъкидлашича, 2025-йилги Дубай жаҳон чемпионати финалидаги можаро ортидан Ўзбекистон томони реванш жангини Тошкентда ўтказиш таклифини рад этган.
- Россиялик боксчи ҳозир ҳам исталган вақтда ва исталган жойда жанг ўтказишга тайёрлигини билдирган.
- Дубайдаги жангда Шумков рақиби Абдумалик Халоковнинг қулоғини тишлаб олган, аммо ҳакамлар уни дисквалификация қилмаган ва 4:3 ҳисобида ғалаба қозонган.
Россия терма жамоаси вакили, жаҳон чемпиони Всеволод Шумков ўзбекистонлик Олимпия ўйинлари ғолиби Абдумалик Халоков билан кутилаётган реванш учрашуви атрофидаги гап-сўзларга муносабат билдирди.
Шумковнинг даъво қилишича, 2025 йил Дубайдаги IBA жаҳон чемпионати финалида юз берган шов-шувли воқеалардан сўнг, қайта жанг ўтказиш таклифини айнан Ўзбекистон томони рад этган.
«Кремлёв таклиф қилган, лекин улар рози бўлмаган»: Шумковнинг жавоби
Россиялик спортчи яқинда ўтказилган IBA матбуот анжуманидаги чиқишларга жавобан қуйидагича фикр билдирди:
Шов-шувга қарши муносабат: «IBA матбуот анжуманидан видеони кўрдим. У ерда айтилган гаплар шунчаки ортиқча шов-шув учун тарқатилмоқда;
Тошкентдаги таклиф: Жаҳон чемпионати якунланганидан кейин IBA раҳбари Умар Назарович Кремлёв бир неча бор реванш жангини ташкил этишни — ҳам Тошкентда, ҳам Ўзбекистоннинг ўзида ўтказишни таклиф этган эди. Бироқ Халоков ва унинг жамоаси бунга розилик бермади;
Очиқ чақирув: Мен ҳозир ҳам исталган жойда, исталган вақтда 6, 8 ёки 10 раундлик форматда жангга тайёрман. Энг муҳими — розилик билдиринг ёки бу мавзуни қайта кўтарманг», — деди Шумков.
Дубайдаги финал: Рингдаги тишлаш ва баҳсли қарор
Мазкур қарама-қаршилик 2025 йили Дубайда бўлиб ўтган IBA жаҳон чемпионатининг 60 кг вазн тоифасидаги финалида юзага келган можаро билан боғлиқ:
3-раунддаги ҳолат: Жангнинг сўнгги қисмида, клинч ҳолати юзага келган паллада россиялик боксчи Халоковнинг қулоғини тишлаб олган;
Ҳакамларнинг баҳсли қарори: Ўзбекистон терма жамоаси вакилларининг кескин эътирозларига қарамай, рингдаги рефери ҳеч қандай очко олиб ташламаган ёки дисквалификация жазосини қўлламаган;
4:3 ҳисоби ва олтин медаль: Ҳакамлар ҳайъати 4:3 ҳисобидаги кўпчилик овози билан ғалабани Всеволод Шумковга бериб, уни чемпион деб эълон қилган.
IBA интизомий қўмитасининг ҳукми
Ушбу жанжалдан сўнг халқаро ташкилот махсус суриштирув ўтказган:
«Тасодифий ҳолат» ташхиси: IBA'нинг интизомий ҳамда тиббий комиссиялари вазиятни ўрганиб чиқиб, ҳодисани тасодифий деб баҳолади ва жангнинг расмий натижасини ўз кучида қолдирди;
Мукофот пулининг ярми олиб қўйилди: Шунга қарамай, носпортча ҳаракат учун Всеволод Шумковга нисбатан жарима қўлланилиб, унинг чемпионлик мукофот пулининг 50 фоизи ушлаб қолинди.
Халоков ва Шумков ўртасидаги эҳтимолий реванш мавзуси бокс оламида ҳамон энг муҳокама қилинадиган принципиал тўқнашувлардан бири бўлиб қолмоқда.
Изоҳлар 0
…