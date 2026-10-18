Кремлёв Тошкентда реванш ўтказишни таклиф қилган: Россиялик боксчидан шов-шувли баёнот

·76·Спорт
Кремлёв Тошкентда реванш ўтказишни таклиф қилган: Россиялик боксчидан шов-шувли баёнот
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Всеволод Шумковнинг таъкидлашича, 2025-йилги Дубай жаҳон чемпионати финалидаги можаро ортидан Ўзбекистон томони реванш жангини Тошкентда ўтказиш таклифини рад этган.
  • Россиялик боксчи ҳозир ҳам исталган вақтда ва исталган жойда жанг ўтказишга тайёрлигини билдирган.
  • Дубайдаги жангда Шумков рақиби Абдумалик Халоковнинг қулоғини тишлаб олган, аммо ҳакамлар уни дисквалификация қилмаган ва 4:3 ҳисобида ғалаба қозонган.

Россия терма жамоаси вакили, жаҳон чемпиони Всеволод Шумков ўзбекистонлик Олимпия ўйинлари ғолиби Абдумалик Халоков билан кутилаётган реванш учрашуви атрофидаги гап-сўзларга муносабат билдирди.

Шумковнинг даъво қилишича, 2025 йил Дубайдаги IBA жаҳон чемпионати финалида юз берган шов-шувли воқеалардан сўнг, қайта жанг ўтказиш таклифини айнан Ўзбекистон томони рад этган.

«Кремлёв таклиф қилган, лекин улар рози бўлмаган»: Шумковнинг жавоби

Россиялик спортчи яқинда ўтказилган IBA матбуот анжуманидаги чиқишларга жавобан қуйидагича фикр билдирди:

  • Шов-шувга қарши муносабат: «IBA матбуот анжуманидан видеони кўрдим. У ерда айтилган гаплар шунчаки ортиқча шов-шув учун тарқатилмоқда;

  • Тошкентдаги таклиф: Жаҳон чемпионати якунланганидан кейин IBA раҳбари Умар Назарович Кремлёв бир неча бор реванш жангини ташкил этишни — ҳам Тошкентда, ҳам Ўзбекистоннинг ўзида ўтказишни таклиф этган эди. Бироқ Халоков ва унинг жамоаси бунга розилик бермади;

  • Очиқ чақирув: Мен ҳозир ҳам исталган жойда, исталган вақтда 6, 8 ёки 10 раундлик форматда жангга тайёрман. Энг муҳими — розилик билдиринг ёки бу мавзуни қайта кўтарманг», — деди Шумков.

Дубайдаги финал: Рингдаги тишлаш ва баҳсли қарор

Мазкур қарама-қаршилик 2025 йили Дубайда бўлиб ўтган IBA жаҳон чемпионатининг 60 кг вазн тоифасидаги финалида юзага келган можаро билан боғлиқ:

  • 3-раунддаги ҳолат: Жангнинг сўнгги қисмида, клинч ҳолати юзага келган паллада россиялик боксчи Халоковнинг қулоғини тишлаб олган;

  • Ҳакамларнинг баҳсли қарори: Ўзбекистон терма жамоаси вакилларининг кескин эътирозларига қарамай, рингдаги рефери ҳеч қандай очко олиб ташламаган ёки дисквалификация жазосини қўлламаган;

  • 4:3 ҳисоби ва олтин медаль: Ҳакамлар ҳайъати 4:3 ҳисобидаги кўпчилик овози билан ғалабани Всеволод Шумковга бериб, уни чемпион деб эълон қилган.

IBA интизомий қўмитасининг ҳукми

Ушбу жанжалдан сўнг халқаро ташкилот махсус суриштирув ўтказган:

  • «Тасодифий ҳолат» ташхиси: IBA'нинг интизомий ҳамда тиббий комиссиялари вазиятни ўрганиб чиқиб, ҳодисани тасодифий деб баҳолади ва жангнинг расмий натижасини ўз кучида қолдирди;

  • Мукофот пулининг ярми олиб қўйилди: Шунга қарамай, носпортча ҳаракат учун Всеволод Шумковга нисбатан жарима қўлланилиб, унинг чемпионлик мукофот пулининг 50 фоизи ушлаб қолинди.

Халоков ва Шумков ўртасидаги эҳтимолий реванш мавзуси бокс оламида ҳамон энг муҳокама қилинадиган принципиал тўқнашувлардан бири бўлиб қолмоқда.

Всеволод ШумковАбдумалик ХалоковIBA дунё чемпионы 2025Дубай 2025
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!Осиё ўйинларида олтин сари қадам: Эртага 3 нафар боксчимиз финал учун жанг қилади!28 сентябр 23:08Аичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалариАичи-Нагояда икки ғалаба, икки мағлубият: Ўзбекистон боксчиларининг натижалари27 сентябр 16:21Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!Ҳар бир ғалаба — медаль кафолати: ўзбек боксчилари чорак финал жангига киришмоқда!26 сентябр 19:46Аичи-Нагояда икки ўзбек боксчиси чоракфиналга йўл олдиАичи-Нагояда икки ўзбек боксчиси чоракфиналга йўл олди25 сентябр 11:18Ўзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилиндиЎзбекистон бокс терма жамоасининг Осиё ўйинлари учун якуний таркиби эълон қилинди17 сентябр 22:16Дунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўриндаДунё боксида мутлақ ўзбек ҳукмронлиги: Абдумалик Халоков BoxRec P4P рейтингида 1-ўринда9 сентябр 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...