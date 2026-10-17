Умар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилди

·3·Спорт
Умар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилди

Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) раҳбари Умар Кремлёв навбатдаги катта бокс оқшоми олдидан спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирган кутилмаган баёнот билан чиқди. Бугун бўлиб ўтадиган IBA NOMAD 16 турнири иштирокчилари учун қўшимча ва мисли кўрилмаган даражадаги қимматбаҳо махсус соврин таъсис этилди.

Унга кўра, мусобақа доирасида кечадиган баҳсларда энг чиройли, томошабоп ва оламшумул нокаутни қайд этган чарм қўлқоп устасига ҳашаматли «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-Class) автомобили совға қилинади.

366 минг долларлик орзу автомобили: Мукофот шартлари

IBA раҳбари томонидан эълон қилинган соврин боксчилар ўртасидаги рақобат ва шиддатни максимал даражага кўтариши шубҳасиз:

  • Совриннинг бозор қиймати: Тақдим этилаётган люкс тоифадаги ушбу «Гелендваген» йўлтанламасининг расмий нархи нақ 366 000 АҚШ долларини ташкил этади;

  • Бош мезон — мутлақ нокаут: Мукофот шунчаки ғалаба учун эмас, балки айнан мухлислар ва ҳакамлар ҳайъати томонидан тан олинадиган, жанг кечасининг энг ёрқин ва даҳшатли нокаути муаллифига насиб этади;

  • Жангчилар учун улкан мотивация: Бундай катта қийматдаги қўшимча бонус рингга чиқувчи ҳар бир спортчини очколар эвазига эмас, балки муддатидан олдин соф нокаут қайд этиш учун бор кучи билан ҳужум қилишга ундаши тайин.

IBA NOMAD 16: Оқшомдан нималар кутилмоқда?

IBA томонидан ташкил этилаётган мазкур серияли турнирлар замонавий боксга шоу, юқори даражадаги маркетинг ва катта молиявий қизиқишни қайтаришга қаратилган:

  • Юқори темп ва томошабоплик: «Гелендваген» эълон қилинганидан сўнг барча жангларда темпнинг кескин ошиши ва муддатидан аввал якунланувчи триллерлар кўпайиши кутилмоқда;

  • Кремлёвнинг янгича ёндашуви: Халқаро ассоциация раҳбарияти боксчиларга нафақат стандарт гонорарлар, балки шундай ноодатий ва кўркам совринлар улашиш орқали турнирнинг глобал аудиториясини янада кенгайтирмоқда.

Умар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилди

Бугунги ринг жанглари кимнинг зарбаси 366 минг долларлик суперкар калитини қўлга киритиш учун етарли бўлишини кўрсатиб беради.

IBAУмар КремлёвIBA NOMAD 16Гелендваген
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард“Ҳумо арена”да қўлқопсиз жанглар бўйича IBA Nomad 16 турнири бўлиб ўтади — тўлиқ кард15 октябр 08:17Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!Трампнинг ўғли россиялик миллиардернинг тўй совғасини нега шошилинч қайтармоқда?!19 сентябр 07:52Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?Шоҳжаҳон Эргашев қозоқ юлдузи Данияр Елеусиновни рингга чорлади: Жавоб қандай бўлди?15 сентябр 19:28Шоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташладиШоҳжаҳон Эргашев Nomad камари учун Шаҳобиддин Эгамовга очиқ даъват ташлади10 октябр 22:08Ўзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмасЎзбекистонлик «Испанчик» Астанада жанг қилади: рақиби ҳам оддий эмас12 август 00:08Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»Фёдор Емельяненко Умар Нурмагомедовга: «Қафасдан фақат битта ғолиб чиқади!»10 сентябр 08:02
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...