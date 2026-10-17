Умар Кремлёв IBA NOMAD 16 турнирида энг зўр нокаут учун шов-шувли соврин эълон қилди
Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) раҳбари Умар Кремлёв навбатдаги катта бокс оқшоми олдидан спорт жамоатчилигини ҳайратда қолдирган кутилмаган баёнот билан чиқди. Бугун бўлиб ўтадиган IBA NOMAD 16 турнири иштирокчилари учун қўшимча ва мисли кўрилмаган даражадаги қимматбаҳо махсус соврин таъсис этилди.
Унга кўра, мусобақа доирасида кечадиган баҳсларда энг чиройли, томошабоп ва оламшумул нокаутни қайд этган чарм қўлқоп устасига ҳашаматли «Гелендваген» (Mercedes-Benz G-Class) автомобили совға қилинади.
366 минг долларлик орзу автомобили: Мукофот шартлари
IBA раҳбари томонидан эълон қилинган соврин боксчилар ўртасидаги рақобат ва шиддатни максимал даражага кўтариши шубҳасиз:
Совриннинг бозор қиймати: Тақдим этилаётган люкс тоифадаги ушбу «Гелендваген» йўлтанламасининг расмий нархи нақ 366 000 АҚШ долларини ташкил этади;
Бош мезон — мутлақ нокаут: Мукофот шунчаки ғалаба учун эмас, балки айнан мухлислар ва ҳакамлар ҳайъати томонидан тан олинадиган, жанг кечасининг энг ёрқин ва даҳшатли нокаути муаллифига насиб этади;
Жангчилар учун улкан мотивация: Бундай катта қийматдаги қўшимча бонус рингга чиқувчи ҳар бир спортчини очколар эвазига эмас, балки муддатидан олдин соф нокаут қайд этиш учун бор кучи билан ҳужум қилишга ундаши тайин.
IBA NOMAD 16: Оқшомдан нималар кутилмоқда?
IBA томонидан ташкил этилаётган мазкур серияли турнирлар замонавий боксга шоу, юқори даражадаги маркетинг ва катта молиявий қизиқишни қайтаришга қаратилган:
Юқори темп ва томошабоплик: «Гелендваген» эълон қилинганидан сўнг барча жангларда темпнинг кескин ошиши ва муддатидан аввал якунланувчи триллерлар кўпайиши кутилмоқда;
Кремлёвнинг янгича ёндашуви: Халқаро ассоциация раҳбарияти боксчиларга нафақат стандарт гонорарлар, балки шундай ноодатий ва кўркам совринлар улашиш орқали турнирнинг глобал аудиториясини янада кенгайтирмоқда.
Бугунги ринг жанглари кимнинг зарбаси 366 минг долларлик суперкар калитини қўлга киритиш учун етарли бўлишини кўрсатиб беради.
Изоҳлар 0
…