Баҳодир Жалолов Истанбулдаги янги IBA President's Cup турнирида рингга чиқадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Туркиянинг Истанбул шаҳрида 27 ноябрдан 4 декабрга қадар ИБА Пресидентъс Куп халқаро бокс турнири бўлиб ўтади.
- Мусобақанинг расмий промо-афишаларида икки карра Олимпия чемпиони Баҳодир Жалоловнинг сурати акс этгани унинг ушбу турнирда иштирок этиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди.
- Ҳозирча Ўзбекистон бокс федерацияси ёки спортчининг ўзи мазкур мусобақада қатнашиш бўйича расмий баёнот бермади.
Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) Туркиянинг Истанбул шаҳрида нуфузли янги мусобақа — IBA President's Cup халқаро турнирини ташкил этмоқда. 27 ноябрдан 4 декабрга қадар давом этадиган мазкур турнир ўзининг салмоқли мукофот жамғармаси ва юлдузли иштирокчилари билан спорт жамоатчилиги диққатини тортмоқда.
Турнир атрофидаги асосий шов-шувлардан бири мусобақанинг расмий промо-афишаларида икки карра Олимпия ўйинлари ғолиби, ўзбекистонлик машҳур оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалоловнинг сурати пайдо бўлиши билан боғлиқ бўлди.
Жалоловнинг кутилаётган қайтиши ва афишадаги интрига
Ўзбек бокси юлдузининг ушбу турнирдаги эҳтимолий иштироки бўйича вазият қуйидагича:
Промо-материаллардаги ўрин: Ташкилотчилар томонидан эълон қилинган расмий постерларда Баҳодир Жалолов марказий юлдузлардан бири сифатида акс эттирилган;
Расмий муносабат ҳозирча йўқ: Ҳозирги вақтда на Ўзбекистон бокс федерацияси ва на боксчининг ўзи мазкур турнирда қатнашиш тўғрисида расман ахборот бермаган;
Қизиқиш омили: Иккинчи Олимпиада олтинидан сўнг ҳаваскор ва профессионал рингдаги фаолиятини мувофиқлаштираётган чемпионнинг ушбу янги платформадаги чиқиши мухлислар учун катта воқелик бўлиши шубҳасиз.
12 та вазн ва 100 минг долларлик мукофот жамғармаси
IBA раҳбари Умар Кремлёв ташаббуси билан янгидан йўлга қўйилаётган IBA President's Cup баҳслари қуйидаги жиҳатлари билан ажралиб туради:
Вазн тоифалари: Беллашувлар жами 12 та вазн тоифасида энг кучли боксчилар иштирокида ташкил этилади;
Шоҳсупа мукофотлари:
1-ўрин (Олтин): 100 000 АҚШ доллари;
2-ўрин (Кумуш): 50 000 АҚШ доллари;
3-ўрин (Бронза): 25 000 АҚШ доллари;
Турнир формати: Юқори молиявий рағбат ва рейтинг очколари дунёнинг энг сара чарм қўлқоп усталарини Истанбул рингларига жамлаши кутилмоқда.
Истанбулдаги баҳслар Баҳодир Жалолов учун навбатдаги катта халқаро майдонда ўз гегемонлигини намойиш этиш ва мухлисларга яна бир маротаба ёрқин жанглар улашиш имкониятини бериши мумкин.
Изоҳлар 0
…