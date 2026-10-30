Баҳодир Жалолов Истанбулдаги янги IBA President's Cup турнирида рингга чиқадими?

·8·Спорт
Баҳодир Жалолов Истанбулдаги янги IBA President's Cup турнирида рингга чиқадими?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Туркиянинг Истанбул шаҳрида 27 ноябрдан 4 декабрга қадар ИБА Пресидентъс Куп халқаро бокс турнири бўлиб ўтади.
  • Мусобақанинг расмий промо-афишаларида икки карра Олимпия чемпиони Баҳодир Жалоловнинг сурати акс этгани унинг ушбу турнирда иштирок этиши мумкинлиги ҳақидаги тахминларни келтириб чиқарди.
  • Ҳозирча Ўзбекистон бокс федерацияси ёки спортчининг ўзи мазкур мусобақада қатнашиш бўйича расмий баёнот бермади.

Халқаро бокс ассоциацияси (IBA) Туркиянинг Истанбул шаҳрида нуфузли янги мусобақа — IBA President's Cup халқаро турнирини ташкил этмоқда. 27 ноябрдан 4 декабрга қадар давом этадиган мазкур турнир ўзининг салмоқли мукофот жамғармаси ва юлдузли иштирокчилари билан спорт жамоатчилиги диққатини тортмоқда.

Турнир атрофидаги асосий шов-шувлардан бири мусобақанинг расмий промо-афишаларида икки карра Олимпия ўйинлари ғолиби, ўзбекистонлик машҳур оғир вазнли боксчи Баҳодир Жалоловнинг сурати пайдо бўлиши билан боғлиқ бўлди.

Жалоловнинг кутилаётган қайтиши ва афишадаги интрига

Ўзбек бокси юлдузининг ушбу турнирдаги эҳтимолий иштироки бўйича вазият қуйидагича:

  • Промо-материаллардаги ўрин: Ташкилотчилар томонидан эълон қилинган расмий постерларда Баҳодир Жалолов марказий юлдузлардан бири сифатида акс эттирилган;

  • Расмий муносабат ҳозирча йўқ: Ҳозирги вақтда на Ўзбекистон бокс федерацияси ва на боксчининг ўзи мазкур турнирда қатнашиш тўғрисида расман ахборот бермаган;

  • Қизиқиш омили: Иккинчи Олимпиада олтинидан сўнг ҳаваскор ва профессионал рингдаги фаолиятини мувофиқлаштираётган чемпионнинг ушбу янги платформадаги чиқиши мухлислар учун катта воқелик бўлиши шубҳасиз.

12 та вазн ва 100 минг долларлик мукофот жамғармаси

IBA раҳбари Умар Кремлёв ташаббуси билан янгидан йўлга қўйилаётган IBA President's Cup баҳслари қуйидаги жиҳатлари билан ажралиб туради:

  • Вазн тоифалари: Беллашувлар жами 12 та вазн тоифасида энг кучли боксчилар иштирокида ташкил этилади;

  • Шоҳсупа мукофотлари:

    • 1-ўрин (Олтин): 100 000 АҚШ доллари;

    • 2-ўрин (Кумуш): 50 000 АҚШ доллари;

    • 3-ўрин (Бронза): 25 000 АҚШ доллари;

  • Турнир формати: Юқори молиявий рағбат ва рейтинг очколари дунёнинг энг сара чарм қўлқоп усталарини Истанбул рингларига жамлаши кутилмоқда.

Истанбулдаги баҳслар Баҳодир Жалолов учун навбатдаги катта халқаро майдонда ўз гегемонлигини намойиш этиш ва мухлисларга яна бир маротаба ёрқин жанглар улашиш имкониятини бериши мумкин.

Баҳодир ЖалоловIBA President's CupХалқаро бокс ассоциациясиЎзбекистон бокс федерацияси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ёшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида 4 та олтин ва 2 та кумуш медаль қўлга киритилдиЁшлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида 4 та олтин ва 2 та кумуш медаль қўлга киритилди28 октябр 07:23Ўзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олдиЎзбекистон Жаҳон чемпионати ярим финалига 8 нафар боксчи билан йўл олди25 октябр 12:12Бокс бўйича ЖЧда қайноқ оқшом: Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жангга киришмоқдаБокс бўйича ЖЧда қайноқ оқшом: Ўзбекистон вакиллари медаллар учун жангга киришмоқда23 октябр 16:15Осиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгалладиОсиё ўйинлари: Ўзбекистон боксчилари 7 та медаль билан иккинчи ўринни эгаллади2 октябр 15:49Осиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқадиОсиё ўйинларида олтин кун: 3 нафар боксчимиз эртага чемпионлик учун рингга чиқади1 октябр 19:43«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди«Чорак финал бизники!»: Шавкатжон Болтаев Осиё ўйинларида ёрқин ғалабага эришди24 сентябр 12:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди